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 "Не допустим капитуляции": общественность обратилась к Зеленскому с открытым письмом

Представители общественности обнародовали открытое обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, где призывают не допустить капитуляции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение, опубликованное в Facebook бывшего министра образования, профессора Национального университета "Киево-Могилянская академия" Сергея Квита.

Обращение подписали ряд общественных деятелей, политиков, ученых, экспертов, волонтеров и добровольцев. Среди них - чрезвычайный и Полномочный посол Украины Василенко Владимир, политолог Басараб Михаил, министр иностранных дел (1998-2000, 2005-2006 гг.) Тарасюк Борис, министр иностранных дел (2007-2009 гг.) Огрызко Владимир, почетный президент Национального университета " Киево-Могилянская Академия" Брюховецкий Вячеслав, нардеп VIII созыва Гопко Анна, дипломат Лубкивский Даниил, журналист Макаров Юрий, командир Медицинского батальона "Госпитальеры", нардеп IХ созыва Зинкевич Яна, участник русско-украинской войны, нардеп VII созыва Ярош Дмитрий и другие.

Цензор.НЕТ публикует полный текст обращения:

"Не допустимо капітуляції!

(відкрите звернення громадськості до Президента України)

Весь Український народ прагне свободи, миру і безпеки. Запорукою цього є суверенна і соборна українська держава. У боротьбі за її створення і утвердження віддали свої життя мільйони українців. Святий обов’язок кожного з нас пам’ятати та шанувати жертовність найкращих синів і дочок українського народу.

У той час, коли нині наші воїни захищають Україну від збройної агресії Росії, головну відповідальність за долю України несе найвище керівництво держави, зокрема, Президент Володимир Зеленський. Як Глава держави і Верховний Головнокомандувач він має усвідомлювати, що його позиція у питанні припинення російської агресії не повинна визначатися кон’юнктурними політичними міркуваннями та не може ігнорувати колосальну ціну, сплачену українською нацією за свою незалежність. Президент має розуміти, що в українсько-російських відносинах виник не ситуативний конфлікт, а відбувається чергова спроба Росії знищити Україну як незалежну державу.

Саме тому ми, громадські діячі, науковці, експерти, волонтери і добровольці, занепокоєні заявою Президента Зеленського від 12 вересня 2019 року про те, що на зустрічі лідерів держав "Нормандської четвірки" буде обговорюватися "формула Штайнмайєра". Відомо, що ця формула передбачає проведення виборів на окупованих Росією українських територіях і надання їм особливого статусу. Застосування згаданої формули, яка базується на нав’язаних Україні силою Мінських домовленостях, виносить за дужки переговорів питання деокупації Криму та відповідальності Росії як держави агресора.

Згода з цією або з будь-якою схожою формулою означатиме капітуляцію України на умовах Кремля. Миру з Росією не можна досягати будь-якою ціною. Такий мир призведе до ще масштабнішої війни, до більших жертв і поневірянь українців, спричинить руйнацію незалежної державності України. В історії українсько-російських відносин безліч прикладів, коли поступки кремлівському керівництву заохочували агресора до ще більших вимог.

Прагнення України до справедливого миру є несумісним з капітуляцією на умовах агресора і має ґрунтуватися на загальновизнаних нормах міжнародного права. Виходячи з цього, основою національної позиції України у переговорах мають бути такі засади:

1. Росія розпочала і продовжує збройну агресію проти України, окупувала Крим і частини Донеччини та Луганщини. Унаслідок російської агресії загинули або були скалічені десятки тисяч українців, мільйони наших громадян були змушені покинути свої домівки або поневіряються в умовах окупаційного режиму. Україна потерпає не від "внутрішньоукраїнського конфлікту", а від здійснюваної Росією збройної агресії та її наслідків.

2. Звільнення окремих районів Донеччини та Луганщини невіддільне від деокупації Криму. І в Криму, і на Донбасі агресор – один, природа агресії – одна, порушення міжнародного права та людських прав і свобод – однакові. Всі окуповані Росією території мають бути повернуті Україні разом і одночасно.

3. Кремль повинен звільнити всіх українців, які незаконно утримуються в Росії та на окупованих нею територіях.

4. На окупованих територіях не можуть відбуватися вибори ні до органів місцевого самоврядування, ні до Верховної Ради України.

5. Всі російські окупаційні сили повинні залишити українську територію без будь-яких умов.

6. Україна має відновити повний контроль над усією лінією українсько-російського Державного кордону.

7. Звільнені Росією українські території не можуть мати жодних особливих статусів, які б ставили під сумнів унітарний устрій України.

