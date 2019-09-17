 Правоохранители задержали жителя Черкасщины, который напился и изнасиловал 11-летнюю девочку

Мужчину задержали и сообщили о подозрении, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.

"В ходе следствия установлено, что 38-летний житель г. Тальное, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка по месту его проживания", - говорится в сообщении.

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Злоумышленник задержан, ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 153 (совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет) Уголовного кодекса Украины.

Инициировано применение меры пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас соответствующее ходатайство находится на рассмотрении суда. За содеянное злоумышленнику грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.