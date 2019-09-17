 Гончарук о "Приватбанке": "Никаких переговоров правительство ни с кем не ведет"

Об этом говорится в заявлении премьера Гончарука, передает Цензор.НЕТ.
"Утром вышла статья в Financial Times, в которой я комментирую дело "ПриватБанка" и, якобы, подчеркиваю, что мы ищем компромисс в этом вопросе. Статью сразу перепечатали украинские СМИ, от себя добавили, что Правительство ведет переговоры по поиску компромисса по этому вопросу. Во избежание дальнейших манипуляций и огласки, хочу расставить точки "над і": Правительство внимательно изучает ситуацию вокруг "ПриватБанка" (в том числе и переговоры с бывшими его владельцами, которые проводились предыдущим независимым наблюдательным советом банка). Никаких переговоров Правительство ни с кем не ведет. Более того, журналистам FT я подчеркивал, что не настолько глубоко знаю юридические детали этого дела, чтобы его комментировать по существу. Но я уверен, что будет сделано все, чтобы защитить деньги украинских налогоплательщиков и национальные интересы Украины. И сделано это будет в тесных консультациях с международными партнерами", - заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Ранее Игорь Коломойский заявлял, что в споре о национализации "ПриватБанка" готов довольствоваться сатисфакцией за обвинения в его адрес и мировым соглашением и видит для этого хорошее окно возможностей. Однако деталей возможного соглашения не уточнил.
Как сообщалось, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "ПриватБанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.
В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях. В частности, Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "ПриватБанка", а Кабмин, Нацбанк и сам банк в мае обжаловали это решение.
Помимо того, в июле прошло рассмотрение апелляционной жалобы в Лондонском суде по спору между "ПриватБанком и его экс-акционерами, так как Высокий суд Лондона 4 декабря 2018 года признал несоответствующим его юрисдикции иск "ПриватБанка". Суд также решил отменить изданный в качестве обеспечительной меры приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и еще шести компаний на сумму более $2,5 млрд, однако он остается в силе до рассмотрения апелляции.
Оглашение решения ожидается не ранее октября этого года. Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (525,698 млрд грн) занимал 1-е место среди 77 банков.
"1. Вернуть деньги Коломойскому за Приват
2. Вернуть еще столько же за моральный ущебр"
3. Выплаты провести фантиками от рошенок с Липецкой фабрики
ВЕРНИТЕ БАНК ВЛАДЕЛЬЦУ !!!
https://real-vin.com/terroristy-dnr-zanjali-novye-pozicii-v-rajone-razvedenija-storon-v-petrovskom
https://www.ft.com/content/beddb1cc-d885-11e9-8f9b-77216*******
Прем'єр-міністр України заявив, що Київ домагається "компромісу" з олігархом-мільярдером Ігорем Коломойським у зв'язку із банківським скандалом у розмірі 5,5 мільярда доларів, що може ризикувати відчуженням західних прихильників нового уряду президента Володимира Зеленського. Олексій Гончарук сказав FT, що президент хоче досягти врегулювання з паном Коломойським під час краху найбільшого в Україні кредитора Приватбанку, який Київ націоналізував на тлі звинувачень у шахрайстві. "Я повністю переконаний, що нам потрібно зосередитися на зростанні зараз і шукати спільних рішень, а не витрачати наші ресурси на руйнування один одного. Тож я дуже позитивно ставлюся до будь-якої риторики, спрямованої на пошук компромісу ", - сказав пан Гончарук в інтерв'ю. МВФ попередив Україну, що відступ від націоналізації Приватбанку може поставити під загрозу її очікувану програму в розмірі 3,9 млрд доларів, і що чиновники очікують, що Україна поштовх буде відновити 5,5 млрд. дол., витрачені на порятунок банку....
Коломойский открывает ногой дверь в офис президента и диктует свои требования.
По истене "там много сумашедших и психологически не здоровых людей" и самое страшное что эти люди управляют страной, Боже храни Украину!
https://mobile.twitter.com/m170261m/status/1173883315272736769
если сопоставить все их заявления по многим темам -- имеем четкий вывод,
они вообще не знаю и не понимают что сами хотят делать дальше...
как говорится: "5 минут, полет нормальный"
https://www.youtube.com/watch?v=-kTtreoWKdQ
Похоже не внедрении гнидки в организм.