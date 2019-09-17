 Поджог дома Гонтаревой: у Зеленского потребовали от правоохранителей скорейшего раскрытия этого "брутального преступления"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Офиса Президента в Facebook.

"Пожар в доме бывшей руководительницы НБУ - брутальное преступление, быстрое раскрытие которого должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов. В Украине все должны чувствовать себя защищенными независимо от бывших или нынешних должностей и политических взглядов", - сказано в сообщении.

В Офисе Президента отметили, что право на безопасность и право на частную собственность должны быть незыблемыми (в последнем случае решение может принимать только суд).

"Глава государства ожидает от соответствующих ведомств скорейшего раскрытия этой провокации", - добавили в ведомстве.

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Как сообщалось ранее, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на вторник в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.