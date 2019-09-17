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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:Human Rights Watch (57) Минздрав (2011) обезболивающее (6) Зоряна Скалецкая (8)

 "В Украине такой низкий уровень доступа к обезболиванию, что это трактуется, как пытки", - Скалецкая

В Украине настолько ограничен доступ к обезболиванию, что международные организации, такие как Human Rights Watch, приравнивают это к пыткам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила во время онлайн-встречи, посвященной защите прав пациентов в Украине.

"Украинские пациенты имеют право на устранение чрезмерной боли. Доступ к обезболиванию - это один из очень серьезных и очень острых вопросов. Особенно для паллиативных пациентов, находящихся в терминальной стадии - им требуется серьезное обезболивание. У нас есть международные обязательства, которые мы должны выполнять, есть определенные наработки, которые мы будем продолжать решать. Был обнародован отчет "Human Rights Watch", в котором констатировалось, что в Украине такой низкий уровень доступа к обезболиванию, что это трактуется, как пытки, и это является недопустимым", - отметила Скалецкая.

По ее словам, проблема и в том, что украинские врачи боятся брать на себя ответственность за назначение мощных обезболивающих, учитывая возможные обвинения в злоупотреблениях. Скалецкая подчеркивает, что такая ситуация имеет определенную связь с наркополитикой в стране.

По ее мнению, также имеется "недостаток коммуникации между правоохранительной и медицинской сферами".

"Мы должны ее наладить, регламентировать свои действия ради интереса пациента", - подчеркнула министр здравоохранения.

Напомним, ранее министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что намерена постепенно обеспечить украинцам доступ к медицинскому каннабису.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы будем делать визиты в больницы без предупреждений, - Скалецкая

Источник: https://censor.net.ua/n3148829
 
 
 Топ комментарии
 
фраза "на Україні" говорить про те, що лишня хромосома трішки заважає тобі
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"В Украине такой низкий уровень доступа к обезболиванию, что это трактуется, как пытки", - Скалецкая - Цензор.НЕТ 1961 то з його обличчя клоунська маска злазила.
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Я бы даже прописал колоть такое порохоботам прямо в мозг! Патамуша у них там суцильна вава.
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Совет форумчанПравила форума
 
то з його обличчя клоунська маска злазила.
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Якеі ліки можуть протистояти впливу Кравчука, Кучмо, Юща, Зєка і Бариги? А зараз рулює не менш ГІДНИЙ резидент.
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Я давно об этом писала. Скалецкая первый министр здравоохранения, которая об этом открыто заговорила.По преступной причине со стороны предыдущих властей, в Украине недоступны многим больным эффективные наркотические обезболивающие, их очень трудно получить, так как требуется целая комиссия, чтобы, например, онкобольному назначить наркотик. Он назначается не всем, не сразу и в недостаточно малых дозах и его нельзя приобрести в аптеке самому, только сами медики приезжают хрен знает когда, когда им удобно, а не больному и делают инъекции. Делается это под видимостью" борьбы" с наркоманией. Но наркомания у нас процветает, а онкобольные страдают от боли и выпрыгивают их окон так как боль непереносимая. Это действительно пытки, которые создали преднамеренно власти Украины для своего народа, так как онкобольных у нас очень много - миллионы. Из-за чего в действительности это делается? Из-за наркомафии, которая имеет связи с властью и этой мафии нужно,чтобы родственники больных не получали бесплатно наркотики, а вынуждены были покупать наркотики у наркоторговцев. Вот и вся причина. А народ страдает и это уже видет весь мир. Люди у нас молчат и терпят иногда такое, которое никто в мире терпеть бы не стал. Терпилы у нас и сами для себя и своих родных боятся хоть пальцем пошевелить.
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а может это фотошоп? плохо - вы зебилы, даже факты, признавать не хотите
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вы хорошие ученики - доктора геббельса))
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Ну так при цьому колєга Скалецької по уряду Аваков проти медичної марихуани!
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Це допоки в нього паркінсонізм не дебютував.
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Задача продать более другие вещества. Те что ближе к богатыревой
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Нинішнє життя простих людей на Україні можна трактувати як суцільні тортури.
"Дякуючи" маріонеточному режиму кровавого бариги.
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фраза "на Україні" говорить про те, що лишня хромосома трішки заважає тобі
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Як у нас на Україні-всі лани квітучі,
Так у нас на Україні-люди всі співучі.
Хай же щастя буде в домі,і пісень багато,
Бо без пісні в Україні, не буває свята.
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Як умру, то поховайте
Мене на могилі,
Серед степу широкого,
На Вкраїні милій,

--
Як не любити зими сніжно-синьої
На Україні моїй,
Саду старого в пухнастому інеї,
Сивих, веселих завій?

