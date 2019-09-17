 Массовое отравление в школьной столовой Казатина: в больнице остаются 40 человек, в том числе 35 детей, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.
"В течение 14 - 16 сентября в инфекционное отделение Казатинской ЦРБ с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит госпитализированы 40 человек (из них 35 детей), принимавших пищу в школьной столовой в СОШ № 2 г. Казатин", - сказано в сообщении.
Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
Знаю є Козятин. Коли ті цензорські "пісюни" вже навчаться в словники заглядати?
Хороший лозунг
В ресторане если подаст могут и сжечь
А тут без ответа / разве штраф 300 грн