 "Бросили бутылку с зажигательной смесью", - экс-глава НБУ Гонтарева заявила, что ее дом в Гореничах сожгли. ВИДЕО (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила экс-глава Национального банка Украины агентству Интерфакс-Украина.

"Уважаемые коллеги, только что наш дом под Киевом в поселке Гореничи сожгли. Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарным не удавалось его даже потушить. Это уже полный и окончательный беспредел! Я не знаю куда мне обращаться, террор продолжается!!!", – сообщила она.

Видео: НВ/Facebook

Читайте на "Цензор.НЕТ": По месту моей прописки в Киеве 10 человек в бронежилетах проводят обыск, - Гонтарева

Позже руководитель пресс-службы ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан рассказала в комментарии УНН о подробностях пожара в Гореничах.

"У нас был пожар в селе Гореничи, сообщение поступило в 3:13. Дом выгорел практически полностью, потому что очагов пожара было несколько", - сказала Рубан, отвечая на вопрос, сгорел ли в селе Гореничи дом Гонтаревой.

При этом она уточнила, что вопросами выяснения всех обстоятельств, причин и владельца дома занимается полиция.

Как сообщалось, машина невестки экс-главы НБУ в ночь на 5 сентября была облита бензином и сожжена перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.