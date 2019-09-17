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 Политика Украины
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Все про:выборы (22999) Донбасс (19375) Лайчак (27)

 Сейчас нет условий для проведения выборов на Донбассе, - глава ОБСЕ Лайчак

Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, считает, что на данный момент нет условий для проведения выборов на оккупированном Донбассе, поскольку они могут состояться только в системе украинской юрисдикции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью Лайчака BBC.

По словам главы ОБСЕ, свободные выборы на Донбассе могут состояться только в системе украинской юрисдикции.

"Я думаю, что свободные выборы могут пройти только в свободной обстановке, и конечно по украинским законам и при наблюдении со стороны международных наблюдателей - ОБСЕ, других международных организаций, то есть в системе украинской юрисдикции. Только после этого, когда мы достигнем такой ситуации, мы сможем организовать выборы и назвать их свободными", - заявил Лайчак.

При этом предшествовать проведению выборам, по мнению главы ОБСЕ, должен вывод российский войск из региона, а также установление Украиной контроля над границей на Востоке.

"Конечно, о конкретных деталях должны договориться стороны, и поскольку Донбасс является территорией Украины, я считаю правомерным, что выборы можно организовать только в такой обстановке, когда украинская власть, украинское правительство скажут, что атмосфера, предпосылки для свободных выборов. На сегодня такой ситуации нет", - рассказал Лайчак.

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Источник: https://censor.net.ua/n3148866
 
 
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А зачем нам выборы на донбасе. У нас есть преЗедент и Слуги нарида. Есть жи кому руководить и так!!!
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Не прошло и 100 дней, как мальчик Вова обарыжился и не хочет прекращать войну Сейчас нет условий для проведения выборов на Донбассе, - глава ОБСЕ Лайчак - Цензор.НЕТ 4349 Сейчас нет условий для проведения выборов на Донбассе, - глава ОБСЕ Лайчак - Цензор.НЕТ 4349
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Гы. Один ********** сернул, а другой ему тут же подлизал очко. Вы периодически меняетесь или у вас одни и те же очко лижут? Бу-га-га.
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Кацап по развитию на уровне опарыша, что не высер, то про жопу
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Пока нет условий, вот выберут новый хароший ЦИК и сразу условия появятся
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Прозрєл? Сепари ж сказали що цього не допустять. Не буде там ніяких виборів.
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