EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, Экономика, За рубежом
  1030  13
Все про:ОБСЕ (3750) Словакия (423) Северный поток (495) Лайчак (27)

 "Северный поток-2" экономически бесполезен и политически вреден, - глава ОБСЕ Лайчак

Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак считает, что "Северный поток-2" экономически бесполезен и политически вреден.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью изданию BBC.

"Мы уже много лет активно занимаемся этим вопросом. Наша позиция ясна: мы считаем этот проект ("Северный поток. - Ред.) абсолютно экономически бесполезным и политически вредным. Мы также боремся за то, что если этот "Северный поток-2" будет открыт, то должна быть гарантия того, что украинскую транзитную систему будут использовать и в дальнейшем, потому что иначе будет совсем нелогично.

Зачем нам отходить от того, что у нас есть, что работает хорошо и вместо того вкладывать деньги во что-то новое? Если "Северный поток-2" станет реальностью, мы хотим, чтобы украинская система продолжала работать", - сообщил Лайчак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словакия поддерживает Украину в вопросе строительства "Северного потока-2", - президент Чапутова на встрече с Гончаруком

Вместе с тем глава ОБСЕ подчеркнул, что важным является и то, чтобы не было никаких сомнений в надежности украинской системы, потому что "иногда слышны голоса, что она нуждается в массивных инвестициях, обновлениях и так далее": "То есть техническое состояние и контроль за операциями важны, все должно быть достаточно транспарентным. Это то, что Украина может и должна сделать, чтобы никто не мог использовать какие-то вопросы с украинской стороны как повод, чтобы обойти Украину (в вопросе транспортировки газа - Ред.)".

Отвечая на вопрос, может ли ЕС придерживаться консолидированной позиции относительно того, что Украина должна быть транзитной страной, Лайчак сказал: "У нас есть консолидированная позиция и даже те страны, которые являются сторонниками "Северного потока", говорят что это не значит "или .. или", что Украина должна прекратить свою роль транзитного государства".

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья РФ через Балтийское море в Германию в дополнение к уже действующему "Северному потоку".

Читайте на Цензор.НЕТ: США могут остановить строительство газопровода "Северный поток-2", - американский сенатор Круз

Частная компания Nord Stream 2, которая строит "Северный поток-2" и намерена эксплуатировать его после запуска, принадлежит российской компании "Газпром". Соглашения о финансировании проекта газопровода "Северный поток-2" подписаны с компаниями ENGIE (Франция), OMV (Австрия), Royal Dutch Shell (Великобритания-Нидерланды), Uniper и Wintershall (обе - Германия). При запуске проекта планировалось его завершить до конца 2019 года.

По состоянию на сентябрь 2019 года "Северный поток-2", который предусматривает поставки газа в обход Украины, закончен на 75%, и Москва утверждает, что завершит проект к концу 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3148865
 
   
 Топ комментарии
 
А и Б сидели на трубе, А упало, Б пропало, кто остался на трубе?
 показать весь комментарий
 
Новый глава ОБСЕ мне 100% нравится.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это им он без надобности. А кто его лоббирует и так известно.
 показать весь комментарий
 
якби Німеччина не побачила для себе вигоду, вона би його не будувала.
 показать весь комментарий
 
 
Дело не в выгоде этого потока , слишком много немецких денег зависло в раше .
 показать весь комментарий
 
А и Б сидели на трубе, А упало, Б пропало, кто остался на трубе?
 показать весь комментарий
 
 
Ну.............Словаччині можливо і "экономически бесполезен и политически вреден". Але ж ніхто її не змушує його будувати.
А от Німеччина з Францією вважають по-іншому. "Северный поток-2" экономически бесполезен и политически вреден, - глава ОБСЕ Лайчак - Цензор.НЕТ 5959
 показать весь комментарий
 
Ну для Украины может и бесполезен, как и для Словакии. А вот цапы будут газ продавать своим союзникам: Германии и Франции...
 показать весь комментарий
 
если этот "Северный поток-2" будет открыт, то должна быть гарантия того, что украинскую транзитную систему будут использовать и в дальнейшем, потому что иначе будет совсем нелогично.Источник:https://censor.net.ua/n3148865
Бла, бла, бла. Да "Северный поток-2 для того и строят, чтобы Украина прекратила свою роль транзитного государства и Украину, то бишь Крым, Донбасс, вообще сняли с повестки дня, попросту "ЗАБИЛИ".......
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх