EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Происшествия
  273  6
Все про:лес (426) пожар (3701) Полтавщина (509) ГСЧС (2272)

 Более 38 га лесной подстилки и травяного настила выгорело на Полтавщине, - ГСЧС

По состоянию на утро 17 сентября вблизи с. Руденковка Новосанжарского района Полтавской области продолжается тушение отдельных очагов тления лесной подстилки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"16 сентября в 16 час. вблизи с. Руденковка Новосанжарского района возникло возгорание лесной подстилки, травяного настила и тростника. В 19:20 пожар был локализован. Площадь, пройденная огнем, составляет 18,2 га лесной подстилки и 20 га травяного настила и тростника.

По состоянию на 7:00 17 сентября наблюдается тление отдельных ячеек.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Бросили бутылку с зажигательной смесью", - экс-глава НБУ Гонтарева заявила о сожжении ее дома Гореничах. ВИДЕО

К тушению возгорания были привлечены 36 человек и 15 единиц техники, из них от ГСЧС 26 человек личного состава и 9 единиц техники ГСЧС. Авиацией ГСЧС осуществлено 2 сброса (16 тонн воды).

Источник: https://censor.net.ua/n3148827
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А может это Порошенко, че мелочиться? Никак не может отойти от поражения на выборах, клятый барыга...
 показать весь комментарий
 
 
Хотели Гонтареву в Лондоне спалить - подожгли подстилку и травяной настил на Полтавщине - 100% Понад 38 га лісової підстилки і трав'яного настилу вигоріло на Полтавщині, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7473
Срочно дайте даме убежище от горящей подстилки!
 показать весь комментарий
 
Фермеры жгут стерню а вместе с ней посадки -ВЛАСТЬ ЭТО ВАРВАРСТВО УСТРАИВАЕТ??
 показать весь комментарий
 
 
Скільки ж живого, невинного, беззахистного згоріло. Жах
 показать весь комментарий
 
Дивним чином підпали як очерету і трави збігаються з часом полювання, весь рік не горить а коли виходять голодні знебожілі "мисливці" вся Україна палає.. Совпадєніє?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх