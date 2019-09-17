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Все про:поджог (639) пожар (3701) Гонтарева (762)

 "Бросили бутылку с зажигательной смесью", - экс-глава НБУ Гонтарева заявила, что ее дом в Гореничах сожгли. ВИДЕО (обновлено)

Дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на вторник в результате поджога.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила экс-глава Национального банка Украины агентству Интерфакс-Украина.

"Уважаемые коллеги, только что наш дом под Киевом в поселке Гореничи сожгли. Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарным не удавалось его даже потушить. Это уже полный и окончательный беспредел! Я не знаю куда мне обращаться, террор продолжается!!!", – сообщила она.

Видео: НВ/Facebook

Читайте на "Цензор.НЕТ": По месту моей прописки в Киеве 10 человек в бронежилетах проводят обыск, - Гонтарева

Позже руководитель пресс-службы ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан рассказала в комментарии УНН о подробностях пожара в Гореничах.

"У нас был пожар в селе Гореничи, сообщение поступило в 3:13. Дом выгорел практически полностью, потому что очагов пожара было несколько", - сказала Рубан, отвечая на вопрос, сгорел ли в селе Гореничи дом Гонтаревой.

При этом она уточнила, что вопросами выяснения всех обстоятельств, причин и владельца дома занимается полиция.

Как сообщалось, машина невестки экс-главы НБУ в ночь на 5 сентября была облита бензином и сожжена перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

Источник: https://censor.net.ua/n3148818
 
   
 Топ комментарии
 
Очень не хочется Сатановской к благодарному народу возвращаться и давать показания на своего подельника Свыню, с которым ограбили народ
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На лечение домой в Украину -- дома и стены лечат "Кинули пляшку із запальною сумішшю", - ексглава НБУ Гонтарева заявила про спалення її будинку в Гореничах - Цензор.НЕТ 7601
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Ежу понятно что Гонтарева просто формирует кейс для подачи на "политическую беженку". Страну ограбила а сидеть не очень хочется.
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У неё паспорт США есть, нафиг ей быть полит беженкой?
Эту сказку запустили в коментах по всех новостных сайтах, видимо боты Коломойского хорошо работают.
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пэтька мародер спасает свою подельницу. вот же мразь
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Такая чудесная новость , а енотов не видать ?!...😝
Понятно , что эта лупоглазая воровка сама подпалила, ПОЖЕРТВОВАЛА домом так сказать.
В Украине давать показания (а шоколадный свин этого боится) и потом сидеть ой как не хочется ...
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Спорим никто не найдёт того чувака который подпалил дом.
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Конечно, это может быть активный идиотопатриот типа тех, кто бросил гранату в строй милиционеров под Верховной Радой.
Но уж как-то очень системно это всё организовано...
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Все началось после возвращения Коломойского в Украину.Совпадение?...как и то,что возвращается Портнов и забрасывает " порошенковскими "делами ГБР. Нет никакой реакции правоохранительных органов. Так что, и Коломойский, и Портнов и Аваков, как поется в песне - "скованные одной цепью, связанные одной целью".
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