---
То у Тараса Григоровича Шевченка теж проблеми з хромосомою? Не знав, не знав...
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Пойди убейся козлорылое чучело. Твой зелёный наркоман, уже более 100 дней руководит 73% быдлом. А ты все о Порошенко Петру скучаешь 😂
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Красный, а простые люди -это кто? А непростые бывают простыми?...а еще есть поговорка " простота хуже воровства"...
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Спрощено схема така: лікар бере дозвіл у свого начальства та видає з його дозволу спеціальний пронумерований талон на придбання в аптеці.
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то есть ничего не поменяется, да?
хоть за это спасибо
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Ага... А потом делится "доходом" с "своим начальством"...
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ты это - я за зеленского не голосовал )))))
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Я бы даже прописал колоть такое порохоботам прямо в мозг! Патамуша у них там суцильна вава.
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Иди зеленки выпей, у тебя в башке вава😁
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цей бобік довго перебував в невагомості "В Украине такой низкий уровень доступа к обезболиванию, что это трактуется, как пытки", - Скалецкая - Цензор.НЕТ 2257
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"Пацієнт должен терпеть!" Тьі же мужчіна!" (Хлопчику років 8-9). Бо совкова традиція. Уся наша медицина з часів другої світової...
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Та ладно. Если вы ребёнку обрабатываете ссадину антисептиком или делаете инъекцию в попу - ему больно, неприятно и страшно. Но вы же не будете в этих случаях применять анестезию.) А так - подбодрить.
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Вправити плече, наприклад? Я бачив.
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Не. Если это привычный вывих - то травматолог может и так вправить, хотя, бесспорно, это очень больно. Если это травматический вывих - без анестезии никак нельзя.
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Деревянным молотком по темени - лучшая анестезия.
"В Украине такой низкий уровень доступа к обезболиванию, что это трактуется, как пытки", - Скалецкая - Цензор.НЕТ 3823
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Ляшко, вроде - специалист по лапароскопии (вилами)
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Кто-нибудь застал бормашину с педальным приводом?
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Крутить пацієнт? І чим болючише сверлять, тим швидше крутить?) Шикарний винахід)
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Мощные обезболивающие при употреблении более 3 дней приводят к анорексии, к внезапной смерти и т.д. инструкции к препаратам напечатаны на листе бумаги 1м×1м, польза только в обезболивании, остальное все вред и побочные эффекты.
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нет морфия в свободной продаже в Украине.. ах какая досада)) нужно исправить это)
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Потрібно. Не кожному хворому достатньо ужраться боярою...
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Полностью согласна.До сих пор вспоминаю с каким боем выбивали дополнительную дозу для умирающего от рака дедушки.И это в 21 веке, в стране идущую в Европе.В которой страдания такого рода больных немыслимые.
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Полная херня. В доступе и Трамадол и морфин для онкобольных. Бесплатно. Получал бате.
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Нет, я, конечно, понимаю, что с обезболиванием, у нас, "проблемы"... Однако, "направление мыслей" у мадам Скалецкой, "спесфисское", как говаривал Аркадий Райкин... Начала с медицинской марихуаны, продолжает "обезболивающими"... Так недолго и "погремуху" заработать, "спесфисскую" - "Доктор "Ширка", например...
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эта проблема есть важная часть потужной полицейско - державна корупції ... новая министр при всём её желании вряд ли разрулит.
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это да...трамадола даже с диагнозом хер купишь
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Это она о своих достижениях на посту отчитывается?
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мусорские мрази с оружием в руках защищают свою монополию на торговлю наркотиками
вспомните, как в 14м в Киеве некто порешил трёх наркобандитов в погонах,
а потом был забит до смерти при «задержании» с подачи порошенки
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В очередной раз убеждаюсь, хорошо быть молодым, здоровым и дурным. И "с умным" видом писать о темах, в которых абсолютно не шаришь.
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