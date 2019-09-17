EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  1412  48
Все про:поджог (639) пожар (3701) Гонтарева (762) Европейская Солидарность (116)

 "Евросолидарность" о поджоге дома Гонтаревой: Во власти есть представители, которые хотят ей отомстить

Партия "Европейская солидарность" требует от власти прекратить кампанию террора в отношении экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

"Убеждены, что эта кампания является местью за государственную и реформаторскую позицию Гонтаревой во время пребывания на посту главы НБУ. Ее личная роль в вычистке "авгиевых конюшен" украинской банковской системы признана в мире и, в частности в МВФ, который назвал ее одним из лучших банкиров мира", - говорится в сообщении.

В пресс-службе партии отмечают, что пожег дома Гонтаревой - не случайность, а результат публичных угроз. 

"Не исключаем, что во власти есть представители, у которых есть мотивы мести Гонтаревой", - подчеркнули в партии.

В партии также отметили, что поджог автомобиля детей Гонтаревой остался без должной реакции властей.

"Показательное бездействие правоохранительных органов в отношении этих публичных угроз и действий, наталкивают на мысль, что украинская правоохранительная система сознательно закрывает глаза на террор проукраинских сил. Это угроза не просто для украинской оппозиции, это угроза для демократии. Затягивание расследования кампании террора Гонтаревои будет иметь разрушительные последствия для репутации Украины и ее инвестиционной привлекательности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что партия "Европейская Солидарность" будет информировать международные структуры, правительства других стран и, в частности, Великобритании об угрозе жизни Валерии Гонтаревой, а также о "других антидемократические тенденциях, которые наблюдаются в Украине при новой власти".

"Подчеркиваем, что именно сейчас в Украине работает миссия МВФ, которая очевидно, будет считать кампанию террора против оппозиции как явный признак ухудшения инвестиционного климата, что ухудшит условия сотрудничества с Украиной. Мы призываем проукраинские силы объединиться для защиты политических прав и свобод граждан Украины и не допустить превращения Украины в авторитарную полицейскую страну", - подытожили в партии.

Как сообщалось ранее, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на вторник в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

Источник: https://censor.net.ua/n3148853
 
   
 Топ комментарии
 
Ей это копейки стоит! Зато теперь может просить полит убежища! Сама и заказала поджег!
 показать весь комментарий
 
какой то слабый и неувереный всхрюк.
 показать весь комментарий
 
Это все Пэтина работа, что бы ей дали гражданство Англии. А то, вдруг, звездонет что то не по делу, а Пэтрику отвечай. Вот и старается.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это Порошенко запугивает Валерию, что бы она на него не слила компромат как они гривну роняли, ну кароче вы поняли
 показать весь комментарий
 
 
Тетяна Висоцька
24 хв. ·

Кажуть, вночі згорів будинок Гонтаревої під Києвом. Банкірша робить все, щоб отримати притулок в Лондоні, і для цього інсценує «переслідування».
Боїться повертатися, бо прийдеться не лише самій відповідати, але й порохоспільників здати. На кону - страшні гроші і страшні злочини минулої влади перед Україною. Тому навіть будинку не пожаліли. Для них це дріб'язок, порівняно з украденим.
 показать весь комментарий
 
 
Клятий Свинобарига!!! Все встигає. І зебілами в штані накласти, і своїх подельників залякати.
Та навіть домовився з ****** щоб той не чіпав хатинку Зеленського в Криму.
Будь він проклятий той мародер!!!
 показать весь комментарий
 
 
какой то слабый и неувереный всхрюк.
 показать весь комментарий
 
 
не, это производное от *хрю - хрю* (свынопэдрот).
 показать весь комментарий
 
 
Ей это копейки стоит! Зато теперь может просить полит убежища! Сама и заказала поджег!
 показать весь комментарий
 
 
Во всем виноваты зеленые человечки а евромародеры тут вообще не причем
 показать весь комментарий
 
 
Партия "Европейская солидарность" требует от власти прекратить кампанию террора в отношении экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой


ПЕСики , вы с дуба рухнули ? Веселье только начинается . Я уже за попкорном сбегал и удобно расположился на своем диванчике
 показать весь комментарий
 