8. Відповідальність за агресію проти України та окупацію українських територій несе Росія.

9. Україна повинна вимагати повного відшкодування збитків, завданих агресією та окупацією, і покарання винних за вчинення міжнародних кримінальних злочинів.

10. Мирні домовленості не можуть бути досягнуті ціною відмови України від вже зробленого нею і конституційно закріпленого євроатлантичного цивілізаційного вибору та курсу на повноправне членство в НАТО і Європейському Союзі.

Усі ці положення мають стати ключовими елементами позиції України під час переговорів у будь-якому форматі. Закликаємо Президента України дотримуватися саме такої позиції. Глава держави повинен усвідомлювати, що Український народ не погодиться з принизливим миром і чинитиме опір будь-яким спробам нав’язати капітуляцію перед Кремлем.

Київ, 17 вересня 2019 року

Василенко Володимир, Надзвичайний і Повноважний посол України, доктор юридичних наук, професор Національного університету "Києво-Могилянська академія"

Басараб Михайло, політолог, кандидат політичних наук, член президії Громадської комісії з розслідування та попередження порушень прав людини в Україні

Тарасюк Борис, Міністр Закордонних Справ (1998-2000, 2005-2006 рр.), Народний депутат України п’яти скликань

Огризко Володимир, Міністр Закордонних Справ (2007-2009 рр.), керівник Центру дослідження Росії

Брюховецький Вячеслав, почесний президент Національного університету "Києво-Могилянська Академія", Герой України

Гопко Ганна, Народний депутат України (Верховна Рада VIII скликання), голова парламентського Комітету у закордонних справах

Лубківський Данило, дипломат, заступник Міністра закордонних справ України (2014 р.)

Макаров Юрій, журналіст

Зінкевич Яна, учасниця російсько-української війни, командир Медичного батальйону "Госпітальєри"

Ярош Дмитро, учасник російсько-української війни, Народний депутат України (Верховна Рада VIIІ скликання), командувач Української добровольчої армії

Мазур Ігор, учасник російсько-української війни, заступник Головного командира УНСО

Гай Мирослав, учасник російсько-української війни, голова фундації "Mir & Co"

Гергерт Андрій, учасник російсько-української війни, заступник Командира Української добровольчої армії

Шараскін Андрій, учасник російсько-української війни, актор

Білоус Павло, учасник російсько-української війни, боєць батальйонів "Гарпун" і "Київська Русь"

Міхнюк Ірина, голова ГС "ВГО родин загиблих та безвісти зниклих, учасників антитерористичної операції, ветеранів війни та активістів волонтерського руху "Крила 8 сотні"

Пташник Євген, командир батальйону "Айдар" (2014-2015 рр.)

Тетерук Андрій, командир добровольчого батальйону "Миротворець" (2014 р.), Народний депутат України (Верховна Рада VIII скликання)

Лапін Ігор, командир роти батальйону "Айдар", Народний депутат України (Верховна Рада VIII скликання)

Ушинський Олександр, учасник російсько-української війни, голова Асоціації жертв Голодомору

Сиротюк Юрій, учасник російсько-української війни, Народний депутат України (Верховна Рада VII скликання)

Степаненко Євген, ведучий програми "Війна і мир", учасник російсько-української війни

Головко Олександр, боєць 131-го Окремого розвідувального батальйону ЗСУ

Шибаєв Сергій, голова Борзнянської районної Спілки офіцерів України в Чернігівської області, офіцер ЗСУ

Скиба Петро, полковник запасу ЗСУ, сотник 38-ї сотні Самооборони Майдану імені Устима Голоднюка

Левус Андрій, голова Проводу ГО "Вільні Люди", Народний депутат України (Верховна Рада VIIІ скликання)

Гончар Михайло, президент Центру глобалістки "Стратегія ХХІ", консультант Секретаря РНБОУ (1996-2000 рр.)

Вірастюк Василь, спортсмен, переможець змагань серед найсильніших людей планети

Квіт Сергій, професор Національного університету "Києво-Могилянська академія"

Кокотюха Андрій, письменник

Фоменко Сергій, музикант, лідер гурту "Мандри"

Зісельс Йосип, дисидент, Виконавчий віце-президент Конгресу національних громад України

Березюк Олег, голова Українського юридичного товариства

Висоцький Сергій, журналіст, Народний депутат України (Верховна Рада VIII скликання)

Журавель Юрій, музикант, лідер гурту "OT VINTA!"

