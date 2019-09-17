 Аваков о поджоге дома Гонтаревой: Недопустимое проявление криминального давления. Это сделал враг, который вредит Украине

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Министерства внутренних дел (МВД) Арсений Аваков в Twitter.
"Ночной поджог дома Гонтаревой - недопустимое проявление криминального давления. Тот, кто заказал и исполнил это в момент прибытия миссии МВФ в Украину, не просто поджигатель, он - враг, который вредит своему государству", - написал он.
Глава МВД также добавил, что полиция расследует это дело и приложит все усилия для поиска преступника.
Как сообщалось ранее, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на вторник в результате поджога.
В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.
Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.
12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.
Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.
Главное не выйти на самих себя. Тогда действительно неудобняк будет ).
Почему Зеленский всех уволил кроме Какакова?
Дом явно был оборудован сигнализацией, пожарной в том числе.
Если орлы рюкзаков а не отреагировали - однозначно, что сами и сожгли, предварительно разворована, все, что им понравилось
Свиновальцу нужно бы для своего логова огнетушителями запастись.
С латинского: Cuiprodest?Cui bono?(куй продэст, куй боно).
Из истории Древнего Рима. Автор выражения - знаменитый римский юрист Кассиан Лонгин Равилла (I в.). Как сообщают древние авторы, он рекомендовал судьям при разборе дела всегда искать, кому может быть выгодно данное преступление: как правило, этот путь рассуждений ведет к обнаружению или самого преступника и (или) того, кто за ним стоит, направляет его действия.
Смысл выражения: во всяком преступлении, запутанном деле, хитро- сплетении интриг и прочем всегда надо искать того (тех), кому выгодна сложившаяся ситуация.