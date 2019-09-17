 Это первые позитивные сигналы: есть возможность понять, каким будет финальное решение, - Хуг о переговорах по Донбассу

"Прогресс, который сделан в прошлые недели, сильно отличается от того, каким он было раньше. Думаю, это первые позитивные сигналы для сторон конфликта: есть возможность понять, каким будет финальное решение. Теперь очередь за правительствами в Киеве и Москве определиться, какие действия предпринять, чтобы прекратить агрессию на востоке Украины", — сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.



При этом Хуг констатировал, что на Донбассе по-прежнему продолжаются обстрелы. Он указал, что это можно исправить, выполняя Минские соглашения, в которых прописано "много технических моментов", как, например, разведение войск от линии соприкосновения и разминирование территории.

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"Думаю, усилия новой власти в правильном направлении. Люди хотят видеть реальные действия: как улучшается их жизнь, как, наконец-то, завершиться кровопролитный конфликт", — подчеркнул Хуг.