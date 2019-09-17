 Facebook ликвидировал крупную фабрику троллей в Украине: среди удаленных FB-страниц - Hyser, Znaj.ua, Politeka

В общей сложности во время этой операции Facebook, по официальным данным, удалил 168 аккаунтов, 149 страниц, 79 групп, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.net.

Идентифицировать эти аккаунты и группы как дезинформирующие компании удалось не за счет содержания контента, а благодаря поведенческому анализу. По словам главы политики по кибербезопасности соцсети Натаниеля Глейхера удаленные аккаунты связаны с киевским PR-агентством Pragmatico. "Я думаю, что они расположены в Киеве. Но этот факт я бы дважды проверил", - уточнил Глейхер.

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В общей сложности Facebook удалил 168 аккаунтов, 149 страниц, 79 групп. У них было в совокупности около 4,2 млн фолловеров. Примерно 400 000 аккаунтов присоединились к группам. Страницы и группы управлялись фейковыми аккаунтами, а имена постоянно менялись.

Бюджет, потраченный на рекламу в Facebook и Instagram, Глейхер оценивает примерно в $1,6 млн. "Рассчитывались преимущественно в долларах", - уточняет он.

По меркам Украины это очень большая сумма. К примеру один из самых дорогих постов на выборах был размещен в фан-группе "Я за Тимошенко - Фан Клуб". Он назывался "Если ты за победу Украины - жми лайк". Он принес миллион показов и мог обойтись, по оценкам Facebook, в $10 000 -50 000. Другие посты политиков, как правило, стоили в десятки раз меньше.

Глейхер подозревает, что организаторы кампании направляли людей за пределы Facebook на сайты, которые позиционировались как новостные. Примечательно, что в примерах удаленных страниц оказались аккаунты изданий Znaj.ua, Politeka, Hyser. Теперь они не работают.





