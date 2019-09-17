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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Польша (4912) Словакия (423) реформы (3387) Чапутович (79) Лайчак (27)

 Польша и Словакия будут поддерживать реформы, проводимые украинской властью, - главы МИД

В Варшаве и Братиславе положительно оценивают новую власть Украины и намерены поддерживать реформы, которые она осуществляет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на совместной пресс-конференции в Варшаве заявили главы МИД Польши и Словакии Яцек Чапутович и Мирослав Лайчак.

"Мы разделяем положительную оценку президента Зеленского, правительства Украины. Мы договорились, что обе наши страны будут поддерживать реформы, проводимые украинской властью", - заявил Чапутович.

Он отметил, что обсуждал с Лайчаком ситуацию на Донбассе. По его убеждению, отношения Украины с РФ являются своеобразной лакмусовой бумажкой для ОБСЕ.

В свою очередь Лайчак согласился с польским коллегой в оценке агрессивных действий РФ в Украине, а также относительно поддержки украинских реформ.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вэл Сеньк заявил, что Польша продолжает поддерживать политику "открытых дверей" для членства в ЕС других стран, в первую очередь Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Словакия поддерживает продление санкций против РФ до выполнения Минских соглашений и возврата Украиной контроля над своей территорией, - президент Чапутова

Источник: https://censor.net.ua/n3148830
 
 
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Моральная потдержка тоже потдержка и дорого стоит Польша и Словакия будут поддерживать реформы, проводимые украинской властью, - главы МИД - Цензор.НЕТ 8845 Польша и Словакия будут поддерживать реформы, проводимые украинской властью, - главы МИД - Цензор.НЕТ 3744
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Это как "слуги нариду": мало того, что не читали текста законопроэкта, так через три минуты уже забыли текст заголовка за шо голосовали. Там мозгов как у улитки и то больше
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"Каких реформ тебе еще не хватает?" (П.А.Свыня)
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Не верю, ПЕСык Польша и Словакия будут поддерживать реформы, проводимые украинской властью, - главы МИД - Цензор.НЕТ 9046 Ваша Свыня такая алчная, что задушилась кинуть в Будку порохобота целый сапогПольша и Словакия будут поддерживать реформы, проводимые украинской властью, - главы МИД - Цензор.НЕТ 3196
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Кстати в мультике "жил был ПЕС" все закончилось в итоги хеппи-эндом. Так что еще рано списывать со счетов Петра Алексеевича. Еще настанет его время рятуваты крайину!!!
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Что ты считаешь хеппи-эндом? Житье в будке? Так это ненадолго Разве старый волк сможет все время отмазывать ленивого и незграбного ПЕСыка?
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Ну так Луценко старый волк уже не при делах. Уже ж не отмажет Польща і Словаччина підтримуватимуть реформи, що проводяться українською владою, - глави МЗС - Цензор.НЕТ 2177. Ау, уже новый президент у руля с карманной радой, судами и прокурорами, и всеми силовыми структурами. А вам Порошенко все равно житья не дает... может успокоитесь?
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а кто мне расскажет - шо за реформы - пока по факту - возврат рыгов по всем фронтам
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а да еще - полная,в связи с возвратом, азоровщина ,в принятых в первом чтении законов - увеличение налоговой нагрузки. Полиция - возврат к схемам поборов с малого бизнеса - чего уже не было 5 лет и это то шо уже есть
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Підтримка з-за кордону, це - дуже добре..........
Головне щоб не було втручання у внутрішні справи.
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