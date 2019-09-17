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Все про:поджог (639) пожар (3701) Гонтарева (762) Офис Президента (99)

 Поджог дома Гонтаревой: у Зеленского потребовали от правоохранителей скорейшего раскрытия этого "брутального преступления"

В Офисе Президента требуют расследования поджога дома Валерии Гонтаревой в Гореничах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Офиса Президента в Facebook.

"Пожар в доме бывшей руководительницы НБУ - брутальное преступление, быстрое раскрытие которого должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов. В Украине все должны чувствовать себя защищенными независимо от бывших или нынешних должностей и политических взглядов", - сказано в сообщении.

В Офисе Президента отметили, что право на безопасность и право на частную собственность должны быть незыблемыми (в последнем случае решение может принимать только суд).

"Глава государства ожидает от соответствующих ведомств скорейшего раскрытия этой провокации", - добавили в ведомстве.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Бросили бутылку с зажигательной смесью", - экс-глава НБУ Гонтарева заявила, что ее дом в Гореничах сожгли. ВИДЕО (обновлено)

Как сообщалось ранее, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на вторник в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

Поджог дома Гонтаревой: у Зеленского потребовали от правоохранителей скорейшего раскрытия этого брутального преступления 01

Источник: https://censor.net.ua/n3148834
 
 
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Ну, Зеленский молодец. Оцените юмор!!!
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А що той бідий,та ще й НЕКОШЕРНИЙ єврей Зєлюнчик зробить проти НАРОДНОГО гніву?
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А шо? Вы его в количестве 50-ти соевых голов бумажными стаканчиками от кавы закидаете?
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Брутальное преступление по отношению к женщине я себе как-то по другому представляю Поджог дома Гонтаревой: у Зеленского потребовали от правоохранителей скорейшего раскрытия этого "брутального преступления" - Цензор.НЕТ 7456
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Сильно много внимание Гонтаревой в последнее время. От какой глобальной ***** отвлекают внимание?
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Гонтарева имитирует что её преследуют в Украине. Не надо иметь много ума чтоб сопоставить факты. Как только её пригласили дать показания она "попала под машину", делала фейковые фотки с палаты где если все рассмотреть табличка с именем другого пациента. Потом типа сожгли машину её детей, сейчас дом. Она явно хочет получить политическое убежище..
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Тут как раз её желание стимулируется финансовыми кругами Великобритании Підпал будинку Гонтаревої: у Зеленського вимагають від правоохоронців якнайшвидшого розкриття цього "брутального злочину" - Цензор.НЕТ 5355
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Буде дуже смішно якщо вона не отримує його, але спалить кучу майна награбованого )))))Чомусь мені здається що так воно і буде.
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Куда ещё глобальней?! Вся украина годами работала, одалживала... и вот всё это забрали конкретные упыри. А разместили отжатое в фондах и трастах под английской юрисдикцией.
Не удивлюсь, если Гонтарева получит медаль от Королевы
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Беня не уймется. Беспредел может быть обоюдоострым. Калина пархатая. Бандюком был им и остался.
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Пздц. Два козака одне одному чуби рвуть. Ребе аплодує.
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Согласен, варварство редкое. Уровень Африки какой-то.
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та шото, не помню такого в Африке...
это, чисто наш метод..
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Нельсон Мандела в молодости умел и любил выбивать долги. Оденет, бывало, на должника несколько шин от авто, подпалит, смотрит и жалеет за содеянное. Отходчив был...
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Горiла сосна, падали Карпати
А пивовар продовжува варить...))))
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а якщо з'ясується що цє самопідпал ?!
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Надо бы и Петру Алексеичу, скрепя сердце, потратить пару сотен на огнетушитель, бо еще подпалят каплычку со светлыми образами святого семейства в элитном Свинарнике Поджог дома Гонтаревой: у Зеленского потребовали от правоохранителей скорейшего раскрытия этого "брутального преступления" - Цензор.НЕТ 5838
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Ищите старого курчавого гражданина Израиля!
БенюФициара некой Слуги ново Иудеи....
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все знали шо Аль Капона убивает - но доказать не могли - так же и у нас - садить его надо, за налоговые преступления - но не при этой власти - он владеет Украиной сейчас, по факту
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Он 100% акционер безмозглого 73% стада...
Он окучивает и стрижет этих глупых ГОЕВ!)))
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В итоге...после полного краха и дефолта
Тупые 73% гоев до сих пор во всем будут винить ПЕПу!))))
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в стране нет власти при зеленском - про это будет писать вся западная пресса и это в лучшем случаи - в худшем - не кто не даст нам денег ,как яныку не давали ,только цапы (за все остальное я вообще молчу)
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как старый конспиролог, не могу не упомянуть о прошедшем на днях обыске в доме Гонтаревой
не исключено, что следователи нашли тайник с миллиардом долларов, деньги присвоили ( поделившись с Аваковым), а потом замели следы
Беня курит кальян за углом
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Даже не догадывался сколько в Украине людей у которых вместо головы с мозгами унитаз с говном с телевизора. Все обвиняют Гонтареву и Порошенко что они на них нажились. А откуда у вас эта информация? Пару раз видел репостинги про это которые были запущены с российских аккаунтов любителями Путена. Вместо того чтобы сказать спасибо Гонтаревой, Яценюку и Порошенко за то что сохранили страну и курс гривны не 45 и не 80 все рассуждают почему курс не по 8. Потому что ты выбрал/а Януковича!!!
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Что вы говорите, а вы поинтересуйтесь схемами и причинми дофинансирования Привата, сравните годовые отчеты независимого аудита "до" и "после" - вот потом и поговорим
Приват отжали - это факт !!! Причем Коломойша хитрый еврей, ушел по договорняку красиво - вывел заработанное через офшорную приватовскую дочку.
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«Главное - в ходе следственных действий не выйти на самих себя…» (с)
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Кто расследует, Аваков? Похоже на шутку от 95 квартала.

