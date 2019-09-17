 Поджог дома Гонтаревой: полиция открыла уголовное производство, злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

"Сегодня ночью в полицию Киевщины поступило сообщение о пожаре в доме семьи бывшей главы Национального банка Украины. Следственно-оперативная группа, которая выехала на место происшествия установила, что охранник ночью услышал посторонний шум, когда мужчина вышел во двор, увидел возгорание кровли дома", - сказано в сообщении.

Также, как отметили в полиции, во время просмотра записей с камер видеонаблюдения выявлено, что около 3:00 неизвестный, который сейчас подозревается в совершении поджога, перелезал через забор домовладения.

Вместе с тем сообщается, что с мая дом использовался как дачный, до сентября этого года территория домовладения находилась под охраной 6 работников. На момент возникновения пожара на месте находился только один охранник.

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Полиция выясняет все обстоятельства возгорания и принимаются меры по поиску и установлению лица, совершившего поджог.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет. Продолжаются следственные действия.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Киево-Святошинского района, криминалистическая лаборатория, следователи и криминальная полиция областного управления полиции и подразделение уголовного анализа.

Как сообщалось ранее, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на вторник в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.