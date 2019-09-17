 Facebook ликвидировал крупную фабрику троллей в Украине: среди удаленных FB-страниц - Hyser, Znaj.ua, Politeka

В общей сложности во время этой операции Facebook, по официальным данным, удалил 168 аккаунтов, 149 страниц, 79 групп, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.net.
Идентифицировать эти аккаунты и группы как дезинформирующие компании удалось не за счет содержания контента, а благодаря поведенческому анализу. По словам главы политики по кибербезопасности соцсети Натаниеля Глейхера удаленные аккаунты связаны с киевским PR-агентством Pragmatico. "Я думаю, что они расположены в Киеве. Но этот факт я бы дважды проверил", - уточнил Глейхер.
В общей сложности Facebook удалил 168 аккаунтов, 149 страниц, 79 групп. У них было в совокупности около 4,2 млн фолловеров. Примерно 400 000 аккаунтов присоединились к группам. Страницы и группы управлялись фейковыми аккаунтами, а имена постоянно менялись.
Бюджет, потраченный на рекламу в Facebook и Instagram, Глейхер оценивает примерно в $1,6 млн. "Рассчитывались преимущественно в долларах", - уточняет он.
По меркам Украины это очень большая сумма. К примеру один из самых дорогих постов на выборах был размещен в фан-группе "Я за Тимошенко - Фан Клуб". Он назывался "Если ты за победу Украины - жми лайк". Он принес миллион показов и мог обойтись, по оценкам Facebook, в $10 000 -50 000. Другие посты политиков, как правило, стоили в десятки раз меньше.
Глейхер подозревает, что организаторы кампании направляли людей за пределы Facebook на сайты, которые позиционировались как новостные. Примечательно, что в примерах удаленных страниц оказались аккаунты изданий Znaj.ua, Politeka, Hyser. Теперь они не работают.
Ты хочешь сказать, что Порошенко хотел, что бы победила косатая?) Где вас таких троллей берут?
По меркам Украины это очень большая сумма. К примеру один из самых дорогих постов на выборах был размещен в фан-группе "Я за Тимошенко - Фан Клуб". Он назывался "Если ты за победу Украины - жми лайк". Он принес миллион показов и мог обойтись, по оценкам Facebook, в $10 000 -50 000. Другие посты политиков, как правило, стоили в десятки раз меньше.Источник: https://censor.net.ua/n3148860
Нарешті будуть адекватні коменти
Щеб Цензор показував ІР дописувачів ... то ще б менше було тролів
PS Це не значить, що автоматично треба бути порохоботами, треба бути просто українцями і підтримувати УКРАЇНЦІВ!
і зелені.
Где толпы обдроченцев Сааки, где пеновыделители Гриценко, где Тимошонковцы?
Все резко позеленели.
Демонстрация возможностей была этой ночью.
Нарешті будуть адекватні коменти
Щеб Цензор показував ІР дописувачів ... то ще б менше було тролів
Но зебилы жрут с причмоком фейковое говно и сцутся жутко засекреченной порохоботской интернет-корпорации ага.
Очевидно, что Илларионов провел параллель с "фабрикой троллей" в РФ, о существовании которой давно известно. В России реальность "логова троллей" подтвердили буквально через пару месяцев с момента создания, чего не скажешь об Украине, где поиски фабрики "порохоботов" продолжаются уже более чем полтора года.»
https://bykvu.com/ru/mysli/30412-porokhoboty-ili-patrioty/
Шукають по цей час .
Секс - знакомства???
как будто для совков писано - словно для имбецилов.
«Откуда ми тєпєрь будєм чєрпать вкусную говнятіну про офшори Порошенка ?????!!!!!!!»