 Нацсовет по ТРВ планирует рассмотреть вопрос о лицензиях "112 Украина", - Костинский

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил член Нацсовета Сергей Костинский.

"Мы планируем уже на этой неделе (на заседании 19 сентября. - Ред.) внести в повестку дня пять вопросов относительно региональных каналов, которые ретранслируют телеканал "112 Украина" (ООО "Ариадна ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Новый формат ТВ" и ООО "Партнер ТВ". - Ред.). Рассмотрение вопроса планируется 26 сентября", - сказал Костинский.

Однако он не исключает, что рассмотрение этого пакета вопросов придется отложить в связи с тем, что представители лицензиатов в таких случаях обычно отказываются получать приглашения регулятора.

"Мы сейчас будем отправлять приглашения представителям вещателя на эту дату (26 сентября. - Ред.). Обычно лицензиаты не получают наших приглашений. Поэтому, возможно, 26 сентября придется еще и перенести рассмотрение. То есть мы движемся в рамках закона: есть решение суда, и мы действуем оперативно, включая эти вопросы в ближайшее повестки дня", - отметил член Нацсовета.

В то же время он напомнил, что речь идет о том, что вещание группы компаний, которые вещают под логотипом "112 Украина", не соответствует языкам программной концепции, с которой те победили на соответствующем конкурсе Нацсовета.

"По условиям конкурса, эти частоты в региональном мультиплексе были предусмотрены для регионального вещания. А фактически на этих региональных частотах был создан один общенациональный телеканал. Это, на наш взгляд, неправомерно", - уточнил Костинский.

Ранее Апелляционный административный суд Киева в июне 2017 года признал противоправным бездействие Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания относительно нерассмотрения им поданных компаниями группы "112.Украина" заявок на переоформление лицензий из-за изменения руководителей компании.

Срок действия предыдущих лицензий телеканалов группы "112.Украина" истек в сентябре 2018 года.

16 сентября 2019 года Шестой апелляционный суд Киева отказал телеканалу "112 Украина" в удовлетворении апелляции, из-за чего в ближайшее время телеканал может быть отключен.

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