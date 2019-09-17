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 Политика Украины
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Все про:поджог (639) Гонтарева (762) Голос партия (76)

 Поджог дома Гонтаревой не может расцениваться как обычный "криминал": его расследование должно стать приоритетом для правоохранителей, - "Голос"

В партии "Голос" настаивают на немедленной реакции правоохранительных органов и президента Украины на поджог дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой и считают, что произошедшее нельзя расценивать, как обычный криминал.

Об этом говорится в заявлении политсилы, передает Цензор.НЕТ.

"Преступники, стоящие за этим должны быть немедленно найдены правоохранительной системой и наказаны по решению суда", - призвали в партии.

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"Реформа банковского сектора, проведенная Валерией Гонтарева после Революции Достоинства, вызвала немало споров. Политическое и медийное давление на Валерию Гонтареву не прекращался, а в последние месяцы даже усилился. На этом фоне дерзкая атака на дом, принадлежащий экс-главе Нацбанка, не может расцениваться как обычный "криминал", расследование поджога должно стать приоритетом для правоохранителей. Неприкосновенность и защита собственности - основа для любого экономического роста. Это также базовая потребность любого инвестора, о привлечении которых так любит говорить президент в видеообращениях и премьер-министр на международных форумах. Качество и скорость расследования такого дерзкого преступления станет настоящим сигналом для бизнеса и инвесторов, а также и экзаменом для правоохранительных органов", - констатировали в "Голосе".

Как сообщалось ранее, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на вторник в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

Поджог дома Гонтаревой не может расцениваться как обычный криминал: его расследование должно стать приоритетом для правоохранителей, - Голос 01

