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 Политика Украины
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Все про:Донбасс (19375) минские соглашения (2642) Хуг Александр (449)

 Это первые позитивные сигналы: есть возможность понять, каким будет финальное решение, - Хуг о переговорах по Донбассу

Бывший замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг увидел позитивные сигналы в попытках новой украинской власти положить конец войне на Донбассе.

"Прогресс, который сделан в прошлые недели, сильно отличается от того, каким он было раньше. Думаю, это первые позитивные сигналы для сторон конфликта: есть возможность понять, каким будет финальное решение. Теперь очередь за правительствами в Киеве и Москве определиться, какие действия предпринять, чтобы прекратить агрессию на востоке Украины", — сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.

При этом Хуг констатировал, что на Донбассе по-прежнему продолжаются обстрелы. Он указал, что это можно исправить, выполняя Минские соглашения, в которых прописано "много технических моментов", как, например, разведение войск от линии соприкосновения и разминирование территории.

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"Думаю, усилия новой власти в правильном направлении. Люди хотят видеть реальные действия: как улучшается их жизнь, как, наконец-то, завершиться кровопролитный конфликт", — подчеркнул Хуг.

Источник: https://censor.net.ua/n3148846
 
 
 Топ комментарии
 
Проблема не в сепарах , проблема в 73 % . Они хотят назад в СССР сраны , которой уже никогда не будет.
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Не, у вафлеров было написано POHUJ. Им Украина до того места, которым они тарахтят по роялю.
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Подивіться які чесні очі в ХУГа, це яку ка..аку йьому повинні кляті москалі загнати, щоб в нього ісвіліни стали праювати.
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Не, у вафлеров было написано POHUJ. Им Украина до того места, которым они тарахтят по роялю.
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Нагнуть Україну раком , в будуть Зєлі й й Єврогеї радіти , всі патріоти їм до сраполагінди.
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А пєдік ХУГ отримує гонорари в їєвро, чи в рублях по курсу?
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глупости не говори.
Зачем нам Смоленск, Могилев, Орша?
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Будем целоваться и обниматься, так надо?
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Траффик наркоты будет, наконец, восстановлен.
Пять с половиной лет они ждали этого момента.
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Как Кремль планировал так и будет, кто то сомневается?
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Эксам можно говорить что угодно, ответственности за это он уже не несёт.
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не путен, а "стороны конфликта". Во как.
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Гражданин Хуг эти сигналы и раньше видел, особенно когда бухал с серверами в донецких кабаках.
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Я бы украсил тушками обсешников живописные придорожные столбы. Тогда бы от этих жвачных животных был хоть какой то толк
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Це дуже добре.
З'явилась надія на припинення цієї безглуздої кровавої і нікому не потрібної бійні.
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З цього все тільки почнеться, так як кацапам вірити не можна!
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Ти забув написати "громадянська війна".
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бійня потрібна твоєму фуйлу.
він її і розпочав.
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А массовые аресты ветеранов АТО и ООС запланированы ?
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Запланована ратифікація Римського статуту. Як того вимагає угода про асоціацію з ЄС.
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Проблема не в сепарах , проблема в 73 % . Они хотят назад в СССР сраны , которой уже никогда не будет.
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Вони хочуть нормального життя. А барижні побрехеньки їм за п'ять років наостогидли.
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По этому одних барыг заменили на вторых ? Вон будете оплачивать коломоше приват банк , идите палить дома Гонтаревой дебилы.
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Дебилизм зебнявых насекомых не может не восхищать!
Любого зебила можно отправлять в палату мер и весов как образцового,эталонного дебила
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це руснявий ватан.
зараз л'.є водичку на млин зелених, сподіваючись на альянс зе бені і фуйла.
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Руснявый ватан практически НИЧЕМ от зелюка не отличается. Особенно любовью к телевизору
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Скажем так: они хотят халявы. Они её получат. Правда, совсем не ту на которую рассчитывают.
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Словарь Даля
Халява: 1 - голенище сапога,шинели
2 - непотребная женщина
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Бесплатные сапоги и бесплатная баба на ночь.
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_Если всякий хуг, который является путлеровским подпевалой, разглядел нечто "позитивное", то это явно нехорошо для Украины.
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В Украине живут добрые и терпеливые люди , но хуг его знает , как они себя поведут , если возврат Донбасса будет равноценен потери независимости Украины от россии .
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придется вспомнить, шо такое левобережная украина
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Вам ли понимать , слившие всю Европу под гитлера, понимантели *** .
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если о позитиве говорит подельник кремлевского оккупанта Украины , то это негатив для Украины однозначео...
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Чтобы прекратить войну Рашка должна вывести войска с Украины и отдать контроль за границей украинскими пограничникам. И ВСЕ!!! И не нужно никаких формул и прочего бреда придумывать. Если Рашка не дает Украине контролировать границу то она окупант не желающий мира, со всеми вытекающими...
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+100500! Но сейчас начнутся мантры о пятидесяти оттенках серого. Такая себе дипломатия по понятиям. Кремлевским.
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Думка муділи Хуга нікого не цікавить
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Настоятельно рекомендую Зеленскому прочитать Илиаду и Одиссею Гомера, а также Энеиду Вергилия и Котляревского. Там о Троянском коне все детально написано и о том, что ждет Трою, ой Украину в случае, если он сюда запустит эту донбасскую лошадь.
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Судя по всему, он только, извините, членом по клавишам фортепиано стучать научился. Це перші позитивні сигнали: є можливість зрозуміти, яким буде фінальне рішення, - Хуг про переговори стосовно Донбасу - Цензор.НЕТ 6639
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