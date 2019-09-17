 Массовое отравление в школьной столовой Казатина: в больнице остаются 40 человек, в том числе 35 детей, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"В течение 14 - 16 сентября в инфекционное отделение Казатинской ЦРБ с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит госпитализированы 40 человек (из них 35 детей), принимавших пищу в школьной столовой в СОШ № 2 г. Казатин", - сказано в сообщении.

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Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.