Лиховій Дмитро, журналіст, головний редактор інтернет-видання "Новинарня"

Сергійчук Володимир, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Скіпальський Олександр, генерал-лейтенант, начальник Головного управління розвідки Міноборони (1992-1994 рр.)

Денисенко Андрій, Народний депутат України (Верховна Рада VIIІ скликання)

Мовчан Павло, голова ВУТ "Просвіта", Народний депутат України п’яти скликань

Заєць Іван, Міністр екології та природних ресурсів України, Народний депутат України п’яти скликань

Кабакаєв Семен, голова ГО "Безпека та взаємодія в Україні"

Казіміров Анатолій, Славутське міськрайонне об’єднання "Майдан"

Бай Олег, Надзвичайний і Повноважний Посланник

Стецьків Тарас, громадський діяч, Народний депутат України п’яти скликань

Перепелиця Георгій, політолог, директор Інституту зовнішньополітичних досліджень

Голомша Микола, співголова Форуму "Українська альтернатива"

Філіпчук Георгій, Міністр охорони навколишнього середовища України (2007-
2010 рр.), Народний депутат України трьох скликань

Чепура Катерина, громадська діячка, активістка руху "Відсіч"

Іванов Олександр, громадський діяч, координатор руху "Переходь на українську"

Бородач Тарас, сотник 25-ї сотні Самооборони Майдану

Пархоменко Сергій, директор Центру зовнішньополітичних досліджень ОПАД ім. О.Никонорова

Батрин Станіслав, керівник ГО "Відкрита Україна" та проекту "Відкритий суд"

Марченко Микола, провідний експерт з конституційного та виборчого права Асоціації українських правників

Жумаділов Арсен, голова правління ГО "Кримський інститут стратегічних досліджень"

Піддубняк Андрій, експерт у сфері екологічної безпеки

Мельник Олександр, експерт у сфері розвитку інституцій громадянського суспільства

Гончарук Віктор, незалежний експерт з урбанізму

Іванюк Вікторія, експерт Асоціації українських правників з виборчого права

Фаріон Соломія, голова Молодіжного націоналістичного конгресу

Орищенко Роман, голова штабу Самооборони Майдану

Турянський Ігор, Надзвичайний та Повноважний Посол

Лупаков Євген, Почесний голова Спілки офіцерів України (2012-2014 рр.), Народний депутат України (Верховна Рада ІІ скликання)

Марасін Олександр, волонтер

Франчук Назар, сотник 14-ї сотні Самооборони Майдану

Нурієв Ельхан, співкоординатор міжнародної громадської ініціативи "Антипутінський інформаційний фронт"

Степанов Денис, Спілка української молоді

Сасько Олександр, голова Спілки офіцерів України

Жирко Є. В., ГО "Верхня Січ"

Купрас М. В., ГО "Вітальєри"

Ферліковська Л. І., ГО "Волонтерський центр допомоги військовим і цивільним "Вільна Доля"

Ващук В. І., ГО "ДМОВА "

Дремлюга Іван, ГО "Дніпровське товариство політв'язнів та репресованих"

Мирончук В.Я., ГО "Козацька спадщина"

Туржій С. Г., ГО "Новий початок"

Таршин Н. П., ГО "Патріотичне об’єднання Оріяна"

Мельнічук В. В., ГО "Спільнота активної молоді - САМ"

Мирончук В.Я., ГО "Шанс життя"

Кучинський В. І., МГО Кодацьке Військо Запорозьке

Черненко О., ГО "Золота Паланка"

Кошка Дмитро, громадський діяч

Решетняков Олександр, ГО "Солідарна молодь" Дніпро

Нагній Василь, ДОО "Спілка офіцерів України"

Таратушка В., ДОО "Товариство українських офіцерів"

Дремлюга І.Є., Дніпропетровський відокремлений підрозділ ГО "Євромайдан українського народовладдя

Харахулах К.В., ГО "Січ-Захист"

Також звернення підписали:

колектив кінооб’єднання "Вавілон’13"

колектив міжнародної розвідувальної волонтерської спільноти "Інформнапалм"

колектив Українського кризового медіа центру
колектив громадської ініціативи "Межа"

колектив Української стратегічної ініціативи

Звернення відкрите для приєднання, список постійно доповнюватиметься. Якщо ви підтримуєте це звернення, просимо надсилати інформацію про себе на електронну адресу: center.opad@gmail.com".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Это первые позитивные сигналы: есть возможность понять, каким будет финальное решение, - Хуг о переговорах по Донбассу

