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Все про:Винницкая область (570) отравление (1298) ГСЧС (2272)

 Массовое отравление в школьной столовой Казатина: в больнице остаются 40 человек, в том числе 35 детей, - ГСЧС

В больнице Казатина, с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит, находится на лечении 40 человек (из них 35 детей), которые отравились в школьной столовой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"В течение 14 - 16 сентября в инфекционное отделение Казатинской ЦРБ с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит госпитализированы 40 человек (из них 35 детей), принимавших пищу в школьной столовой в СОШ № 2 г. Казатин", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отравление детей в мукачевской школе - трое школьников оказались в реанимации

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Источник: https://censor.net.ua/n3148820
 
 
 Топ комментарии
 
А що за містечко КАЗАТИН?
Знаю є Козятин. Коли ті цензорські "пісюни" вже навчаться в словники заглядати? Масове отруєння у шкільній їдальні Козятина: в лікарні залишаються 40 осіб, зокрема 35 дітей, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1803
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Уже и в школах шаурму на обед подают что-ли?
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Если бы зеленский пошел в армию - он не стал бы президентом Масове отруєння у шкільній їдальні Козятина: в лікарні залишаються 40 осіб, зокрема 35 дітей, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2338
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У Зеленского и его Кабмина все еще руки не дошли до обеспечения здорового и безопасного питания народа? А это важно. Прежняя власть свела на нет контроль за производством и продажей продуктов, за санитарным состоянием пищеблоков и т.д. Поэтому тут работы непочатый край и с фальсификацией продуктов и с продажей просроченных и с питанием школьников и с порядком в пищевой промышленности и на объектах питания. И чем быстрее будут решаться вопросы, тем быстрее прекратятся такие вот ужасные случаи.
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Речь идет не только о безопасном питании. Смотреть надо гораздо шире, поскольку санитария и гигиена касается абсолютно всех моментов нашей жизни. Как личной, так и общественной. В любой цивилизованной стране существует служба, контролирующая эти моменты и законодательство, регламентирующее работу этой службы и жизнь общества с минимальным ущербом для себя самих.
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И учат убегать от военкома. Надо с младых ногтей готовить из детей президентов. А как подрастут - их патриотизму будут учить. По немецким фильмам для взрослых.
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Если бы зеленский пошел в армию - он не стал бы президентом
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А що за містечко КАЗАТИН?
Знаю є Козятин. Коли ті цензорські "пісюни" вже навчаться в словники заглядати? Масове отруєння у шкільній їдальні Козятина: в лікарні залишаються 40 осіб, зокрема 35 дітей, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1803
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Це як всі іншощелепні кажуть ІванкОвічі, Ууузін, Мархальовка. Повбивав би.
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А пачему ви гавагите Одэсса? Ви же не гавагите хлэб?
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Всю просроченную продукцию детям
Хороший лозунг
В ресторане если подаст могут и сжечь
А тут без ответа / разве штраф 300 грн
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Как бы объяснить новоявленным "либертарианцам" насущную необходимость скорейшего возрождения санитарно-эпидемиологической службы? А лучше создать санитарную инспекцию с полноценными функциями надзора и наказания, как в цивилизованных странах, пока окончательно не утонули в собственном дерьме. Впрочем, изначально нужно создавать санитарный кодекс, поскольку без гигиены и санитарии жизнь современных людей попросту немыслима. Или построение цивилизованного государства все же не входит в их планы и нас действительно держат за дойный скот?
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