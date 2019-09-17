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Все про:обстрел (8230) ранение (2199) Донбасс (19375) операция Объединенных сил (1599)

 Враг за сутки 23 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, ранены двое украинских воинов, - штаб ОС

16 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 14 обстрелов позиций Объединенных сил:

- вблизи Пищевика - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- дважды неподалеку от Павлополя - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи Лебединского - из станкового противотанкового гранатомета;
- неподалеку от Верхнеторецкого - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Опытного, Невельского, Николаевки, Марьинки, Красногоровка, дважды неподалеку от Новотроицкого - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил:

- дважды неподалеку от Луганского - из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем;
- вблизи Новотошковского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- трижды неподалеку от Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов;
- вблизи Новгородского - из стрелкового оружия;
- дважды неподалеку от Крымского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения", - сказано в сообщении.

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По данным штаба, с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили режим прекращения огня:

- в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил вблизи Новотроицкого из автоматического гранатомета.

- в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил неподалеку от Зализного из ручного противотанкового гранатомета.

"С начала суток при выполнении боевого задания один военнослужащий Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил погиб", - сообщили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки 23 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, ранены двое украинских воинов, - штаб ОС 01
Враг за сутки 23 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, ранены двое украинских воинов, - штаб ОС 02

Источник: https://censor.net.ua/n3148817
 
 
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Одужання пораненим бійцям.
пс. В нас і загиблий є.
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Кожний день--загиблі чи пораненні, а клоуни із 95 кварталу навязують українцям щоб вони пробачали і любили своїх вбивць і поневолювачів, та не стріляли у відповідь. Хочу запитати таких "правителів"---ви люди, чи мерзота.?.
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Одно волнует, как долго наши воины будут согласны быть дровами в очаге перемирия.
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Слава нашим героям! Вечная память погибшим. Позор зеленому кокаинисту, обещавшему быстрый конец войне.
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Украинским воинам полного выздоравления - оккупантам смерть. И можно уже констатировать, что перемирия нет и на *** Зе делает мирное лицо?
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