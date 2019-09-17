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 Апелляционный суд Киева сегодня рассмотрит жалобу на приговор Корнилову в деле о покушении на Чорновол

Сегодня в Апелляционном суде Киева будут рассматривать жалобу на приговор Игорю Корнилову в деле о покушении во время Евромайдана на Татьяну Чорновол.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала экс-нардеп Татьяна Чорновол, передает Цензор.НЕТ.

"17 сентября в 14 часов в Апелляционном суде Киева (улица Соломенская, 2А) состоится рассмотрение апелляции ГПУ на приговор Корнилову, который меня убивал во время Майдана. Я поддерживаю апелляцию даже не потому, что суд не признал очевидного - покушение на убийство, и назначил Корнилову легкое наказание (на самом деле, я ему благодарна, что он не выполнил заказ и не добил меня). Но я вижу в таком прошлогоднем приговоре Бориспольского суда очевидный фактор давления. Уверена, что не обошлось без "внешнего влияния". Уверена, что Корнилову гарантировали минимальное наказание в случае, если он не расколется и не даст следствию хотя бы "ниточку", чтобы протянуть ее к заказчикам покушения на меня", - заявила она.

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"Напомню, что в Межигорье Януковича после Майдана были найдены записи его охранника Кобзаря, в которых говорилось о спецоперации по моей "зачистке". И еще напомню, что криминальный босс Корнилова - авторитет Нетребко, задержанный по моему делу в Беларуси, после экстрадиции в Украину повесился в тюрьме. Убеждена, что его к этому вынудили, чтобы он не раскрыл имена высоких заказчиков покушения на меня. Кстати, довольно интригует нынешний спикер. Разумков с Нетребко в 2006 году вместе работали помощниками депутата Матюхи, за которой тянулся ярко выраженный криминальный шлейф. Она в это время была фигурантом резонансного убийства "убоповца" Ерохина. Интересная прослеживается связь. Криминал снова возвращается на высокие должности в стране", - добавила Чорновол.

Апелляционный суд Киева сегодня рассмотрит жалобу на приговор Корнилову в деле о покушении на Чорновол 01

Напомним, что прокуратура квалифицировала действия Корнилова по статье "Покушение на убийство". Учитывая то, что Корнилов не раскаялся в совершенном преступлении, отказался сотрудничать со следствием, а также то, что он имеет непогашенные судимости (в целом был судим пять раз), суд посчитал нападение на Чорновол рецидивом, применив таким образом высшую меру наказания по указанным статьям – 5 лет. Однако по так называемому "закону Савченко", наказание Корнилову должно учитываться с начала его пребывания в СИЗО – июль 2017 года.

Напоминаем, в декабре 2013 года Чорновол была жестоко избита группой людей на трассе около Борисполя в Киевской области.


Апелляционный суд Киева сегодня рассмотрит жалобу на приговор Корнилову в деле о покушении на Чорновол 02

Источник: https://censor.net.ua/n3148828
 
 
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Какой бы она там не была по версии кого-то, это не повод так избивать женщину...
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И не повод приплетать Майдан, когда она просто тогда быконула на дороге и нарвалась на неадекватных гоблинов
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даже если и так, под шумок было не грех примазаться, всеровно уже побили, а так из никому не извесной женщины стала политиком. Тем более что в слугу народа брали людей с улицы и без образования, кароче всех подряд. Даже не пришлось получать по лицу или стоять голяка на морозе как Козак Гаврилюк Апеляційний суд Києва сьогодні розгляне скаргу на вирок Корнілову в справі про замах на Чорновол - Цензор.НЕТ 3022
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Зе собираются отменять этот закон Савченко? В котором от Закона одно название
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Закон, благодаря которому на свободу вышло более 10 тысяч не досидевших свой срок уголовников, был отменен 16 июня 2017 года.

Он действителен только для тех, что был во время его действия для тех, кто был в предварительном заключении...
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Опять жтот сраный закон "недочеловека Сравченко" ?
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Срок всегда, без всякого закона Савченко, начинается с момента задержания. Что касается заказа, то Таня просто привычно для себя бредит, она никогда никому не была нужна, сливной бачок всегда легко меняется другим.
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