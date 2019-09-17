 Задача Запада - сохранение единства в поддержке Украины, - глава МИД Эстонии Рейнсалу

"Теперь, глядя на логику Запада, видим, что существует опасность сделать третью ошибку. Слишком бессильно. Грузия (отсутствие на войну против нее адекватной реакции в мире. - Ред.) добавила России смелости, чтобы показать зубы. Прежде всего в Крыму, потом в Луганске и Донецке. И если все это останется без весьма мощного ценника, а только замороженными конфликтами, где Запад показывает одностороннюю слабость, то это откроет путь и к третьему приключению интервенционистской политики в любой точке мира", - убежден Рейнсалу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он также отмечает, что в условиях нового "окна возможностей" для поиска решений, чтобы положить конец российской агрессии в Украине, задачей Запада в целом остается "сохранение единства в поддержке Украины".

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По словам главы эстонского МИД, отказ от ценностных принципов ради прагматичного сотрудничества с Россией не отвечает интересам Эстонии. Если большинство стран решит отказаться от санкций и построить с Россией хорошие отношения, Эстонии придется "убеждать друзей, что односторонний отказ от прежних принципов является нерациональным и безнравственным".