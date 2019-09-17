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 Политика Украины
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Все про:Коломойский (1161) Приватбанк (510) Гончарук_Алексей (94)

 Компромисс с Коломойским по "ПриватБанку" возможен, но при участии МВФ, - Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает возможным компромисс с олигархом Игорем Коломойским в споре о национализации "ПриватБанка", владельцем которого являлся Коломойский

Об этом Гончарук сообщил в интервью Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я полностью убежден, что сейчас нам нужно сосредоточиться на росте и искать совместные решения, а не тратить наши ресурсы на уничтожение друг друга. Поэтому я очень позитивен в отношении любой риторики, направленной на поиск компромисса", - сказал Гончарук.

В то же время Международный валютный фонд (МВФ) расценивает отступление от национализации "ПриватБанка" как негативный сигнал, ставящий под угрозу его резервную программу в объеме $3,9 млрд, указывается в публикации.

"Какое бы решение мы ни нашли, мы должны найти его вместе с МВФ", - указал Гончарук.

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Ранее Игорь Коломойский заявлял, что в споре о национализации "ПриватБанка" готов довольствоваться сатисфакцией за обвинения в его адрес и мировым соглашением и видит для этого хорошее окно возможностей. Однако деталей возможного соглашения не уточнил.

Как сообщалось, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "ПриватБанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях. В частности, Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "ПриватБанка", а Кабмин, Нацбанк и сам банк в мае обжаловали это решение.

Помимо того, в июле прошло рассмотрение апелляционной жалобы в Лондонском суде по спору между "ПриватБанком и его экс-акционерами, так как Высокий суд Лондона 4 декабря 2018 года признал несоответствующим его юрисдикции иск "ПриватБанка". Суд также решил отменить изданный в качестве обеспечительной меры приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и еще шести компаний на сумму более $2,5 млрд, однако он остается в силе до рассмотрения апелляции.

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Оглашение решения ожидается не ранее октября этого года. Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (525,698 млрд грн) занимал 1-е место среди 77 банков.

Источник: https://censor.net.ua/n3148843
 
 
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В далекому 1945 році даній компроміс звучав би, як безуговорочна капітуляція України пенред Коломоййшею , чи Каломойшею, один хрєн, але капітуляція.
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В то же время Международный валютный фонд (МВФ) расценивает отступление от национализации "ПриватБанка" как негативный сигнал, ставящий под угрозу его резервную программу в объеме $3,9 млрд, указывается в публикации.


Вот это для МВФ ключевое. МВФ не благотворительная организация. Естественно, что государственные гарантии интереснее.
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Страна и Украинцы срали на ваши компромиссы. Преступников офшорных в тюрьму , бизнесу свободу .
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ты там не трынди, а денежки на пенсии в Израиль собирай.
гой сраный.
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С Коломойский не может быть соглашений.Он должен сидеть в тюрьме
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докази вини є чи ти теж такий брехун як Пепе попередник?
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Компроміс це як,віддати наприклад замість 10 мільярдів,тільки 5?
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Вот ведь нежданчик, а? Ну кто бы мог подумать...что там про барыгу слышно кстати?
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До сих пор мародерствует и ведет бизнес на крови, кароче не успокоется никак клятый барыга Компромисс с Коломойским по "ПриватБанку" возможен, но при участии МВФ, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3496
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ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС, ЗЕлохи, вы это сделали вместе. Беня один раз нас грабанул, теперь грабитель ещё за это и ПРЕМИЮ получит.

Всем кто голосовал за ЗЕлёную плесень надобно кричать:

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