 "Северный поток-2" экономически бесполезен и политически вреден, - глава ОБСЕ Лайчак

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью изданию BBC.

"Мы уже много лет активно занимаемся этим вопросом. Наша позиция ясна: мы считаем этот проект ("Северный поток. - Ред.) абсолютно экономически бесполезным и политически вредным. Мы также боремся за то, что если этот "Северный поток-2" будет открыт, то должна быть гарантия того, что украинскую транзитную систему будут использовать и в дальнейшем, потому что иначе будет совсем нелогично.

Зачем нам отходить от того, что у нас есть, что работает хорошо и вместо того вкладывать деньги во что-то новое? Если "Северный поток-2" станет реальностью, мы хотим, чтобы украинская система продолжала работать", - сообщил Лайчак.

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Вместе с тем глава ОБСЕ подчеркнул, что важным является и то, чтобы не было никаких сомнений в надежности украинской системы, потому что "иногда слышны голоса, что она нуждается в массивных инвестициях, обновлениях и так далее": "То есть техническое состояние и контроль за операциями важны, все должно быть достаточно транспарентным. Это то, что Украина может и должна сделать, чтобы никто не мог использовать какие-то вопросы с украинской стороны как повод, чтобы обойти Украину (в вопросе транспортировки газа - Ред.)".

Отвечая на вопрос, может ли ЕС придерживаться консолидированной позиции относительно того, что Украина должна быть транзитной страной, Лайчак сказал: "У нас есть консолидированная позиция и даже те страны, которые являются сторонниками "Северного потока", говорят что это не значит "или .. или", что Украина должна прекратить свою роль транзитного государства".

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья РФ через Балтийское море в Германию в дополнение к уже действующему "Северному потоку".

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Частная компания Nord Stream 2, которая строит "Северный поток-2" и намерена эксплуатировать его после запуска, принадлежит российской компании "Газпром". Соглашения о финансировании проекта газопровода "Северный поток-2" подписаны с компаниями ENGIE (Франция), OMV (Австрия), Royal Dutch Shell (Великобритания-Нидерланды), Uniper и Wintershall (обе - Германия). При запуске проекта планировалось его завершить до конца 2019 года.

По состоянию на сентябрь 2019 года "Северный поток-2", который предусматривает поставки газа в обход Украины, закончен на 75%, и Москва утверждает, что завершит проект к концу 2019 года.