 "В Украине такой низкий уровень доступа к обезболиванию, что это трактуется, как пытки", - Скалецкая

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила во время онлайн-встречи, посвященной защите прав пациентов в Украине.
"Украинские пациенты имеют право на устранение чрезмерной боли. Доступ к обезболиванию - это один из очень серьезных и очень острых вопросов. Особенно для паллиативных пациентов, находящихся в терминальной стадии - им требуется серьезное обезболивание. У нас есть международные обязательства, которые мы должны выполнять, есть определенные наработки, которые мы будем продолжать решать. Был обнародован отчет "Human Rights Watch", в котором констатировалось, что в Украине такой низкий уровень доступа к обезболиванию, что это трактуется, как пытки, и это является недопустимым", - отметила Скалецкая.
По ее словам, проблема и в том, что украинские врачи боятся брать на себя ответственность за назначение мощных обезболивающих, учитывая возможные обвинения в злоупотреблениях. Скалецкая подчеркивает, что такая ситуация имеет определенную связь с наркополитикой в стране.
По ее мнению, также имеется "недостаток коммуникации между правоохранительной и медицинской сферами".
"Мы должны ее наладить, регламентировать свои действия ради интереса пациента", - подчеркнула министр здравоохранения.
Напомним, ранее министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что намерена постепенно обеспечить украинцам доступ к медицинскому каннабису.
индеец, у тебя галюны?
"Дякуючи" маріонеточному режиму кровавого бариги.
Так у нас на Україні-люди всі співучі.
Хай же щастя буде в домі,і пісень багато,
Бо без пісні в Україні, не буває свята.
Мене на могилі,
Серед степу широкого,
На Вкраїні милій,
--
Як не любити зими сніжно-синьої
На Україні моїй,
Саду старого в пухнастому інеї,
Сивих, веселих завій?
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То у Тараса Григоровича Шевченка теж проблеми з хромосомою? Не знав, не знав...
хоть за это спасибо
вспомните, как в 14м в Киеве некто порешил трёх наркобандитов в погонах,
а потом был забит до смерти при «задержании» с подачи порошенки