 
И когда уже эти ПЕСики в Украине срать перестанут ?
 показать весь комментарий
 
 
Очевидней обратное-Гонтарева инсценирует "опасное для неё появление в Украине",которое требуют следственные органы
 показать весь комментарий
 
 
Фактически это чистосердечное признание Порошенко в том, что он был в доле с Гонатревой и очень не хочет чтобы ее выдали Украине для дачи показаний.
 показать весь комментарий
 
 
8% -ЭТО НЕЛОХИ. ЭТО ТЕ КТО БЫЛИ В ДОЛЕ, И НА ПОДСОСЕ. 😂😅😂
 показать весь комментарий
 
 
та сгорел потому, шо томасом рядом не махали, и петя святой там псалмы не пел...
 показать весь комментарий
 
 
Лупата потвора, подільниця борова мародера ! І вся країна має претензії !😈
 показать весь комментарий
 
 
Гарантовано, що мародерська ПЄС Порошенка причетна до цих самопідпалів майна Гонтаревої. Всю цю фракцію треба позбавляти недоторканості і допитувати. Вони знають про ці самопідпали дуже багато.
 показать весь комментарий
 
 
Розкажи це спеціалісту з психіатрії, думаю він оцінить.😁
 показать весь комментарий
 
 
Это все Пэтина работа, что бы ей дали гражданство Англии. А то, вдруг, звездонет что то не по делу, а Пэтрику отвечай. Вот и старается.
 показать весь комментарий
 
 
Неубедительно. Зачем политизировать уголовщину?
 показать весь комментарий
 
 
За те що , лупата гидота, є подільнецею борова мародера !
 показать весь комментарий
 
 
Ти часом не агент усраіля,з подвійним ггомадянством ?😆
 показать весь комментарий
 
Підпал, це і аргумент,і вещдок ! Таки да, мабуть ви звідти !😆
 показать весь комментарий
 
надеюсь что сию великую реформаторшу притянут за уши в Украину где и посадят
 показать весь комментарий
 
 
Має бути невідворотність покарання для злодіїв. В будь-якому вигляді!
 показать весь комментарий
 
 
Очень жаль, что в сгоревшем доме не было самой гонтаревой. А если бы там оказался соевый мародер, то поджигателя смело можно было бы представлять к званию Героя Украины
 показать весь комментарий
 
 
Як всі вихідці з майдану сами себе і замовили бо тварюки
 показать весь комментарий
 
Не плутай тих, що вилізли на сцену Майдану з самим Майданом- українці на нього вийшли щоб змінити країну на краще.
 показать весь комментарий
 
 
местью за государственную и реформаторскую позицию Гонтаревой во время пребывания на посту главы НБУ.Источник: https://censor.net.ua/n3148853

В чому полягає реформізм та державна позиція ? У відмиванні грошей з держбюджету України, розкраданні залишків держмайна, пограбунку майна ліквідованих майже 200 УКРАЇНСЬКИХ банків, прикритті виводу з України валюти кацапськими банками, емісії в 400 млрд, обвалі гривні втричі ?

Хоч один росбанк було націоналізовано за роки війни як компенсацію
крадіжки українського майна у Криму і на Донбасі ? петя з лєркою їх весь час докапіталізовували! А російські Приватбанк разом із
Укрсоцбанком, Альфабанком визначалися системно важливими !


 показать весь комментарий
 
 
вибачаюсь не Приватбанк , а рос Промінвестбанк
 показать весь комментарий
 
Специально САМА ГОНТАРЕВА отдала команду поджечь свой дом, что бы просить политического убежища в Великобритании! Ведь сегодня, если Украина потребует ее выдать как коррупционерку - ее быстро за шиворот вернут в Украину. Поэтому ей нужно создать вокруг себя ореол мученицы! То ее машина какая то неизвестная переехала, то дом ей сожгли, то ее невестке машину сожгли. Поэтому ВАНГУЮ: Ждите - скоро ГОНТАРЕВА будет просить политического убежища, типа за яко бы преследования ее в Украине!
 показать весь комментарий
 
 
месть плохое чувство.... а вот криминальная ответственность за содеянное это да. вот нужно довести эту стерву до суда намотать срок, конфисковать имущество - это бы было по правильному...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх