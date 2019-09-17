 "Всех на всех" менять невозможно - в список включают криминальных авторитетов, - Пристайко

Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил в эфире телеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Знаете, есть идеальная формула "всех на всех", которая всем очень нравится, но на самом деле она не является жизнеспособной. Потому что нужно очень четко согласовать, кто эти "все на все". Когда в этих списках криминальные авторитеты, которые являются друзьями тех, кто находится с той стороны, и их пытаются запихнуть в список как "материал для обмена", а на самом деле это люди, которые не имеют никакого отношения к этому конфликту (на Донбассе. – Ред.), тогда эти списки не согласовываются", - сказал Пристайко.

По словам главы МИД, еще одна серьезная проблема для обмена – пропавшие без вести.

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"Около 400-500 украинцев все еще считаются пропавшими без вести. Чтобы точно знать, живы ли они еще, где-то там в тюрьмах, или они пропали без вести и, к сожалению, их нет среди живых, нужен доступ к тюрьмам, чтобы проверить. На территории Украины это делают, например, международные организации вроде Красного Креста. К сожалению, за пять лет боевики ни разу не допустили Красный Крест, чтобы проверить данные о пропавших без вести", - пояснил он.