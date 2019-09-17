 Правоохранители задержали жителя Черкасщины, который напился и изнасиловал 11-летнюю девочку

Мужчину задержали и сообщили о подозрении, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.
"В ходе следствия установлено, что 38-летний житель г. Тальное, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка по месту его проживания", - говорится в сообщении.
Злоумышленник задержан, ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 153 (совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет) Уголовного кодекса Украины.
Инициировано применение меры пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас соответствующее ходатайство находится на рассмотрении суда. За содеянное злоумышленнику грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
Я за это давно топлю .
Сегодня генпрокуратура представила законопроект по усовершенствованию уголовного и уголовно-процессуального кодекса - в частности по ужесточению наказания за сексуальное насилие, пишет NUR.KZ.
Согласно новым нормам, в Казахстане усиливается ответственность за преступления против половой неприкосновенности.
«Изнасилования и преступные действия сексуального характера даже без отягчающих обстоятельств будут теперь относиться к категории тяжких преступлений.
Ужесточается ответственность за все насильственные действия сексуального характера в отношении детей», - заявил заместитель генпрокурора Мурат Ахметжанов.
Теперь за совершение сексуального насилия в отношении малолетнего в Казахстане предусматривается пожизненное лишение свободы, либо лишение свободы не менее, чем на 20 лет.