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 Политика Украины, Технологии
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Все про:Facebook (287) черный пиар (59) фейк (231) Instagram (6)

 Facebook ликвидировал крупную фабрику троллей в Украине: среди удаленных FB-страниц - Hyser, Znaj.ua, Politeka

Компания Facebook остановила деятельность аккаунтов и групп, которые вели скоординированные кампании по дезинформации в Украине. Киевская фирма потратила на рекламу $1,6 млн. Ее аккаунтам удалось привлечь 4 млн фолловеров. Среди удаленных FB-страниц - Hyser, Znaj.ua, Politeka.

В общей сложности во время этой операции Facebook, по официальным данным, удалил 168 аккаунтов, 149 страниц, 79 групп, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.net.

Идентифицировать эти аккаунты и группы как дезинформирующие компании удалось не за счет содержания контента, а благодаря поведенческому анализу. По словам главы политики по кибербезопасности соцсети Натаниеля Глейхера удаленные аккаунты связаны с киевским PR-агентством Pragmatico. "Я думаю, что они расположены в Киеве. Но этот факт я бы дважды проверил", - уточнил Глейхер.

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В общей сложности Facebook удалил 168 аккаунтов, 149 страниц, 79 групп. У них было в совокупности около 4,2 млн фолловеров. Примерно 400 000 аккаунтов присоединились к группам. Страницы и группы управлялись фейковыми аккаунтами, а имена постоянно менялись.

Бюджет, потраченный на рекламу в Facebook и Instagram, Глейхер оценивает примерно в $1,6 млн. "Рассчитывались преимущественно в долларах", - уточняет он.

По меркам Украины это очень большая сумма. К примеру один из самых дорогих постов на выборах был размещен в фан-группе "Я за Тимошенко - Фан Клуб". Он назывался "Если ты за победу Украины - жми лайк". Он принес миллион показов и мог обойтись, по оценкам Facebook, в $10 000 -50 000. Другие посты политиков, как правило, стоили в десятки раз меньше.

Глейхер подозревает, что организаторы кампании направляли людей за пределы Facebook на сайты, которые позиционировались как новостные. Примечательно, что в примерах удаленных страниц оказались аккаунты изданий Znaj.ua, Politeka, Hyser. Теперь они не работают.

Facebook ликвидировал крупную фабрику троллей в Украине: среди удаленных FB-страниц - Hyser, Znaj.ua, Politeka 01
Facebook ликвидировал крупную фабрику троллей в Украине: среди удаленных FB-страниц - Hyser, Znaj.ua, Politeka 02
Facebook ликвидировал крупную фабрику троллей в Украине: среди удаленных FB-страниц - Hyser, Znaj.ua, Politeka 03

Источник: https://censor.net.ua/n3148860
 
   
 Топ комментарии
 
хорошо но поздно. у зебланских ботов всех эти страницы лайкнуты были перед выборами...
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У них хозяин один и тот же. Просто он убрал лишние фигуры после того, как выиграл партию.

Где толпы обдроченцев Сааки, где пеновыделители Гриценко, где Тимошонковцы?
Все резко позеленели.
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хорошо но поздно. у зебланских ботов всех эти страницы лайкнуты были перед выборами...
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Да, троллей на цензоре как всегда немеряно. Только это Гройсман рассказал про фабрики порохотроллей. И все они здесь паслись.
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Что хорошо? Ты уровень падения цензора оцени. Каким образом Фэйсбук может ликвидировать в Украине фабрику тролей? Сюда, что, приехал Цукерман и ликвидировал? Он просто забанил у себя акаунты и все. А троли перекрасятся в другие ники и продолжат опять срать в интернете.
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Ребята пытаются стрелки передвинуть. А это Педро ворованные бюджетные деньги пустил на троллей. И никто другой.
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У тебя хоть одна извилина есть?
Ты хочешь сказать, что Порошенко хотел, что бы победила косатая?) Где вас таких троллей берут?
По меркам Украины это очень большая сумма. К примеру один из самых дорогих постов на выборах был размещен в фан-группе "Я за Тимошенко - Фан Клуб". Он назывался "Если ты за победу Украины - жми лайк". Он принес миллион показов и мог обойтись, по оценкам Facebook, в $10 000 -50 000. Другие посты политиков, как правило, стоили в десятки раз меньше.Источник: https://censor.net.ua/n3148860
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Порохоботов просто немеряно, как я и написал.
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Знай Юа норм сайт, поржать можно с заголовков Facebook ликвидировал крупную фабрику троллей в Украине: среди удаленных FB-страниц - Hyser, Znaj.ua, Politeka - Цензор.НЕТ 8148
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Поржати? З тої маячні зебільної? З того не ржати, за таке голови відривати потрібно.
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спарсив цей сайт для навчання AI системи перекладу - так вона, сепаратизмом прихворіла за часте згадування хунти та банденовців.
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Еще бы на цензоре порохоботов уничтожить...
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А ты попробуй им мозг высосать,спинной,через... соломинку
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И начальство на цензоре порохоботством попахивает. Своих не забанят.
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Мінус 168 порохоботів на форумі Цензор.нет !

