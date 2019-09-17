 Я еще не имел возможности поговорить с Лавровым, - Пристайко

Об этом Пристайко сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Я действительно не имел возможности поговорить с господином Лавровым", - сказал Пристайко.
Отдельно он сказал, что не планировалась встреча глав МИД перед встречей лидеров стран "нормандского формата" (Украины, Германии, Франции и России).
При этом Пристайко отметил, что если лидеры "нормандской четверки" во время ожидаемой встречи договорятся о необходимости выработки определенного документа для подписания, тогда придется "садиться и вырабатывать этот документ".
"Если лидеры придут к тому моменту, что надо, чтобы кто-то произвел этот документ и предварительно согласовал, чтобы они снова не сидели 16 часов и не придумывали сами, то тогда наверняка состоится (встреча) или на уровне советников... или на уровне министров", - сказал Пристайко.
пілять, як такого придурка можна було призначати на таку посаду? Воно ж повний ідіот...серед ЗеМанди є хоч хтось з нормальним інтелектом? Чи там одні хАхли-малороси та меншовартісне лайно, а ще хворі на голову, як сказав один бурят з Львову?
Твої ідейні близнюки з луганди та дамбабве також хотіли, як на паРаші, на масквє, па-багатаму. до цих пір жеруть двома ложками...багатіють. рашистські окупанти та капітулянське ЗеБільне лайно тепер тобі нарешті зробить па-багатаму, як ти хочеш.
ента пристрайка - гнида еще та.
вчера по иств проявила в очередной раз нутро.
сольет карьерюга и родную маму за должность и корыто бабла.