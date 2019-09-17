 Поджог дома Гонтаревой не может расцениваться как обычный "криминал": его расследование должно стать приоритетом для правоохранителей, - "Голос"

Об этом говорится в заявлении политсилы, передает Цензор.НЕТ.
"Преступники, стоящие за этим должны быть немедленно найдены правоохранительной системой и наказаны по решению суда", - призвали в партии.
"Реформа банковского сектора, проведенная Валерией Гонтарева после Революции Достоинства, вызвала немало споров. Политическое и медийное давление на Валерию Гонтареву не прекращался, а в последние месяцы даже усилился. На этом фоне дерзкая атака на дом, принадлежащий экс-главе Нацбанка, не может расцениваться как обычный "криминал", расследование поджога должно стать приоритетом для правоохранителей. Неприкосновенность и защита собственности - основа для любого экономического роста. Это также базовая потребность любого инвестора, о привлечении которых так любит говорить президент в видеообращениях и премьер-министр на международных форумах. Качество и скорость расследования такого дерзкого преступления станет настоящим сигналом для бизнеса и инвесторов, а также и экзаменом для правоохранительных органов", - констатировали в "Голосе".
Как сообщалось ранее, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на вторник в результате поджога.
В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.
Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.
12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.
Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.
През из него никакой...
Ну разве През в ШАПИТО...
и плевать то что она тебя лоха развела и на твоё бабло накупила недвижимости в Англии - любовь слепа?
чем он отличается от поджога магазина, машины (машин, автобусов), гаража или любого другого дома? (это ведь не единичные случаи)
а тут ...прямо - приоритетное...с какого такого счастья???
Шел мужик..... бычок неудачно кинул....
Хочет в политические перейти, как в анекдоте:
сидят в тюрьме собака кошка и ворона. Решили выяснить кто за что:
Собака я дворника укусила, кот я рыбу спёр а ворона важно:
я политическая, я пионэра в жопу клюнула)
Это вам не какой нибудь Шеремет или Бузина...
Здесь - большие бабки.
Она сама виноватая !!!!