«Избрание Зеленского - это общая моя победа с Аваковым», - Коломойский.
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Те що на Полтавщині сила лісу вигоріла нікого не хвилює. А от спалена хавіра компрадорської (британської) курви - оце дійсно резонансна подія.
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Махинации со страховкой в королевстве очень не приветствуются.
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....вкладчики постарались...

а гиде видео с других обэгтов в кончезаспе??

там кровопийцев хватает.
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Народ без своєї історії і пам'яті це не народ - це стадо. Звісно, у всьому винен Порох, але ж, ви 73%, забули або не хочете пам'ятати, що всякі риги и бені в період війни вивозили "свій" капітал та залишали нам збиткові банки...
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Просит полит.убежище в Англии,вот вам и преследование,примитивная жидовская муйня,спалить свой дом и попросить убежище.
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Похоже у народа пропала вера в справедливое возмездие. А вершить правосудие все таки надо было, а не тыкать теперь на народ, который сам взялся его выполнять.
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Один свинюшник згорів. Хряк напружився. Свині до Пасхи можуть власною долею не перейматися. Хай сало нагулюють.
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Че ж эти сраные херои не жгли ее дом , когда она спасала Приват банк от разворовывания коломойским , да и всю банковскую систему от дефолта ? Какой рейтинг был у Украины в 2014 году и какой стал после ее ухода ? Ну быдлота напишите , или только говно умеете разгонеть ? Где этот иксперд - зебил VERONCA ?
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По словам Гонтаревой, неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью.
"Наш дом под Киевом в поселке Гореничи сожгли. Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарным не удавалось его даже тушить. Это уже полное и окончательное беззаконие. Я не знаю, куда мне обращаться, террор продолжается!" - заявила она.
В свою очередь полиция Киевской области рассматривает поджог как одну из версий возгорания дачного дома бывшей главы НБУ. В то же время полиция не исключает другие версии, например, неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание.
Известно, что уголовное производство правоохранители пока не открыли. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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Напомним, в ночь на 5 сентября в Киеве сожгли автомобиль, зарегистрированный на невестку экс-главы Нацбанка, которую также зовут Валерия Гонтарева.
Ранее Гонтареву сбил автомобиль в Лондоне. Она не исключает, что это месть олигарха Игоря Коломойского.
Перед этим Гонтарева заявляла, что бывший владелец Приватбанка постоянно ей угрожает.
В свою очередь Коломойский отвергает эти обвинения и утверждает, что экс-руководительница НБУ "рассказывает сказки и делает из себя героиню".https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/pod-kievom-dotla-sgorel-dom-gontarevoj-policija-358090/
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"Воронья слободка бьіла обречена..." - да еще и подожгли в нескольких местах , изнутри дома ?!
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Цей підпал вигідний тільки Гонтаревій
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