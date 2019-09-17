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 Политика Украины
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Все про:лицензия (139) Нацсовет_ТРВ (441) Костинский (66) 112_Украина (38)

 Нацсовет по ТРВ планирует рассмотреть вопрос о лицензиях "112 Украина", - Костинский

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания планирует 26 сентября рассмотреть вопрос о продлении лицензий группе региональных каналов, которые вещают под логотипом "112 Украина".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил член Нацсовета Сергей Костинский.

"Мы планируем уже на этой неделе (на заседании 19 сентября. - Ред.) внести в повестку дня пять вопросов относительно региональных каналов, которые ретранслируют телеканал "112 Украина" (ООО "Ариадна ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Новый формат ТВ" и ООО "Партнер ТВ". - Ред.). Рассмотрение вопроса планируется 26 сентября", - сказал Костинский.

Однако он не исключает, что рассмотрение этого пакета вопросов придется отложить в связи с тем, что представители лицензиатов в таких случаях обычно отказываются получать приглашения регулятора.

"Мы сейчас будем отправлять приглашения представителям вещателя на эту дату (26 сентября. - Ред.). Обычно лицензиаты не получают наших приглашений. Поэтому, возможно, 26 сентября придется еще и перенести рассмотрение. То есть мы движемся в рамках закона: есть решение суда, и мы действуем оперативно, включая эти вопросы в ближайшее повестки дня", - отметил член Нацсовета.

В то же время он напомнил, что речь идет о том, что вещание группы компаний, которые вещают под логотипом "112 Украина", не соответствует языкам программной концепции, с которой те победили на соответствующем конкурсе Нацсовета.

"По условиям конкурса, эти частоты в региональном мультиплексе были предусмотрены для регионального вещания. А фактически на этих региональных частотах был создан один общенациональный телеканал. Это, на наш взгляд, неправомерно", - уточнил Костинский.

Ранее Апелляционный административный суд Киева в июне 2017 года признал противоправным бездействие Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания относительно нерассмотрения им поданных компаниями группы "112.Украина" заявок на переоформление лицензий из-за изменения руководителей компании.

Срок действия предыдущих лицензий телеканалов группы "112.Украина" истек в сентябре 2018 года.

16 сентября 2019 года Шестой апелляционный суд Киева отказал телеканалу "112 Украина" в удовлетворении апелляции, из-за чего в ближайшее время телеканал может быть отключен.

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Источник: https://censor.net.ua/n3148845
 
   
 Топ комментарии
 
це просто боротися з наслідками хвороби - закрити канал "112", а інфекція залишиться - це Медведчук який
буде віщати через інші канали путлеровським баблом.
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Для тебя идеал-телевизор чб, 2 канала до 23-00, программа Время, помял маруху на раскладушке, перднул под одеяло, а утром на завод. Главное что бы все на трамвае.
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Просто объяснят, чью будку шатать можно, а чье пианино ни ни.
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Это же нападение на независимую журналистику!!!
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Просто объяснят, чью будку шатать можно, а чье пианино ни ни.
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партия зажопенцев должна лишится 3 каналов
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Іще би у прямого забрали. Ото би порохоботи лопнули б.
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Для тебя идеал-телевизор чб, 2 канала до 23-00, программа Время, помял маруху на раскладушке, перднул под одеяло, а утром на завод. Главное что бы все на трамвае.
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От КРЫВОГО даже КОСОЙ смеется, дарма трата времени. А в тебя видать приставка на 32, ИНФОРМИРОВАН.
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Гениальная афера-взять лицензии по регионам и обьеденить в одну,думали,что проканает
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Канал - клас. Тільки потрібно фільтрувати що кажуть.
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це просто боротися з наслідками хвороби - закрити канал "112", а інфекція залишиться - це Медведчук який
буде віщати через інші канали путлеровським баблом.
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Ни разу не смотрел, мне пох. Тебя увлекает Г+Г?
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Меня вААЩе не увлекает ТВ. Просто во время приема пищи на кухне жена любит что то включить и щелкает каналы то иногда попадает на них, а там всегда рожа мертвечины или недобитка рыговского какого нибудь и это напрягает.
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Останутся только 1+1, Прямой и 5й, ну может Интер, если Ренатик бабосиком кашлянет. Не зря Беня с Порохом встречались. Мародеры с клоунами договорятся, страну теперь будут грабить весело, с юмором
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Ты ошибся, у ренатика "Украина", а интер это хвирташа
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Не боитесь, ЗЕ слов на ветер не бросает. Ничего не закроют. МВФ и Коломойский при деле, а это демократия.
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