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Все про:Беларусь (2875) Лукашенко (1710) Россия (73865)

 "Суверенитет и независимость - это святое": у Лукашенко опровергли сообщения о планах создания конфедерации с РФ

Пресс-секретарь президента Беларуси Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт прокомментировала информацию СМИ о программе экономической интеграции Беларуси и России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в комментарии Нашей Ниве.

По ее словам, "громкие" высказывания, что Беларусь и РФ могут объединиться в конфедеративное государство на уровне экономик, Минск расценивает как "журналистские штампы".

"Все громкие термины, используемые в приведенной статье (статья "КоммерсантЪ. - Ред.), - конфедерация, федерация и т.д. - мы бы предложили оценивать как досужие журналистские штампы. В целом же в интеграционной работе, которая сейчас ведется, стороны исходят из тех реалий, которые имеют, то есть из достигнутого уровня взаимодействия", — полагает Наталья Эйсмонт.

Она подчеркнула, что в основе любых процессов лежит тезис о независимости Беларуси и России.

"Это свято! Красные флажки - это суверенитет и независимость каждой из стран. В интеграционных же процессах мы идем на те шаги, которые экономически целесообразны. Никаких совместных органов не создается — к этому страны не готовы", — подчеркивает пресс-секретарь Лукашенко.

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Она напомнила, что на уровне ведомств в Беларуси и России отлично налажена работа совместных коллегий, эффективно работают Парламентское собрание, Союзный Совмин, Высший госсовет Союзного государства. "Это те органы, через которые, согласно договоренностям президентов, решаются и будут решаться вопросы двусторонних отношений", - полагает она.

"Что касается вопроса о "вбросе" - программа станет программой, только тогда, когда ее подпишут Президенты и она будет принята на высшем Госсовете в декабре - опять же, если стороны будут к этому готовы. Пока работа продолжается. По всем иным интересующим подробностям мы предлагаем обращаться к тем, кто данную информацию "слил", — подытожила Наталья Эйсмонт.

Напомним, что газета КоммерсантЪ написала, что программа интеграции РФ и Беларуси предполагает частичное объединение экономических систем стран с января 2021 года, включая переход на единый Налоговый кодекс, создание "единого регулятора" энергетического рынка и объединение таможенной политики. При этом в материале использовалось слово "конфедерация".

Источник: https://censor.net.ua/n3148823
 
 
 Топ комментарии
 
Лука ще і досі бавиться в незалежність ?
Пізнувато вже якось..
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Не верьте ни одному слову "БУЛЬБАША".
Стерва все 2014-0219 голосует против Украины.
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Лука ще і досі бавиться в незалежність ?
Пізнувато вже якось..
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"Повстаньте гнані і голодні..". 30 років сидять на російській нафті і газі. Дармоїди. Але незалежні , щоб балом правив Лукашенко. За все потрібно платити. Підставляй Путлєру дупіту... Будь МУЖИКОМ. ДВІ СКОТИНЯКИ МІЖ СОБОЮ ДОМОВЛЯТЬСЯ.
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Сидят или Лукашенко сидит? Скоро ты будешь сидеть, после того, как заткнут журналистов и разгонят парламент, как это Лукашенко сделал под видом модернизаций и согласований, даже с западными "стандартами" вырвав из законодательства одной из стран какие-то вкусняшки для себя и проигнорировав ответственность в той стране за пользование этими вкусняшками...
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Это вы только один раз это услышали, об этом говорится постоянно, только чаще стали говорить, когда Медведев стал настаивать о более глубокой интеграции...
паРашу устраивают и так действия Лукашенко, просто ***** нужны победы и это была бы одной из них и для украинцев пример...
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думаю, що після нашого Майдану фуйло міцно триматиме Білорусь.
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***** важнее, чтоб Евромайдан проиграл, т.к. это он был нехорошим примером для других экс-советских республик.
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Барышня, вы своим Майданом сначала, конечно, вдохновили, даже очень, но потом и сами хорошо справляетесь с задачей сдерживания от желания повторить успех.
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А я вот ему вполне верю, думаю действительно не планирует. Правда, нигде не сказано, что такое планирование не осуществляют в мацкве. А если они решили...то большой привет луке.
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Без Беларуси пуйлу не построить СССР 2.0. "Суверенитет и независимость - это святое": у Лукашенко опровергли сообщения о планах создания конфедерации с РФ - Цензор.НЕТ 1070 Так что скоро мышибратья анексируют там чего-то "Суверенитет и независимость - это святое": у Лукашенко опровергли сообщения о планах создания конфедерации с РФ - Цензор.НЕТ 2848
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Білорусь повністю під московитами.
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В'ячеслав Кириленко



Росія готується остаточно проковтнути Білорусь, проводить навчання за участю 130(!)тис військових та успішно «окучує» Макрона і Меркель. На цьому тлі навіть Нормандський формат може перетворитися на пастку. Особливо з огляду на позицію влади, яка щодня дає взаємовиключні сигнали
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Не верьте ни одному слову "БУЛЬБАША".
Стерва все 2014-0219 голосует против Украины.
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Знов лопушенко не ту методичку взяв ! Чи може підсунули піндоси !😆
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Бацька молодчина!
Нам би свого часу такого "бацьку" президентом..............
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Ага-ага.
А когда придёт время, первыми будут визжать "в родную говень... в родную говень..."
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Никуда лука не рыпнется, давно под Лаптестаном. Тем более местное население двумя руками "за" т.н. "союзное государство".
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Есть старый, грубый анекдот:
" Идут, как-то, Винни-Пух и Пятачок, по дороге, в глубину леса... Пятачок вокруг вертится, подпрыгивает:
- Винни, Винни, а куда мы идём?
- Куда, куда... Свиней трахать!...
- Винни, а они нам дадут?!
- А кто тебя спрашивать будет?!...".
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Лукаш ***** лапшу про объединение вешает постоянно, а быкам рассказывает про независимость. Не будет ни того ни другого, что лукашу и надо.
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Она напомнила, что на уровне ведомств в Беларуси и России отлично налажена работа совместных коллегий, эффективно работают Парламентское собрание, Союзный Совмин, Высший госсовет Союзного государства. Сама каже про союзне государство і тут же про незалежністьИсточник: https://censor.net.ua/n3148823
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