Источник: https://censor.net.ua/n3148864
 
   
 Топ комментарии
 
Лучше бы он продолжал петь . У него это лучше получается .
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Інсценіровка підпалу Гонтаревою карається так само, як і підпал. Самопідпал - важкий злочин і Гонтарева має тільки по ньому бути допитана
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Где смеяться ? Выводят шкуру поросячью на вилы . Конечно будет спрыгивать .
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Лучше бы он продолжал петь . У него это лучше получается .
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что-то у гонтаревой все загорелось именно когда надо давать показания прокурору, а раньше никому не мешала ))
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Я думаю, что Лерка представляет большую угрозу для Петюни, т.к. очень много знает. Её скорее прикончат свои, чем Беня.
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Я бы не сказал, хоть и Косой, но хорошо слышу.
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Зато какой талант! Это же надо, без голоса, стать таким популярным. Хотя мелодика его песен мне нравится.
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ТАЛАНТ ЗЕ, без голоса, а стал ПРЕЗИДЕНТОМ и притом популярным, и многим нравится.
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То же верно, а вот у Потрошенко не получилось. Голоса то же нет, но вот популярности еще меньше чем голоса. Гы.
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только цапы хотят нашей стране плохо - или полные зебилы
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Причем тут ЗЕ? Разве нормальный человек будет строить себе дом в с.Гореничи? Вот дом и сгорел. Бу-га-га.
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С ее фамилией и наклонностями надо было строиться в Чортомлыке
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как-то невдобно со сгоревшим домом вышло, не так, ли, зебилы ?
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ЗЕ тоже лутше бы стучал по клавишам...
През из него никакой...
Ну разве През в ШАПИТО...
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Он и как певец так себе. Корчит из себя украинского Фреди Меркьюри...
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Півун ротом,пів алфавіту не вимовляє ! Грішно казать ,що краще виходить ! Йому б, до логопеда, фікцію підлікувать !😆
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ГОЛОС есть -- мозгов НЕТ !!!! Преступлений десятками а они переживают за єту жабу !!!
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зебилы тупые - пару часов назад ,писал тут вам - денег не кто не даст ,от слова - вообще не кто - тупицы зебильные
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Кому денег не дадут ,за что и кому их должны дать ? Может лучше чем у кого-то просить денег взять их у ворья доморощенного ? Підпал будинку Гонтаревої не може розцінюватися як звичайний "кримінал": його розслідування має стати пріоритетом для правоохоронців, - "Голос" - Цензор.НЕТ 3079Тогда уровень жизни народа вырастет сразу раз в десять минимум .
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Этому свинолюбу вообще еще на букварь собирать надо
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свинолюб, или ты из-за своего афигенного 8%-го интеллекта души в жабе-гонтаревой не чаешь?
и плевать то что она тебя лоха развела и на твоё бабло накупила недвижимости в Англии - любовь слепа?
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вах вах - каков зебил - ответь себе на вопрос - а почему у цапов так же фрубль упал - это тоже она виновата ?- а может шо то еще? как можно быть таким тупым? - вот вы какие зебилы)))
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Чупачпок в тебе що сьогодні критичні дні даун?? Чи якогось тупого песдякули сьогодні зміна за цим актом??😂😂
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Да не любят богатенькие когда начинаются такие процессы ,боятся они очень матроса Железняка и комиссаров с наганами ...но и люди тоже не хотят с голоду подыхать ... Поджог дома Гонтаревой не может расцениваться как обычный "криминал": его расследование должно стать приоритетом для правоохранителей, - "Голос" - Цензор.НЕТ 5157
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є підозра, що саме цей м.ятий йух і підпалив маєток найкращого банкіра всесвіту...
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Голос подал голос по команде "Голос" от хозяина.
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Зебил подал голос по команде урода)
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Где смеяться ? Выводят шкуру поросячью на вилы . Конечно будет спрыгивать .
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Надо провести на месте преступления пять-шесть следственных экспериментов. А лучше семь - шоб наверняка
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Ха-ха! олиги надеялись ограбить народ, а потом спокойно жиреть за границей. Не получится!
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Інсценіровка підпалу Гонтаревою карається так само, як і підпал. Самопідпал - важкий злочин і Гонтарева має тільки по ньому бути допитана
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а что там "приоритетного"?
чем он отличается от поджога магазина, машины (машин, автобусов), гаража или любого другого дома? (это ведь не единичные случаи)
а тут ...прямо - приоритетное...с какого такого счастья???
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Обычная хулиганка, или несчастный случай!
Шел мужик..... бычок неудачно кинул....
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За ПМЖ в Англии не жалко спалить какую то конуру , купленную за украденные гривни....
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Приоритетом будет, если вы Порошенко вместе с Гонтаревой на нары посадите.
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Конечно это не обычный криминал. Это политическое преследование и давление за успешные реформы банковской системы Украины. А как вы думали? От если бы реформы были не успешными - тогда другое дело. Никто бы не преследовал...
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Гонтарева ради своей же безопасности должна немедленно вернуться в Украину, где ей обеспечат круглосуточную охрану по адресу Дегтяревская, 13.
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Ні не кримінал, зебобіки кажуть що норма. Зекоманда спустошує магазини з вогнегасниками.
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Міг і не підписуватися я і так знаю що ти соєвий дебіл.
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Врагов много. Сколько позакрывала банков -лохотронов. Её достать не могут, отыгрываются на кирпичах.
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Следующий раз Гонтырева будет биться головой об лондонский омнибус. А для верности прикрутит на него киевские номера
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Цікаво а яка має бути реакція президента??? Він має публічно вистуити в пресі,зробити заяву?А навіщо тоді правоохоронці? Доречі як може з одної кинутої пляшки виникнути декілька очагів пожежі??? Радив би голові партії Голос не робити голос одразу а спочатку позібратися,а то на істерику схоже!!
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Лерка - облигация решила ритуальное сожжение затеять в добавку к несостоявшемуся убийству английской пенсионеркой!
Хочет в политические перейти, как в анекдоте:
сидят в тюрьме собака кошка и ворона. Решили выяснить кто за что:
Собака я дворника укусила, кот я рыбу спёр а ворона важно:
я политическая, я пионэра в жопу клюнула) Підпал будинку Гонтаревої не може розцінюватися як звичайний "кримінал": його розслідування має стати пріоритетом для правоохоронців, - "Голос" - Цензор.НЕТ 9807
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Шото много приключений с Гонтаревой за последнее время. Ньюзмейкер декады. До вступления в силу закона о снятии депутатской неприкосновенности времени всё меньше. У Гонтаревой аврал!
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Уверенна,что сама придумала поджог,чтобы получить вид на жительство
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Для vip-персон и vip-расследование.
Это вам не какой нибудь Шеремет или Бузина...
Здесь - большие бабки. Підпал будинку Гонтаревої не може розцінюватися як звичайний "кримінал": його розслідування має стати пріоритетом для правоохоронців, - "Голос" - Цензор.НЕТ 1530
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ЗЕбизяны разгоняют:

Она сама виноватая !!!! Підпал будинку Гонтаревої не може розцінюватися як звичайний "кримінал": його розслідування має стати пріоритетом для правоохоронців, - "Голос" - Цензор.НЕТ 1124
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странный поджог охраняемого имения.... щас она начнет верещать о преследованиях и простить убежища в Лондоне
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Сама дала команду поджечь. Что б невылали.
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а ее деятельность не должна быть приоритетом ????
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Гонтарева с Ворушилиным работали на пару: она банкротила банки он со скидкой 80% распродавал себе активы
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порохосвынячый Голос вэрэщить в подпевке Гонтаревой и хором с соевой шоблой мародёров...
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Нагла й брехлива баба, запросто сама могла організувати....
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В неї приорітетом була своя кишеня, а не держава. Чому тепер держава повинна сприймати це як приорітет?!!!
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Та задовбали зі своєю гонтарихою!! Нарада стільки що на ще 100 таких будинків вистачить!! Краще напишіть те, що кажуть мусора, коли їх викликати на підпал або пограбування звичайної людини!!!
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