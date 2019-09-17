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 Политика Украины
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Все про:Коломойский (1161) Приватбанк (510) Гончарук_Алексей (94)

 Гончарук о "Приватбанке": "Никаких переговоров правительство ни с кем не ведет"

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отрицает наличие переговоров с экс-владельцами "ПриватБанка". Правительство только изучает ситуацию вокруг "ПриватБанка".

Об этом говорится в заявлении премьера Гончарука, передает Цензор.НЕТ.

"Утром вышла статья в Financial Times, в которой я комментирую дело "ПриватБанка" и, якобы, подчеркиваю, что мы ищем компромисс в этом вопросе. Статью сразу перепечатали украинские СМИ, от себя добавили, что Правительство ведет переговоры по поиску компромисса по этому вопросу. Во избежание дальнейших манипуляций и огласки, хочу расставить точки "над і": Правительство внимательно изучает ситуацию вокруг "ПриватБанка" (в том числе и переговоры с бывшими его владельцами, которые проводились предыдущим независимым наблюдательным советом банка). Никаких переговоров Правительство ни с кем не ведет. Более того, журналистам FT я подчеркивал, что не настолько глубоко знаю юридические детали этого дела, чтобы его комментировать по существу. Но я уверен, что будет сделано все, чтобы защитить деньги украинских налогоплательщиков и национальные интересы Украины. И сделано это будет в тесных консультациях с международными партнерами", - заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Компромисс с Коломойским по "ПриватБанку" возможен, но при участии МВФ, - Гончарук

Ранее Игорь Коломойский заявлял, что в споре о национализации "ПриватБанка" готов довольствоваться сатисфакцией за обвинения в его адрес и мировым соглашением и видит для этого хорошее окно возможностей. Однако деталей возможного соглашения не уточнил.

Как сообщалось, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "ПриватБанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях. В частности, Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "ПриватБанка", а Кабмин, Нацбанк и сам банк в мае обжаловали это решение.

Помимо того, в июле прошло рассмотрение апелляционной жалобы в Лондонском суде по спору между "ПриватБанком и его экс-акционерами, так как Высокий суд Лондона 4 декабря 2018 года признал несоответствующим его юрисдикции иск "ПриватБанка". Суд также решил отменить изданный в качестве обеспечительной меры приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и еще шести компаний на сумму более $2,5 млрд, однако он остается в силе до рассмотрения апелляции.

Смотрите также: Порошенко дал ГБР показания о национализации "ПриватБанка" и о событиях в Керченском проливе. ВИДЕО

Оглашение решения ожидается не ранее октября этого года. Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (525,698 млрд грн) занимал 1-е место среди 77 банков.

Источник: https://censor.net.ua/n3148867
 
 
 Топ комментарии
 
Вчера уже поздно вечером произошел грандиозный скандал между Гончаруком\Абромавичусом и Зеленским\Богданом. Причина - интервью Гончарука "Financial Times" и статья в этой газете под заголовкам "Kiev moots Privatbank deal with Kolomoisky despite $5.5bn scandal". В интервью Гончарук нежно, но абсолютно недвусмысленно заявил, что инициатива переговоров и готовящегося договора с Коломойским по поводу национализации "Приватбанка" принадлежит именно президенту Зеленскому, а он белый и пушистый будет "...искать решение вместе с МВФ". Истерику Зеленского и Богдана можно понять. Их прямые связи и сотрудничество с Коломойским было озвучено не просто кем то, а вторым должностным лицом государства и главой его же правительства.
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Встреча президента Украины с Зеленским
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В старину скоморохи и шуты были низшим неприкасаемым сословием, им запрещалось есть со стола и хозяйской посуды - только с собачьих мисок и свиных корыт, после смерти их хоронили на свалках или скотомогильниках. Глядя на нашего ***********, его поведение, и его окружение я понимаю - вполне справедливо.
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это было на Западе, а в скрепной раше юродивые были святыми
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посылаю петицию на сайт президента:

"1. Вернуть деньги Коломойскому за Приват

2. Вернуть еще столько же за моральный ущебр"
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пункт:

