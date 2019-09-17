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 Политика Украины
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 В Раде зарегистрированы альтернативные законопроекты о ликвидации и усилении схемы по оценке недвижимости: обалденный краш-тест у Зеленского, - журналист Николов

В Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта: один убирает схему по оценке недвижимости.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист проекта "Наші Гроші" Юрий Николов, передает Цензор.НЕТ.

"Обалденный краш-тест у Зеленского по коррупционной схеме Антоши Яценко. Сначала три десятка нардепов слугнарода и "голоса" подали офигенный законопроект 2047 про беспощадное уничтожение майданчиков, стригущих по миллиону гривен в сутки с базы оценок ФДМУ (первый скрин). А вчера вечером другие два десятка слугнарода повесили текст законопроекта 2047-1, которым тупо оставляют майданчики Антоши (второй скрин). И не просто оставляют, а еще и наделяют их допфункциями. Учитывая то, что хороший законопроект 2047 подписали куча глав комитетов от слугнарода, а мерзкий альтернативный подписали большой друг Зеленского Юзик и маркетолог "Квартала 95" - я реально не поручусь за психическое здоровье сценаристов, которые предложили устроить раскол "Слуги народа" именно на таком очевидном и скандальном законе. Если б зарубились вокруг нюансов тендерного закона – было б понятно, там действительно есть место для плюрализма. Но нет. Взяли и подписались под мерзеннейшей и коррупционнейшей аферой времен Порошенко. Это целое искусство – так обосраться. Клоуны", - рассказал журналист.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Собирать на таком миллиард гривен в год - это грабеж, - Коломойский о схеме по оценке недвижимости

Законопроект 2047

Законопроект 2047-1 

В Раде зарегистрированы альтернативные законопроекты о ликвидации и усилении схемы по оценке недвижимости: обалденный краш-тест у Зеленского, - журналист Николов 01
В Раде зарегистрированы альтернативные законопроекты о ликвидации и усилении схемы по оценке недвижимости: обалденный краш-тест у Зеленского, - журналист Николов 02
В Раде зарегистрированы альтернативные законопроекты о ликвидации и усилении схемы по оценке недвижимости: обалденный краш-тест у Зеленского, - журналист Николов 03
В Раде зарегистрированы альтернативные законопроекты о ликвидации и усилении схемы по оценке недвижимости: обалденный краш-тест у Зеленского, - журналист Николов 04
В Раде зарегистрированы альтернативные законопроекты о ликвидации и усилении схемы по оценке недвижимости: обалденный краш-тест у Зеленского, - журналист Николов 05
В Раде зарегистрированы альтернативные законопроекты о ликвидации и усилении схемы по оценке недвижимости: обалденный краш-тест у Зеленского, - журналист Николов 06
В Раде зарегистрированы альтернативные законопроекты о ликвидации и усилении схемы по оценке недвижимости: обалденный краш-тест у Зеленского, - журналист Николов 07

Источник: https://censor.net.ua/n3148833
 
   
 Топ комментарии
 
Фотографы против парикмахеров!
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Ничего не понял, но осуждаю В Раде зарегистрированы альтернативные законопроекты о ликвидации и усилении схемы по оценке недвижимости: обалденный краш-тест у Зеленского, - журналист Николов - Цензор.НЕТ 9337
на тему про майданчики щутка
В Раде зарегистрированы альтернативные законопроекты о ликвидации и усилении схемы по оценке недвижимости: обалденный краш-тест у Зеленского, - журналист Николов - Цензор.НЕТ 8408

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деньги против денег - так было всегда - просто для зебилов не нужен нож - им с три короба наврешь и делай с ними шо хош))))))))))
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Що зєбуїни, що порохоїди, одна братія будуть нищити народ Україндо кінця.
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ну шо зебилы - с почином - а вы зебильно верили - шо все вони честные ,честные)))))))))))))))))
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Да литса то все новые, молодые ишшо, не знают, как договариваться. В Раде зарегистрированы альтернативные законопроекты о ликвидации и усилении схемы по оценке недвижимости: обалденный краш-тест у Зеленского, - журналист Николов - Цензор.НЕТ 2093
Хозяева то у них разные (потому и интересы, и проекты одного закона разные), хоть партия и одна. В Раде зарегистрированы альтернативные законопроекты о ликвидации и усилении схемы по оценке недвижимости: обалденный краш-тест у Зеленского, - журналист Николов - Цензор.НЕТ 2093
С другой стороны, отчего бы не принять и два варианта закона: один по чётным дням будет работать, а второй - по нечетным. Диалектика.
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Проблема. Відкличуть обидва. Подадуть компромісний. Свої ж люди, домовляться, кожен отримає свою частку
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Ничего не понял, но осуждаю В Раде зарегистрированы альтернативные законопроекты о ликвидации и усилении схемы по оценке недвижимости: обалденный краш-тест у Зеленского, - журналист Николов - Цензор.НЕТ 9337
на тему про майданчики щутка
В Раде зарегистрированы альтернативные законопроекты о ликвидации и усилении схемы по оценке недвижимости: обалденный краш-тест у Зеленского, - журналист Николов - Цензор.НЕТ 8408

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Богдан сказал, что там половина слуг тронулась.
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Яценко - золота людина. Його можна Інерполу продати на вагу золота. Його можна посадити довічно, і якби цього забажав САМ Зєля отримати ще більше золота для казни. Один мінус - не для Зєлі.
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Этих оценщиков нужно уничтожить. Барыги, около 5 месяцев назад, возродили в тайне оценщиков, которые задирают оценку в разы и с процента, живут и процветают. Дошло до того,что бы переоформить даже гаражный бокс, требуется около 1 000 долларов официально. И оценка дествительна только полгода.
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вот и я не могу понять зачем мне нужна та справка с оценкой стоимости моей квартиры, если нужна государству так пускай они и оплачивают ту оценку
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В Раде зарегистрированы альтернативные законопроекты о ликвидации и усилении схемы по оценке недвижимости. Недвижимость Гонтаревой уже ликвидировали.
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Бабло переможе, схоже слуги дорвались до кормушки, ті самі граблі, гидко, сумно і образливо на все це дивитись....
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Шо характерно - ни одного комментария от любителей зеленой росы в очи.
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Что за майданчики, кто объяснит?
То, что коллективное сознание партии СН долго не продержится, никто и не сомневался. Под толстым занавесом большинства можно протолкнуть много чего. Поэтому журналистов и ограничивают в работе. И мы вполне можем увидеть, как некоторые слуги будут шантажировать расколом партии в угоду своим интересам.
Зеленский, когда "автоматы доставать будешь", то целься в первых своих: Шефира, Богдана, Разумкова и Юзика...
Как у президента, у тебя не должно быть фаворитов. Ты не Екатерина II.
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Да хватит уже по жидовски доить народ .
В Словакии сделка купли продажи недвижимости- 2 справки из реестра- по 8 евро. Оформление у нотаря-28 евро.
В Украине же сдирают за такую сделку не менее 1000 евро
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