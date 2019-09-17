 "Суверенитет и независимость - это святое": у Лукашенко опровергли сообщения о планах создания конфедерации с РФ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в комментарии Нашей Ниве.

По ее словам, "громкие" высказывания, что Беларусь и РФ могут объединиться в конфедеративное государство на уровне экономик, Минск расценивает как "журналистские штампы".

"Все громкие термины, используемые в приведенной статье (статья "КоммерсантЪ. - Ред.), - конфедерация, федерация и т.д. - мы бы предложили оценивать как досужие журналистские штампы. В целом же в интеграционной работе, которая сейчас ведется, стороны исходят из тех реалий, которые имеют, то есть из достигнутого уровня взаимодействия", — полагает Наталья Эйсмонт.

Она подчеркнула, что в основе любых процессов лежит тезис о независимости Беларуси и России.

"Это свято! Красные флажки - это суверенитет и независимость каждой из стран. В интеграционных же процессах мы идем на те шаги, которые экономически целесообразны. Никаких совместных органов не создается — к этому страны не готовы", — подчеркивает пресс-секретарь Лукашенко.

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Она напомнила, что на уровне ведомств в Беларуси и России отлично налажена работа совместных коллегий, эффективно работают Парламентское собрание, Союзный Совмин, Высший госсовет Союзного государства. "Это те органы, через которые, согласно договоренностям президентов, решаются и будут решаться вопросы двусторонних отношений", - полагает она.

"Что касается вопроса о "вбросе" - программа станет программой, только тогда, когда ее подпишут Президенты и она будет принята на высшем Госсовете в декабре - опять же, если стороны будут к этому готовы. Пока работа продолжается. По всем иным интересующим подробностям мы предлагаем обращаться к тем, кто данную информацию "слил", — подытожила Наталья Эйсмонт.

Напомним, что газета КоммерсантЪ написала, что программа интеграции РФ и Беларуси предполагает частичное объединение экономических систем стран с января 2021 года, включая переход на единый Налоговый кодекс, создание "единого регулятора" энергетического рынка и объединение таможенной политики. При этом в материале использовалось слово "конфедерация".