 "Евросолидарность" о поджоге дома Гонтаревой: Во власти есть представители, которые хотят ей отомстить

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

"Убеждены, что эта кампания является местью за государственную и реформаторскую позицию Гонтаревой во время пребывания на посту главы НБУ. Ее личная роль в вычистке "авгиевых конюшен" украинской банковской системы признана в мире и, в частности в МВФ, который назвал ее одним из лучших банкиров мира", - говорится в сообщении.

В пресс-службе партии отмечают, что пожег дома Гонтаревой - не случайность, а результат публичных угроз.

"Не исключаем, что во власти есть представители, у которых есть мотивы мести Гонтаревой", - подчеркнули в партии.

В партии также отметили, что поджог автомобиля детей Гонтаревой остался без должной реакции властей.

"Показательное бездействие правоохранительных органов в отношении этих публичных угроз и действий, наталкивают на мысль, что украинская правоохранительная система сознательно закрывает глаза на террор проукраинских сил. Это угроза не просто для украинской оппозиции, это угроза для демократии. Затягивание расследования кампании террора Гонтаревои будет иметь разрушительные последствия для репутации Украины и ее инвестиционной привлекательности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что партия "Европейская Солидарность" будет информировать международные структуры, правительства других стран и, в частности, Великобритании об угрозе жизни Валерии Гонтаревой, а также о "других антидемократические тенденциях, которые наблюдаются в Украине при новой власти".

"Подчеркиваем, что именно сейчас в Украине работает миссия МВФ, которая очевидно, будет считать кампанию террора против оппозиции как явный признак ухудшения инвестиционного климата, что ухудшит условия сотрудничества с Украиной. Мы призываем проукраинские силы объединиться для защиты политических прав и свобод граждан Украины и не допустить превращения Украины в авторитарную полицейскую страну", - подытожили в партии.

Как сообщалось ранее, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на вторник в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.