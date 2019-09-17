 Враг за сутки 23 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, ранены двое украинских воинов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 14 обстрелов позиций Объединенных сил:

- вблизи Пищевика - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- дважды неподалеку от Павлополя - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- вблизи Лебединского - из станкового противотанкового гранатомета;

- неподалеку от Верхнеторецкого - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

- дважды вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

- вблизи Опытного, Невельского, Николаевки, Марьинки, Красногоровка, дважды неподалеку от Новотроицкого - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил:

- дважды неподалеку от Луганского - из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем;

- вблизи Новотошковского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- трижды неподалеку от Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов;

- вблизи Новгородского - из стрелкового оружия;

- дважды неподалеку от Крымского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения", - сказано в сообщении.

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По данным штаба, с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили режим прекращения огня:

- в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил вблизи Новотроицкого из автоматического гранатомета.

- в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил неподалеку от Зализного из ручного противотанкового гранатомета.

"С начала суток при выполнении боевого задания один военнослужащий Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил погиб", - сообщили в пресс-центре ОС.



