 Апелляционный суд Киева сегодня рассмотрит жалобу на приговор Корнилову в деле о покушении на Чорновол

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала экс-нардеп Татьяна Чорновол, передает Цензор.НЕТ.

"17 сентября в 14 часов в Апелляционном суде Киева (улица Соломенская, 2А) состоится рассмотрение апелляции ГПУ на приговор Корнилову, который меня убивал во время Майдана. Я поддерживаю апелляцию даже не потому, что суд не признал очевидного - покушение на убийство, и назначил Корнилову легкое наказание (на самом деле, я ему благодарна, что он не выполнил заказ и не добил меня). Но я вижу в таком прошлогоднем приговоре Бориспольского суда очевидный фактор давления. Уверена, что не обошлось без "внешнего влияния". Уверена, что Корнилову гарантировали минимальное наказание в случае, если он не расколется и не даст следствию хотя бы "ниточку", чтобы протянуть ее к заказчикам покушения на меня", - заявила она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Обвиняемому в покушении на Чорновол Корнилову дали пять лет тюрьмы. ФОТО

"Напомню, что в Межигорье Януковича после Майдана были найдены записи его охранника Кобзаря, в которых говорилось о спецоперации по моей "зачистке". И еще напомню, что криминальный босс Корнилова - авторитет Нетребко, задержанный по моему делу в Беларуси, после экстрадиции в Украину повесился в тюрьме. Убеждена, что его к этому вынудили, чтобы он не раскрыл имена высоких заказчиков покушения на меня. Кстати, довольно интригует нынешний спикер. Разумков с Нетребко в 2006 году вместе работали помощниками депутата Матюхи, за которой тянулся ярко выраженный криминальный шлейф. Она в это время была фигурантом резонансного убийства "убоповца" Ерохина. Интересная прослеживается связь. Криминал снова возвращается на высокие должности в стране", - добавила Чорновол.

Напомним, что прокуратура квалифицировала действия Корнилова по статье "Покушение на убийство". Учитывая то, что Корнилов не раскаялся в совершенном преступлении, отказался сотрудничать со следствием, а также то, что он имеет непогашенные судимости (в целом был судим пять раз), суд посчитал нападение на Чорновол рецидивом, применив таким образом высшую меру наказания по указанным статьям – 5 лет. Однако по так называемому "закону Савченко", наказание Корнилову должно учитываться с начала его пребывания в СИЗО – июль 2017 года.

Напоминаем, в декабре 2013 года Чорновол была жестоко избита группой людей на трассе около Борисполя в Киевской области.



