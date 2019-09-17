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 Задача Запада - сохранение единства в поддержке Украины, - глава МИД Эстонии Рейнсалу

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу надеется, что Запад не откажется от санкций против РФ.

"Теперь, глядя на логику Запада, видим, что существует опасность сделать третью ошибку. Слишком бессильно. Грузия (отсутствие на войну против нее адекватной реакции в мире. - Ред.) добавила России смелости, чтобы показать зубы. Прежде всего в Крыму, потом в Луганске и Донецке. И если все это останется без весьма мощного ценника, а только замороженными конфликтами, где Запад показывает одностороннюю слабость, то это откроет путь и к третьему приключению интервенционистской политики в любой точке мира", - убежден Рейнсалу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он также отмечает, что в условиях нового "окна возможностей" для поиска решений, чтобы положить конец российской агрессии в Украине, задачей Запада в целом остается "сохранение единства в поддержке Украины".

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По словам главы эстонского МИД, отказ от ценностных принципов ради прагматичного сотрудничества с Россией не отвечает интересам Эстонии. Если большинство стран решит отказаться от санкций и построить с Россией хорошие отношения, Эстонии придется "убеждать друзей, что односторонний отказ от прежних принципов является нерациональным и безнравственным".

Источник: https://censor.net.ua/n3148841
 
   
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не учите нас жить лучше помогите материально Задача Запада - сохранение единства в поддержке Украины, - глава МИД Эстонии Рейнсалу - Цензор.НЕТ 2783
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Задача єврогеїв, отримати масимально великий відсоток за здачу націонльних інтересів України. Хто проти ти - не спамьте, як ті прастітути, а аргаментуйте.
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Вам, ************, помогать - только деньги зря выбрасывать. Да и жить учить бессмысленно: дебилы необучаемы, на то они и дебилы.
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Яка користь Україні від тих всіх санкцій?!
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Зєлі по спиннному хребті намажуть. ЛЯПОТА!!!!!!!!!!!
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ну а що ??? санкції вернули Донбасс або Крим??? короч все це Пепені потуги щодо санкції як мертвому припарка
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Пепе згубило жадібність до грошей і брехливість Задача Запада - сохранение единства в поддержке Украины, - глава МИД Эстонии Рейнсалу - Цензор.НЕТ 1231
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ЯК МІНІМУМ ТРОЄ ІЗ ЦИХ 5 ПАТРІАТИ УКРАЇНИ. Ми ж нічого не пишемо про патріотів - Вальцмана, Гройсмана і **********.
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_В том числе. Но главное - решительность и сплочённость в противостоянии угрозе для всего человечества. Потому что если не остановят путлера сегодня в Украине, то завтра он вторгнется в Балтику и привет Третья Всемирная.
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Запад пассивен. Гитлеру слили всю Европу . Меркантильные суки . Подселить им в каждый дом по кацапу . Задача Запада - сохранение единства в поддержке Украины, - глава МИД Эстонии Рейнсалу - Цензор.НЕТ 8018
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