Источник: https://censor.net.ua/n3148856
 
   
 Топ комментарии
 
я еще вчера писал - если зеля будет заигрывать с цапами - уйдет, в оставку, в течении дня
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Зелени везде путч мерещится.
На самом деле под себя ходят и путают какашки с шоколадом.
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то не общественность написала обращение,а кучка порохоскота
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Любое решение Зеленского будет воспринято как "капитуляция", или же со временем начнутся разговоры почему он не заканчивает войну и наживается на крови. При Порошенко все эти люди тихонько молчали в тряпочку - текущее положение дел на то время их полностью устраивало.
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Подписанты эти или дураки или сволочи. Ведь Минские соглашения с особым статусом у донецких подписал Кучма от лица Украины. При полном согласии Порошенко! А предъяву рисуют Зеленскому!
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Ну да. Сволочи, что подписали. Только логика подсказывает, а зачем вашему Зюзе Первому Квартальному понадобилось с таким рвением держаться за эти "соглашения" сволочей? Пусть денонсирует эту бамажку, не предусмотренную международным правом, и никто "предъяв" Зюзе кидать не будет. Или ЗЕлупняки не знают такого слова денонсация?
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Смотри не обкакайся от ненависти к Зеленскому и народу Украины.
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ну прям не ветка, а перепись сепаратистов. "Не допустимо капітуляції": громадськість звернулася до Зеленського з відкритим листом - Цензор.НЕТ 6651
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Бессмысленно...Для них эти люди не авторитет..Мм нужен г+г,Богдан,Разумков,но самое печальное,что в душе зелебобские хотят быть этакими минигопниками,похожими на кацов.
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Мабуть ви бачите, що наш народ не любить вумних. Йому треба щось простіше, ближче, зрозуміліше. Язика показати, дулю, середній палець, голу дупу, баночку з аналізами, йух по клавішах рояля…Оце одразу ж зацінять, і на руках понесуть на трон. І понесли! Фулє - наша людина! Такий же самий, як і ми!
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Я так понимаю они это написали для того, чтобы подзадорить порохоботов в соцсетях. А то волна спадает, зрады нет...
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"Не допустим капитуляции". остальные с этим не согласны, и выступают за капитуляцию?
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Остальные не считают установление мира капитуляцией.
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8% від чого ніхто незнає кількість населення Украіни. майже всі активні освідчені люди на заробітках 73% -фліпер!
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Ахахаха! Пара-тройка отставных министров и их замов, столько же экснардепов, пул порохоботов и пул громадських говноорганизаций вплоть до ряженых казачков))) "Не допустимо капітуляції": громадськість звернулася до Зеленського з відкритим листом - Цензор.НЕТ 5042
Народ так сказать желает знать....
"Не допустимо капітуляції": громадськість звернулася до Зеленського з відкритим листом - Цензор.НЕТ 4164
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Общественность, ишь ты... Пригрелись в тылу в Киеве на тёплых местах и воду мутят. Войну нужно заканчивать. Она забирает лучших сынов, отдаляет наши земли всё дальше от Украины, губит экономику. Чего они хотят эти общественники, - что бы ещё пять лет продолжалась окопная война?
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Очень плохо, что эти болваны лезут туда, куда не надо. Есть такая вещь как дипломатия, когда не все, что говорят - правда, и для достижения целей ведется осторожная игра.
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Когда тебя поставят в позу правды, небе это не понравится. Не каждый в состоянии принять правду такой, какой она есть.
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странная у вас дипломатия, когда на нуле увеличение обстрелов и постоянные потери, а вы говорите о наметившемся потеплении отношений между Украиной и паРашей. Атипичная такая дипломатия да?
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Ну до петиных подстав в Иловайске и Дебальцево далеко. Вот где потужная дипломатия была, да соевый?
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Видимо, вся эта шоколадная срань ничего не имеет против прологанции войны на неопределенный срок, при том, что де-факто война уже с треском проиграна соевым мародером после подписания капитулянтских минских соглашений, которые теперь Зеленский вынужден выполнять под давлением наших заклятых европейских и американских "друзей".
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Ця безглузда кровава і нікому непотрібна бійня - має бути припинена! І - крапка!
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Не подскажете -- как прекратить войну, которую не мы начали?
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Я уже задавал Вам вопрос: как? Тогда ответа не последовало. Может быть сейчас не упустите счастливую возможность и ответить?
