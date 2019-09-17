 Поджог дома Гонтаревой: у Зеленского потребовали от правоохранителей скорейшего раскрытия этого "брутального преступления"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Офиса Президента в Facebook.
"Пожар в доме бывшей руководительницы НБУ - брутальное преступление, быстрое раскрытие которого должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов. В Украине все должны чувствовать себя защищенными независимо от бывших или нынешних должностей и политических взглядов", - сказано в сообщении.
В Офисе Президента отметили, что право на безопасность и право на частную собственность должны быть незыблемыми (в последнем случае решение может принимать только суд).
"Глава государства ожидает от соответствующих ведомств скорейшего раскрытия этой провокации", - добавили в ведомстве.
Как сообщалось ранее, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на вторник в результате поджога.
В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.
Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.
12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.
Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.
Не удивлюсь, если Гонтарева получит медаль от Королевы
это, чисто наш метод..
А пивовар продовжува варить...))))
БенюФициара некой Слуги ново Иудеи....
Он окучивает и стрижет этих глупых ГОЕВ!)))
Тупые 73% гоев до сих пор во всем будут винить ПЕПу!))))
не исключено, что следователи нашли тайник с миллиардом долларов, деньги присвоили ( поделившись с Аваковым), а потом замели следы
Беня курит кальян за углом
Приват отжали - это факт !!! Причем Коломойша хитрый еврей, ушел по договорняку красиво - вывел заработанное через офшорную приватовскую дочку.
«Избрание Зеленского - это общая моя победа с Аваковым», - Коломойский.
а гиде видео с других обэгтов в кончезаспе??
там кровопийцев хватает.
"Наш дом под Киевом в поселке Гореничи сожгли. Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарным не удавалось его даже тушить. Это уже полное и окончательное беззаконие. Я не знаю, куда мне обращаться, террор продолжается!" - заявила она.
В свою очередь полиция Киевской области рассматривает поджог как одну из версий возгорания дачного дома бывшей главы НБУ. В то же время полиция не исключает другие версии, например, неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание.
Известно, что уголовное производство правоохранители пока не открыли. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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Напомним, в ночь на 5 сентября в Киеве сожгли автомобиль, зарегистрированный на невестку экс-главы Нацбанка, которую также зовут Валерия Гонтарева.
Ранее Гонтареву сбил автомобиль в Лондоне. Она не исключает, что это месть олигарха Игоря Коломойского.
Перед этим Гонтарева заявляла, что бывший владелец Приватбанка постоянно ей угрожает.
В свою очередь Коломойский отвергает эти обвинения и утверждает, что экс-руководительница НБУ "рассказывает сказки и делает из себя героиню".https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/pod-kievom-dotla-sgorel-dom-gontarevoj-policija-358090/