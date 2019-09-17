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 Политика Украины
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 Регламент Верховной Рады не соответствует тем вызовам, которые стоят перед парламентом, - Разумков

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что Регламент ВР не соответствует вызовам, которые стоят перед парламентом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Говоря о своей встрече с главой Миссии Европейского парламента по реформированию Верховной Рады, экс-президентом Европарламента Пэтом Коксом, Разумков отметил, что ранее было наработано достаточно большое количество дельных предложений по реформе парламента, которые были потеряны.

"Я думаю, что будет корректно вернуться к ним. Часть из них точно можно будет имплементировать. Потому что все прекрасно понимают сегодня, что Регламент Верховной Рады не соответствует тем вызовам, которые стоят перед Верховной Радой Украины... особенно в современных условиях", - сказал спикер.

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Он выразил надежду, что партнеры Украины согласятся продолжать сотрудничество в этой сфере. Напомним, ранее первый заместитель главы Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что в парламенте должен быть принят новый закон о Регламенте.

Как сообщалось ранее, Рада в первом чтении проголосовала за изменения в регламент ВР, которыми ограничиваются злоупотребления нардепов "в ходе законодательной процедуры"

Источник: https://censor.net.ua/n3148813
 
 
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Что стало зелёных баранов плохо болеет? Главный зелёный баран недоволен стадом своих тупиц?
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Дима, прими рассола. Война на пороге. Русские требуют от США "сдать Украину" в обмен на прекращение бомбёжек саудовских заводов.
Откуда вы, такие идиоты, вообще свалились на эту несчастную страну ?
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В чём проблема. Меняйте законом регламент.
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вообще то все наоборот, предложения в Меморандум вносит Украина, у МВФ всегда одни и те же требования , бездефицитность бюджета и пенсионного фонда
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Які саме виклики стоять перед ВР України, жабоокий чомусь не сказав.
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Це те саме що і "10 заповідей". Людство не навчилось жити по простим правилам життя, зате навчилось їх постійно змінювати, щоб уникнути відповідальності за не виконання.
Ну просто "гєнії юриспрудєнциї".
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може до вас би психіаторів викликати ?
як то Богдан про вас сказав - серед народних слуг є психічно хворі
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