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Так вроде ответ от всех даже доброжелателей есть и он один - через реализацию минских соглашений, ну может с корректировками какими. А Вы, что предлагаете?
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Капитуляция - это жить 6 лет без Крыма и Донбасса. То, что "общественность" называет капитуляцией на самом деле называется пониманием того, что Украина - цивилизованная многонациональная страна, в которой агрессивное меньшинство не должно диктовать правила жизни (зачастую очень дремучие) большинству населения.
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Тем более что большинство украинцев послало всю эту соевую шоблу с их пещерным галицайским национализмом в пешее эротическое путешествие
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поросяча "общественность обеспокоена. пять лет не была, а теперь возбудилась. "Не допустимо капітуляції": громадськість звернулася до Зеленського з відкритим листом - Цензор.НЕТ 3508
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Респект подписантам письма!
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Надеюсь, всем понятно, что все так называемые подписанты - порохоботствующая мразота?
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А почему не ультиматум . Засади все правильные как по международному праву, так и по украинскому.
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Вас умных мало, а тупых которые ведутся на мои сериалы - много. Так что пошли нах...р с своими письмами...
"Не допустимо капітуляції": громадськість звернулася до Зеленського з відкритим листом - Цензор.НЕТ 7738
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А ти сам розумний чи гарний? Якщо розумний то чому не президент ?А якщо гарний то сиди і не показуй який ти дурний. "Не допустимо капітуляції": громадськість звернулася до Зеленського з відкритим листом - Цензор.НЕТ 5474
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Розумний. Чому не президент? Бо я люблю цю країну. Я її повією не називав, за бабки.
До того ж я відповідальна людина і брати на себе те, що мені не по силі, розраховуючи на авось, я собі не дозволю. Бо я? - люблю цю країну. Я вважаю що не має право ризикувати її незалежністю, її народом, культурою... І так, я професіонал своєї справи, а професіонал знає що див не буває, на відміну від клоуна...
А ти реально тупий і віриш у Зелю, чи на Богдана з Бєнєю за бабло працюєш?
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Чего они хотят эти общественники, - что бы ещё пять лет продолжалась окопная война?(не повериш!!ответ банально прост и лежит на поверхности,они хотят:чтоб ты в частности и тебе подобные остаток жизни не рыли эти самые окопы на западных границах для тех же кацапов) "Не допустимо капітуляції": громадськість звернулася до Зеленського з відкритим листом - Цензор.НЕТ 4840 "Не допустимо капітуляції": громадськість звернулася до Зеленського з відкритим листом - Цензор.НЕТ 2515
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Думаете, оно что-то поняло? Или хотя бы прочитало???
Уже нарисовали себе 70% - и поработают до НГ.
Разворуют все, что можно на перспективу своими законами и все дела.
Дебилы, *****!
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ГЛАВНОЕ, ЧТО СРЕДИ ПОДПИСАНТОВ СОЕВАЯ МРАЗЬ ГЕЙ ГАЙ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Підтримка армії майже в рівень з підтримкою Вові - - не стане він " соєвим ", марш гідності вийде раніше 24-го серпня 1920 року
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поки що Зеленському довіряють 8 з десяти, армії- 7 з хвостиком з 10... Абсолютне протирічччя у світлі пріоритетів Зеленського, й абсолютний виклик для нього ...
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Порохоботы что вы предлагаете ????Россия чихала на санкции. Им санкции эти как мертвому припарка. Дальше что???? Ждать когда умрет Пуйло???? Или воевать до последнего порохобота???Вы все кричите ВО-ВА НЕ КАПИТУЛИРУЙ!!!!! А что конкретно сделать для того чтобы русские орки с территории Украины убрались вы сами не знаете.
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Волк дерёт овцу, а все овцы кричат: "Нам не нужна война, нам нужен мир!". Им не понять, что если на тебя напали, то выход один - воевать.
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Но война то специфическая - гибридная, как говорит Петро. отсюда, возможно, возможны свои нюансы, наверное.
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Фаріон Соломія, голова Молодіжного націоналістичного конгресуИсточник: https://censor.net.ua/n3148856 Это кто ? донька черноротой ?
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Тільки за. Підтримую.Не треба мир любою ціною.Капітуляція- це теж мир.Підписанти -це авторитетні люди.Цілком на їхній стороні.
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Набежали порохоботы и спамят. Сцыкуны на довольствии)
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Тупоє, набєжали ви - ану бігом на курси підвищення квалифікації ботінок піти до Кремлядів , а то аж надто од вас пре ватою
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Дуже багато людей голосувало за це зЕ, тому що його з його зростом і вагою повісити на стовпі буде на багато легше, ніж порохнявого борова. Так що не всі зеботи з 73%.
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