3. Выплаты провести фантиками от рошенок с Липецкой фабрики Гончарук про "Приватбанк": "Жодних перемовин уряд ні з ким не веде" - Цензор.НЕТ 6823
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при Коломойском был порядок!!! сейчас бардак...
ВЕРНИТЕ БАНК ВЛАДЕЛЬЦУ !!! Гончарук про "Приватбанк": "Жодних перемовин уряд ні з ким не веде" - Цензор.НЕТ 8950
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Правительство не ведет переговоры, оно получает указания
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Коломойский пришел на экскурсию в Офис Президента, когда он захотел покурить, оказалось, что курение разрешено только в кабинете Президента, хоть там в тот момент и проходило совещание с участием премьер-министра Украины, Президент, демонстрируя свою открытость простым людям, разрешил покурить и даже предложил свою пепельницу.
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а тем временем: Террористы «ДНР» заняли новые позиции в районе разведения сторон в Петровском

https://real-vin.com/terroristy-dnr-zanjali-novye-pozicii-v-rajone-razvedenija-storon-v-petrovskom
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Т.е. порохоботы просто врут? Не может быть, их же содержит святой человек...
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беня всю историю привата показывал убытки банка - как только потерял то сразу пошла прибыль и какая - да уже за одно это мог бы ответить - но не сейчас и у нас в Украине
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Вчера уже поздно вечером произошел грандиозный скандал между Гончаруком\Абромавичусом и Зеленским\Богданом. Причина - интервью Гончарука "Financial Times" и статья в этой газете под заголовкам "Kiev moots Privatbank deal with Kolomoisky despite $5.5bn scandal". В интервью Гончарук нежно, но абсолютно недвусмысленно заявил, что инициатива переговоров и готовящегося договора с Коломойским по поводу национализации "Приватбанка" принадлежит именно президенту Зеленскому, а он белый и пушистый будет "...искать решение вместе с МВФ". Истерику Зеленского и Богдана можно понять. Их прямые связи и сотрудничество с Коломойским было озвучено не просто кем то, а вторым должностным лицом государства и главой его же правительства.
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Ukraine's prime minister has said Kiev is seeking a "compromise" with billionaire oligarch Igor Kolomoisky over a $5.5bn banking scandal, a move that risks alienating the western backers of President Volodymyr Zelensky's new government.Oleksiy Honcharuk told the FT that the president wanted to reach a settlement with Mr Kolomoisky over the 2016 collapse of Ukraine's largest lender Privatbank, which Kiev nationalised amid allegations of staggering fraud. "I'm completely convinced that we need to concentrate on growth now and look for joint solutions instead of spending our resources on destroying each other. So I am very positive about any rhetoric directed towards searching for a compromise," Mr Honcharuk said in an interview.The IMF has warned Ukraine that backsliding on Privatbank's nationalisation would jeopardise its $3.9bn standby programme and that officials expect Ukraine to push for recovery of the $5.5bn spent on ******** the bank.. Mr Honcharuk said: "Whatever solution we find, we have to find it together with the IMF." How is it possible to settle? Our recapitalisation plan was a settlement. He failed to fulfil his promises Valeria Gontareva, former central bank chief PrivatBank was nationalised in 2016 to save it from collapse when regulators found a $5.5bn black hole in its balance sheet. Ukraine launched legal proceedings against Mr Kolomoisky and his partner Gennady **********, accusing them of running a "Ponzi-like scheme" to launder money and use the bank's retail deposit base to fund their own businesses. The businessmen deny the allegations and they and related parties have launched more than 600 lawsuits challenging the nationalisation.Mr Honcharuk's comments are likely to deepen concern over Mr Zelensky's ties to Mr Kolomoisky, which are threatening to overshadow the former comedian's ambitious reform agenda and efforts at detente with Russia. The oligarch owns 1+1, the television channel on which Mr Zelensky shot to stardom playing a fictional president. Last week, parliament appointed MP Oleksandr Dubinsky, who criticised the nationalisation during his time as a reporter at 1+1, as head of a commission that will control board appointments to state-owned banks.Mr Zelensky -- along with his chief of staff Andriy Bogdan, a former lawyer who represented Mr Kolomoisky in the legal disputes over Privatbank - hosted the oligarch in the presidential office last week, a step one aide described as "disturbing". The two denied they discussed Privatbank. Comments by Oleksiy Honcharuk, Ukraine's prime minister, are likely to deepen concerns over the president's ties to Igor Kolomoisky © Gleb Garanich/Reuters The meeting came days after police raided Privatbank's offices in Mr Kolomoisky's hometown of Dnipro and searched the home of Valeria Gontareva, former central bank chief, under a new investigation into the officials who led the nationalisation.Ms Gontareva said she and the current management of PrivatBank