 В Раде зарегистрированы альтернативные законопроекты о ликвидации и усилении схемы по оценке недвижимости: обалденный краш-тест у Зеленского, - журналист Николов

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист проекта "Наші Гроші" Юрий Николов, передает Цензор.НЕТ.
"Обалденный краш-тест у Зеленского по коррупционной схеме Антоши Яценко. Сначала три десятка нардепов слугнарода и "голоса" подали офигенный законопроект 2047 про беспощадное уничтожение майданчиков, стригущих по миллиону гривен в сутки с базы оценок ФДМУ (первый скрин). А вчера вечером другие два десятка слугнарода повесили текст законопроекта 2047-1, которым тупо оставляют майданчики Антоши (второй скрин). И не просто оставляют, а еще и наделяют их допфункциями. Учитывая то, что хороший законопроект 2047 подписали куча глав комитетов от слугнарода, а мерзкий альтернативный подписали большой друг Зеленского Юзик и маркетолог "Квартала 95" - я реально не поручусь за психическое здоровье сценаристов, которые предложили устроить раскол "Слуги народа" именно на таком очевидном и скандальном законе. Если б зарубились вокруг нюансов тендерного закона – было б понятно, там действительно есть место для плюрализма. Но нет. Взяли и подписались под мерзеннейшей и коррупционнейшей аферой времен Порошенко. Это целое искусство – так обосраться. Клоуны", - рассказал журналист.
Законопроект 2047
Законопроект 2047-1
Хозяева то у них разные (потому и интересы, и проекты одного закона разные), хоть партия и одна.
С другой стороны, отчего бы не принять и два варианта закона: один по чётным дням будет работать, а второй - по нечетным. Диалектика.
на тему про майданчики щутка
и усилении схемы по оценкенедвижимости. Недвижимость Гонтаревой уже ликвидировали.
То, что коллективное сознание партии СН долго не продержится, никто и не сомневался. Под толстым занавесом большинства можно протолкнуть много чего. Поэтому журналистов и ограничивают в работе. И мы вполне можем увидеть, как некоторые слуги будут шантажировать расколом партии в угоду своим интересам.
Зеленский, когда "автоматы доставать будешь", то целься в первых своих: Шефира, Богдана, Разумкова и Юзика...
Как у президента, у тебя не должно быть фаворитов. Ты не Екатерина II.
В Словакии сделка купли продажи недвижимости- 2 справки из реестра- по 8 евро. Оформление у нотаря-28 евро.
В Украине же сдирают за такую сделку не менее 1000 евро