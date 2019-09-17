 "Суверенитет и независимость - это святое": у Лукашенко опровергли сообщения о планах создания конфедерации с РФ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в комментарии Нашей Ниве.
По ее словам, "громкие" высказывания, что Беларусь и РФ могут объединиться в конфедеративное государство на уровне экономик, Минск расценивает как "журналистские штампы".
"Все громкие термины, используемые в приведенной статье (статья "КоммерсантЪ. - Ред.), - конфедерация, федерация и т.д. - мы бы предложили оценивать как досужие журналистские штампы. В целом же в интеграционной работе, которая сейчас ведется, стороны исходят из тех реалий, которые имеют, то есть из достигнутого уровня взаимодействия", — полагает Наталья Эйсмонт.
Она подчеркнула, что в основе любых процессов лежит тезис о независимости Беларуси и России.
"Это свято! Красные флажки - это суверенитет и независимость каждой из стран. В интеграционных же процессах мы идем на те шаги, которые экономически целесообразны. Никаких совместных органов не создается — к этому страны не готовы", — подчеркивает пресс-секретарь Лукашенко.
Она напомнила, что на уровне ведомств в Беларуси и России отлично налажена работа совместных коллегий, эффективно работают Парламентское собрание, Союзный Совмин, Высший госсовет Союзного государства. "Это те органы, через которые, согласно договоренностям президентов, решаются и будут решаться вопросы двусторонних отношений", - полагает она.
"Что касается вопроса о "вбросе" - программа станет программой, только тогда, когда ее подпишут Президенты и она будет принята на высшем Госсовете в декабре - опять же, если стороны будут к этому готовы. Пока работа продолжается. По всем иным интересующим подробностям мы предлагаем обращаться к тем, кто данную информацию "слил", — подытожила Наталья Эйсмонт.
Напомним, что газета КоммерсантЪ написала, что программа интеграции РФ и Беларуси предполагает частичное объединение экономических систем стран с января 2021 года, включая переход на единый Налоговый кодекс, создание "единого регулятора" энергетического рынка и объединение таможенной политики. При этом в материале использовалось слово "конфедерация".
Пізнувато вже якось..
паРашу устраивают и так действия Лукашенко, просто ***** нужны победы и это была бы одной из них и для украинцев пример...
В'ячеслав Кириленко
Росія готується остаточно проковтнути Білорусь, проводить навчання за участю 130(!)тис військових та успішно «окучує» Макрона і Меркель. На цьому тлі навіть Нормандський формат може перетворитися на пастку. Особливо з огляду на позицію влади, яка щодня дає взаємовиключні сигнали
Стерва все 2014-0219 голосует против Украины.
Нам би свого часу такого "бацьку" президентом..............
А когда придёт время, первыми будут визжать "в родную говень... в родную говень..."
" Идут, как-то, Винни-Пух и Пятачок, по дороге, в глубину леса... Пятачок вокруг вертится, подпрыгивает:
- Винни, Винни, а куда мы идём?
- Куда, куда... Свиней трахать!...
- Винни, а они нам дадут?!
- А кто тебя спрашивать будет?!...".