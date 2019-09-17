 Вопрос об обновлении Конституционного суда "на сегодня не стоит", - Разумков

Об этом Дмитрий Разумков сказал в эфире телеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отвечая на вопрос, стоит ли ожидать новый Конституционный суд Украины после решения об изменении состава Центральной избирательной комиссии, и в какой перспективе, глава ВР отметил: "на сегодня так вопрос не стоит. И я очень не люблю гадать на кофейной гуще. Я думаю, что как только это будет, мы сможем вернуться к этой дискуссии".

Как сообщалось, 13 сентября Верховная Рада поддержала представление президента Украины Владимира Зеленского на досрочное увольнение всех 16 членов ЦИК.

После этого пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что роспуск ЦИК связан с планами власти провести выборы на оккупированной части Донбасса.

Читайте на Цензор.НЕТ: Предложения по новому составу ЦИК поступят от Зеленского в Раду на этой неделе, - Разумков

Эту же информацию подтверждают и источники Цензор.НЕТ. По данным редакции, изменение состава ЦИК связано с запланированным Офисом президента проведением досрочных местных выборов в четырех городах в декабре 2019 года и очередных местных выборов в 2020 году. По мнению экс-члена ЦИК Магеры: "Изменение состава ЦИК делается для проведения референдумов, в том числе, возможно, и по изменению статуса Донбасса".