 Поджог дома Гонтаревой не может расцениваться как обычный "криминал": его расследование должно стать приоритетом для правоохранителей, - "Голос"

Об этом говорится в заявлении политсилы, передает Цензор.НЕТ.

"Преступники, стоящие за этим должны быть немедленно найдены правоохранительной системой и наказаны по решению суда", - призвали в партии.

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"Реформа банковского сектора, проведенная Валерией Гонтарева после Революции Достоинства, вызвала немало споров. Политическое и медийное давление на Валерию Гонтареву не прекращался, а в последние месяцы даже усилился. На этом фоне дерзкая атака на дом, принадлежащий экс-главе Нацбанка, не может расцениваться как обычный "криминал", расследование поджога должно стать приоритетом для правоохранителей. Неприкосновенность и защита собственности - основа для любого экономического роста. Это также базовая потребность любого инвестора, о привлечении которых так любит говорить президент в видеообращениях и премьер-министр на международных форумах. Качество и скорость расследования такого дерзкого преступления станет настоящим сигналом для бизнеса и инвесторов, а также и экзаменом для правоохранительных органов", - констатировали в "Голосе".

Как сообщалось ранее, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на вторник в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.