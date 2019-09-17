 Регламент Верховной Рады не соответствует тем вызовам, которые стоят перед парламентом, - Разумков

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Говоря о своей встрече с главой Миссии Европейского парламента по реформированию Верховной Рады, экс-президентом Европарламента Пэтом Коксом, Разумков отметил, что ранее было наработано достаточно большое количество дельных предложений по реформе парламента, которые были потеряны.

"Я думаю, что будет корректно вернуться к ним. Часть из них точно можно будет имплементировать. Потому что все прекрасно понимают сегодня, что Регламент Верховной Рады не соответствует тем вызовам, которые стоят перед Верховной Радой Украины... особенно в современных условиях", - сказал спикер.

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Он выразил надежду, что партнеры Украины согласятся продолжать сотрудничество в этой сфере. Напомним, ранее первый заместитель главы Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что в парламенте должен быть принят новый закон о Регламенте.

Как сообщалось ранее, Рада в первом чтении проголосовала за изменения в регламент ВР, которыми ограничиваются злоупотребления нардепов "в ходе законодательной процедуры"