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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:медицина (1859) Минздрав (2011) психиатрия (83) Зоряна Скалецкая (14)

 Украина должна пересмотреть проблемы в оказании помощи людям с психическими расстройствами, - Скалецкая

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине будет пересматриваться отношение к людям, имеющим психические расстройства, в частности в сфере оказания психиатрической помощи.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Скалецкая сказала во время онлайн-встречи, посвященной защите прав пациентов в Украине.

"Вопрос отношения к людям с психическими расстройствами является сверхважным. Часто в этой сфере речь идет о нарушении прав не только таких пациентов, но и человека. На сегодня назрела проблема по подходу, отношению государства к психическому здоровью, а не только к оказанию психиатрической помощи. Будут пересматриваться вопросы, как и кем психиатрическая помощь должна оказываться, какие должны быть стандарты. Знаю, что сделано уже много для перехода к более философскому отношению к этой проблеме. Надеюсь, что и законодательно, и нами в Минздраве будут пересмотрены проблемы в оказании психиатрической помощи. Чтобы не было нарушений в этой области. Это один из основных наших вызовов, это стоит у нас на контроле", - сказала Скалецкая.

По ее словам, люди с психическими расстройствами должны быть социализированными, как во всем цивилизованном мире.

"У нас не должно быть так, что человека "закрывают" в психиатрическом учреждении или же, наоборот, выгоняют из такого заведения без оказания медицинской помощи. Мы будем инспектировать подобные заведения, возможно с омбудсменом и представителями других ведомств", - подчеркнула Скалецкая.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "В Украине такой низкий уровень доступа к обезболиванию, что это трактуется, как пытки", - Скалецкая

Источник: https://censor.net.ua/n3148840
 
 
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Это она сейчас про слуг нарида, по заявлению богдана?
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да! в кулуарах откроют офис психатра, и введут должность психиатрического омбутсмеа...
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- Вы слышали новость, Корейко? - спросил Лапидус-младший. - Неужели не слышали? Ну? Вы будете поражены! Бухгалтер Берлага попал в сума­сшедший дом.
- Да что вы говорите? Берлага? Ведь он же нормальнейший человек!
- До вчерашнего дня был нормальнейший, а с сегодняшнего дня стал ненормальнейший, - Это факт. Мне звонила его жена. У него серьезнейшее психическое заболевание, расстройство пяточного нерва.
- В этом весь трюк. Он просто испугался чистки и решил пересидеть тревожное время. Притворился сумасшедшим. Сейчас он, наверно, рычит и хохочет. Вот ловкач. Даже завидно.(с)
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Хорошо бы. Киньте ей кто-нибудь ссылку на фором, тут многие порохофилией страдают.
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До знайомої прийшов на роботу влаштовуватись чоловічок. Через свої канали виявила, що він агресивний шизофреник. Відмовила. Є порушення прав? Є. Тому-що на ту роботу сертифікат від психіатра не вимагається. А якщо дотриматись його прав? Він у кращому випадку пошкодить обладнання, у гіршому- когось покалічить або покалічиться сам.
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Уже порешали: социализацию психи проходят в раде.
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