Нарешті будуть адекватні коменти

Щеб Цензор показував ІР дописувачів ... то ще б менше було тролів
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Он после прочтения заголовка на всякий случай сразу начинает гавкать Facebook ликвидировал крупную фабрику троллей в Украине: среди удаленных FB-страниц - Hyser, Znaj.ua, Politeka - Цензор.НЕТ 5667
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Не розумію угро-мордовської , мовою напиши. А не вмієш, то попроси ,шоб тебе в ольгіно послали на курси до Лолітиного синка
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От завжди цікаво було, як українськомовні українці можуть бути за кацапоязичного неукраїнця Зе?

PS Це не значить, що автоматично треба бути порохоботами, треба бути просто українцями і підтримувати УКРАЇНЦІВ!
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здається мені бютобобіків поменшало.
і зелені.
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У них хозяин один и тот же. Просто он убрал лишние фигуры после того, как выиграл партию.

Где толпы обдроченцев Сааки, где пеновыделители Гриценко, где Тимошонковцы?
Все резко позеленели.
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А тем, кто еще не понял, шо теперь Коломойский главный в Украине, сожгут дом.

Демонстрация возможностей была этой ночью.
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80% грицьіков как раз против зельца😂 Не продолжайте политику пороха по зачистке єлекторального поля. Она уже и так привела страну к пропасти.
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Мозга среднестатистического зелюка на арифметику не хватает. Его можгно только с большим трудом научить копипастить из методички и вопеть обырвалг.
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Поменшало благодаря "работе" цензоровских модераторов, а вот порохосрань с каждым днем множится...
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Мінус 168 порохоботів на форумі Цензор.нет !

Нарешті будуть адекватні коменти Facebook ликвидировал крупную фабрику троллей в Украине: среди удаленных FB-страниц - Hyser, Znaj.ua, Politeka - Цензор.НЕТ 1677

Щеб Цензор показував ІР дописувачів ... то ще б менше було тролів
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Так он уже сейчас уже отбивает с лихвой. Причем отбивает за счет зебилов.
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О, фейсбук, контроллируемый модером в чмоскве, очищает свою Лолиту...
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один из самых дорогих постов на выборах был размещен в фан-группе "Я за Тимошенко - Фан Клуб"

Но зебилы жрут с причмоком фейковое говно и сцутся жутко засекреченной порохоботской интернет-корпорации ага.
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А разве ещё не раскрыли порохоботской интернет-корпорации? Ладно, подождём, ведь люди говорят...
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Нид. С весны ищут пожарные, ищет полиция, ищет Баканов и просто зебилы... Но шото все никак.
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а что их искать, если какое-то чувырло из беларуси за пороха топит. вообще какое дело какой-то задрыпаной беларуси до порохла..
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Как же вас вонючек кацапских видно!
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«В украинском сегменте Интернета есть такой термин "порохоботы". Впервые он был озвучен в эфире "Шустер live" Андреем Илларионовым - экс-советником Владимира Путина.
Очевидно, что Илларионов провел параллель с "фабрикой троллей" в РФ, о существовании которой давно известно. В России реальность "логова троллей" подтвердили буквально через пару месяцев с момента создания, чего не скажешь об Украине, где поиски фабрики "порохоботов" продолжаются уже более чем полтора года.»
https://bykvu.com/ru/mysli/30412-porokhoboty-ili-patrioty/



Шукають по цей час .
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Факбук, як інструмент впливання соціалистів, видалив все що проти свинів? Цікаве співпадіння.
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А проделки свынарчуков и мальдивского воеводы не при чем! Во всем виноват фейсбук и 1+1!
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Щось смаленими гузицями звідкілясь пахне...
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Ще би гугл в ютубі подібне гівно банив. Один з таких каналів постійно в топі в тренді. Не буду писати назву, але заголовки такі самі.
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А кто не знал, что "знай" и "политека" известнейшие сливные бачки?
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Те, кто 5 лет таскали сюда бред оттуда, выдавая за самую правдивую правду.
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Знай.юа знатная помойка. Люди уже пол года как волали о том, что там распространяют ересь.
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Киевское PR-агентство "Pragmatico" - фабрика троллей???
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по дурацким заголовкам уже видно что это из разряда: "Шок Пугачеву нашли убитой в ...." или "Шоп не чесался нос, нужно его воткнуть в ..... " ................
как будто для совков писано - словно для имбецилов.
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І ПОЧАВСЯ ПЛАЧ І СТОГІН ВАТНИХ ЗЄЛЄБОБІКІВ:
«Откуда ми тєпєрь будєм чєрпать вкусную говнятіну про офшори Порошенка ?????!!!!!!!»

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Юлька первая поняла,что такое "диджитализация"
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Наконц добрались до порохоботов, нужно еще Цензор почистить от этого совкового дерьма.
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