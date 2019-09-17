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Все про:Аваков (2873) МВД (7941) поджог (639) пожар (3701) Нацполиция (10078)

 Аваков о поджоге дома Гонтаревой: Недопустимое проявление криминального давления. Это сделал враг, который вредит Украине

Национальная полиция Украины начала расследование относительно поджога дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой в Гореничах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Министерства внутренних дел (МВД) Арсений Аваков в Twitter.

"Ночной поджог дома Гонтаревой - недопустимое проявление криминального давления. Тот, кто заказал и исполнил это в момент прибытия миссии МВФ в Украину, не просто поджигатель, он - враг, который вредит своему государству", - написал он.

Глава МВД также добавил, что полиция расследует это дело и приложит все усилия для поиска преступника.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Бросили бутылку с зажигательной смесью", - экс-глава НБУ Гонтарева заявила, что ее дом в Гореничах сожгли. ВИДЕО (обновлено)

Как сообщалось ранее, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на вторник в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

Аваков о поджоге дома Гонтаревой: Недопустимое проявление криминального давления. Это сделал враг, который вредит Украине 01

Источник: https://censor.net.ua/n3148837
 
 
 Топ комментарии
 
Ну так все сходиться. Сама і наняла.
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Рассмешил . Наркотрафика начальник , проституток бригадир .
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И этот враг - Гонтарева. Придумывает доказы на политическое убежище в Англии
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Ну так все сходиться. Сама і наняла.
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Это первая мысль которая приходит в голову. Она в Англии будет утверждать что ей необходимо политическое убежище и невыдача в Украину. Баба Лера давно все продумала.
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- Я живу странной и необыкновенной жизнью. Я ровно ничего не делаю, но получаю деньги пунктуально ©
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Многие , оставшиеся в Украине бывшие экс руководители разных рангов , заинтересованы ,чтобы Гонтарева никогда не вернулась или сгинула на чужбине.А вдруг заговорит ?
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от короткого замыкания никто не застрахован, нету на нее никакого давления, просто пошла черная полоса в жизни великого банкира
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Спорим никто не найдёт того чувака который подпалил дом.
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Рассмешил . Наркотрафика начальник , проституток бригадир .
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главное в ходе расследования не выйти на Лерку, а то неудобняк будет.
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как она могла физически подпалить свой дом в Украине при этом находясь в Лондоне? Аваков о поджоге дома Гонтаревой: Недопустимое проявление криминального давления. Это сделал враг, который вредит Украине - Цензор.НЕТ 4739
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заказчику не обязательно быть где то за углом...
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Ты реально думаешь, что это она сама спецом себе имущество поджигает? Или вы поверите в обратное в случае если кого-то убьют, например Гонтареву. Тогда что, она себя тоже спецом заказала?
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Константин из Киева

Главное не выйти на самих себя. Тогда действительно неудобняк будет ).
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Какаков знает кто это сделал, так что искать смысла нет.
Почему Зеленский всех уволил кроме Какакова?
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Нефиг выделываться
Дом явно был оборудован сигнализацией, пожарной в том числе.
Если орлы рюкзаков а не отреагировали - однозначно, что сами и сожгли, предварительно разворована, все, что им понравилось
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Так тут 75% дописувачів схвалили підпал. Радості було більше, аніж при обговоренні ліквідації Джумаєва. Що ж виходить, 75% вороги України?
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Это сделали йеменские повстанцы,на дронах скинули зажигательные бутылки , повторили операцию с поджогом нефтезаводов в Саудовской Аравии
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вчера Мариуполь сегодня Гореничи. Народ начинает брать функцию правосудия в свио руки.

Свиновальцу нужно бы для своего логова огнетушителями запастись.
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И этот враг - Гонтарева. Придумывает доказы на политическое убежище в Англии
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Бородатый любитель кофе демонстрирует тем, кого еще не купил и не запугал, что будет, если с ним поссориться.
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Ну если миссию МВФ погонят ссаными тряпками, то не такой уже и врах
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Тада. А долги, которые сейчас под ОВГЗ набирают темпами Ялынковича, ты из своего зубожЫлого кармана выплатишь.
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Нет. Надо будет повыбивать золотые фиксы припакованным порохоботам с элитной Борщагивкы
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Согласен полностью это типичный беспредел быдла.
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це битовуха...звичайний обдуренний вкладник кинув недопалок
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или ктото из собутыльников пьяной жабы с сигаретой заснул.
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пусть хитросделанная гонтарева, приезжает в Украину и пишет заявление))
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проста математика. спалити будинок і попросити притулок в Лондоні = 2 млн. відкупитися від тюряги в Україні = 5 млн.+ купа мороки. гонтарева рахувати вміє))).
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Кому это выгодно?
С латинского: Cuiprodest?Cui bono?(куй продэст, куй боно).
Из истории Древнего Рима. Автор выражения - знаменитый римский юрист Кассиан Лонгин Равилла (I в.). Как сообщают древние авторы, он рекомендовал судьям при разборе дела всегда искать, кому может быть выгодно данное преступление: как правило, этот путь рассуждений ведет к обнаружению или самого преступника и (или) того, кто за ним стоит, направляет его действия.
Смысл выражения: во всяком преступлении, запутанном деле, хитро- сплетении интриг и прочем всегда надо искать того (тех), кому выгодна сложившаяся ситуация.
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Ая-я-яй, пане Аваков. Так про зекоманду не можна говорити.
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Интересно, домик застраховали небось прямо перед поджогом?
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