had been subjected to a campaign of intimidation by Mr Kolomoisky's allies. "How is it possible to settle?" she told the FT. "Our recapitalisation plan was a settlement. He failed to fulfil his promises."In the early hours of Tuesday Ms Gontareva's house outside Kiev was set ablaze and destroyed. Mr Kolomoisky has denied involvement in any campaign to intimidate her.Though Privatbank is owned by Ukraine's finance ministry and is therefore part of Mr Goncharuk's remit, he said Mr Zelensky and Mr Bogdan would take the lead on the case, despite their apparent conflict of interest as former employees of Mr Kolomoisky. "We understood from the very beginning that this is a special issue, so it was never my responsibility. Mr Bodgan and the president have personally handled this issue from the very beginning," he said. "I am counting on them to find the right way to solve it, because they know the situation much better. But I have no ***** that the president and his office will be on the side of the state."Back-channel talks over a possible settlement have accelerated since Mr Zelensky took power, according to people briefed on the negotiations. Under Petro Poroshenko, Mr Zelensky's predecessor, Ukraine agreed a deal with Mr Kolomoisky last year that would have seen him give up his stake in state oil producer Ukrnaftain exchange for a mutual cessation of legal hostilities over Privatbank.The deal collapsed after Mr Poroshenko's cabinet decided making concessions to Mr Kolomoisky was untenable in an election year. Unofficial talks resumed after Mr Zelensky took office this spring, but any outcome is unlikely to require Mr Kolomoisky to surrender any assets or compensate Ukraine for Privatbank's losses, according to a person briefed on the talks.Speaking to reporters at a conference in Kiev last week, Mr Kolomoisky said there was a "good window of opportunity" for a settlement.Mr Honcharuk said "the very fact that there's a public discussion […] is a step forward."In April, as Mr Zelensky was on course for a crushing 73 per cent electoral win, a court in Kiev ruled the nationalisation was illegal. The central bank is appealing against the decision and has said it will declare the bank insolvent again should control be awarded to Mr Kolomoisky.Mr Honcharuk said Mr Zelensky would avoid interfering with Ukraine's courts or the central bank's independence, while trying to "defend the interests" of the country. "Of course, they used to work together. But we inherited a very tricky situation," he said. Get alerts on Ukrainian politics when a new story is published Get alerts Copyright The Financial Times Limited 2019. All rights reserved. Reuse this content (opens in new window) Latest on Ukrainian politics
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Прем'єр-міністр України заявив, що Київ домагається "компромісу" з олігархом-мільярдером Ігорем Коломойським у зв'язку із банківським скандалом у розмірі 5,5 мільярда доларів, що може ризикувати відчуженням західних прихильників нового уряду президента Володимира Зеленського. Олексій Гончарук сказав FT, що президент хоче досягти врегулювання з паном Коломойським під час краху найбільшого в Україні кредитора Приватбанку, який Київ націоналізував на тлі звинувачень у шахрайстві. "Я повністю переконаний, що нам потрібно зосередитися на зростанні зараз і шукати спільних рішень, а не витрачати наші ресурси на руйнування один одного. Тож я дуже позитивно ставлюся до будь-якої риторики, спрямованої на пошук компромісу ", - сказав пан Гончарук в інтерв'ю. МВФ попередив Україну, що відступ від націоналізації Приватбанку може поставити під загрозу її очікувану програму в розмірі 3,9 млрд доларів, і що чиновники очікують, що Україна поштовх буде відновити 5,5 млрд. дол., витрачені на порятунок банку....
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Ну не проканало сегодня и ладно...попробуем через недельку....да..?? "Никаких переговоров правительство ни с кем не ведет", - Гончарук о "ПриватБанке" - Цензор.НЕТ 1436
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Какие переговоры?
Коломойский открывает ногой дверь в офис президента и диктует свои требования.
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То ведет, то не ведет, да что ж вы сами себе противоречите???
По истене "там много сумашедших и психологически не здоровых людей" и самое страшное что эти люди управляют страной, Боже храни Украину!
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Огнетушитель в сраку этому донбаситу, а не Киев.
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Гончарук анонсировал компромисс с Коломойским по "Приватбанку", - Financial Times
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простите, но это все попахивает тяжелой формой шизофрении.
если сопоставить все их заявления по многим темам -- имеем четкий вывод,
они вообще не знаю и не понимают что сами хотят делать дальше...

как говорится: "5 минут, полет нормальный"
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Дубинский бьёт тревогу по поводу скользкого литовца Абромавичуса, прибившегося к команде Зеленского.
https://www.youtube.com/watch?v=-kTtreoWKdQ

Похоже не внедрении гнидки в организм.
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