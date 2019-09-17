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Все про:Киевская область (1748) поджог (639) пожар (3701) Нацполиция (10078) Гонтарева (762)

 Поджог дома Гонтаревой: полиция открыла уголовное производство, злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения. ФОТО

Правоохранители открыли уголовное производство из-за пожара в доме, который принадлежит семье экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

"Сегодня ночью в полицию Киевщины поступило сообщение о пожаре в доме семьи бывшей главы Национального банка Украины. Следственно-оперативная группа, которая выехала на место происшествия установила, что охранник ночью услышал посторонний шум, когда мужчина вышел во двор, увидел возгорание кровли дома", - сказано в сообщении.

Также, как отметили в полиции, во время просмотра записей с камер видеонаблюдения выявлено, что около 3:00  неизвестный, который сейчас подозревается в совершении поджога, перелезал через забор домовладения.

Поджог дома Гонтаревой: полиция открыла уголовное производство, злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения 01

Вместе с тем сообщается, что с мая дом использовался как дачный, до сентября этого года территория домовладения находилась под охраной 6 работников. На момент возникновения пожара на месте находился только один охранник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков о поджоге дома Гонтаревой: Недопустимое проявление криминального давления. Это сделал враг, который вредит Украине

Полиция выясняет все обстоятельства возгорания и принимаются меры по поиску и установлению лица, совершившего поджог.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет. Продолжаются следственные действия.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Киево-Святошинского района, криминалистическая лаборатория, следователи и криминальная полиция областного управления полиции и подразделение уголовного анализа.

Как сообщалось ранее, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на вторник в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

Источник: https://censor.net.ua/n3148842
 
 
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Мне вот интересно, если не дай бог Гонтареву убьют, то по версии 73 % это она сама себя заказала??? Поджог дома Гонтаревой: полиция открыла уголовное производство, злоумышленник попал на камеры видеонаблюдения - Цензор.НЕТ 7239
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Если бы в Киеве сказали, что можно спалить пьяную жабу Галактики, то за спичками и бензином пришлось бы ехать в Чернигов
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нет, ее подельники по обвалу гривны и грабежу украинцев..
гонтарева, слишком много знает, представляет опасность для бывшего режима поросенко..
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Это тебе зеленский такую офигительную историю рассказал на перекуре про режим Порошенко?
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Зеленскому самому кое-кто нашёптывает.
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Ты евро бляху уже растаможил?)))
Исперд обвала гривны....))))
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От коли "уб'ют",то ді і поговорим,ламінат макартні.
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Ты порохоботик совсем с математикой не дружишь!
100-5=95%
Да думаю и из ваших 5 процентов 4 тоже так "подумают"!
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Тю. Вчера вон честный, но неосуждённый сепар погиб при попытке трагически остановить собой 6 или 7 пуль, а вы про какую-то ерунду.
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-С каждой новой страницей сердце кассира наполнялось воодушевлением. Герой книги - он, кассир. Но уже шестая глава, где автор спокойно приписал кассиру кражу из кассы пяти тысяч рублей, вызвала в «милостивом государе» тревожный смешок.
Герой романа предпочел миленькой Наташке («высокая грудь, зеленые глаза и крепкая линия бедер») преступную кокаинистку Эсмеральду («плоская грудь, хищные зубы и горловой тембр голоса»). (с)
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Если раньше твои цитаты были узнаваемы ("Золотой телёнок", "Двенадцать стульев"), то эту цитату я не знаю. Поделись - что за произведение?
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Наверняка это был какой то зебил.... у зебилов в мозгах прошито "взять все и поделить"...а если не получается то "подпалить"....
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у зебилов ума не хватит, чтоб подпалить, получив при этом страховку, а не конфискацию. А заодно и британское гражданство.
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Та да...на что хватит ума у зебилов я написал выше....
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А чи не той то "злоумишлєнік", що завалив сєпара у Маріуполі на днях? Поджог дома Гонтаревой: полиция открыла уголовное производство, злоумышленник попал на камеры видеонаблюдения - Цензор.НЕТ 2265
Дайте номер картки "злоумишлєніка",нехай йому скину пару гриваків на бензин. Роботи у нього не початий край. Поджог дома Гонтаревой: полиция открыла уголовное производство, злоумышленник попал на камеры видеонаблюдения - Цензор.НЕТ 6868
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Сподіваюсь, це не той, шо в Кернеса стріляв.
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Старый кучерявый и с паспортом гражданина хИзраиля?))))
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А я думав спочатку, що скажуть ніби сам загорівся............
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Интересно, откуда бухгалтерша из мацковского рошена берет деньги на оплату 6(шести) шнырей, которые охраняют ее дачку, пока она снимает гостинку в Лондоне? Неужели в Нацбанке такие серьезные оклады были?
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И еще интереснее почему на момент поджога из шести шнырей присутствовал только один.
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не тупи. дом находился на охраняемой территории. это нормальная практика
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пусть гонтарева приезжает в Украину и пишет заявление..
никому, кроме гонтаревой и ее подельника поросенко - не выгодны эти поджоги и весь этот цирк и угрозами))
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Ну! Как там порохоботы на Михо выли? Мол чего он не едет в Грузию к своему реформированному честному суду? Свыня ж провел потужну судову реформу. Так чего ж ей, такой честной, бояться?
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Нихрена себе домик, 6 рыл охраняли. Вот так мантру!У неё, смотрю, зубожиння и не начиналось.
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Если чувак перелез через забор, обошел охрану и сигнализацию и видеокамеры, поджог дом и бесследно безнаказанно ушел, это означает тока одно - это была восьмипроцетная супырылита!
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А дому фотка є? Чому цензор на світлині сарай виставив?
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А шо, лерка приехала и заяву написала？ нет？ тогда с какого перепугу за мои деньги расследование проводят？
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Мне вот не понятно, зачем трубить о том, что камеры зафиксировали? Вы сначала задержите его, а потом опубликуйте, что мол личность установить удлолось благодаря камерам наблюдения которые зафиксировали рожу злоумышленника. Теперь он будет знать, что нужно пока заныкаться...
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Гонтарева дуже не бажаний свідок для Бариги. Барига намагається позбавитися її. Просто задайтеся питанням - кому це вигідно? Гонтарева може піти на угоду зі слідством й уникнути покарання за злочин в обмін на свідоцькі показання.
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