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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11192) технологии (558) Гройсман (4864) Супрун Ульяна (584)

 Во время заседаний правительства министры писали Гройсману в WhatsApp, - Супрун

Бывшая руководитель Министерства здравоохранения рассказала, почему во время заседаний предыдущего состава правительства главы министерств часто сидели в телефонах.

По словам Супрун, министры не сидели в Facebook, а решали рабочие вопросы. Об том она рассказала в интервью "Украинской правде", информирует Цензор.НЕТ.

"Многие этого не знают. Когда мы сидим на Кабмине и кто-то докладывает, вы видите, что мы в телефонах. Но мы не сидим тогда в Facebook. Мы общаемся между собой, чтобы комментировать то, что говорят. Временами, когда были какие-то проблемы, мы премьеру Гройсману писали. Когда он читал телефон, это было от нас, чтобы мы его не перебивали. У нас был свой чат в WhatsApp", - объяснила Супрун.

Отказ правительства Гончарука от трансляций заседания Кабмина экс-глава Минздрава считает ошибкой.

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"Сейчас перестали транслировать заседание Кабмина. Думаю, это ошибка. Я даже не знала до прошлой среды, уволили нас или нет - до пресс-конференции и когда опубликовали документы. Они должны транслировать комитеты, потому что именно там обсуждают спорные вопросы. Скажем, Министерство финансов не согласовывает документ, а на комитете согласовывают подробно, почему и как", - сказала она.

Супрун отметила, что в случае, когда на закрытых совещаниях не получалось договориться по какому-то вопрос, дискуссия переносилась в публичную плоскость, и таким образом удавалось предотвратить неправильные решения.

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Она добавила, что для прошлого состава правительства здравоохранение была приоритетом, и выразила надежду, что новая команда МЗ будет иметь доступ к премьер-министру.

Напомним, 2 сентября 2019 года премьер-министр Алексей Гончарук объявил, что отныне заседания правительства будут проходить в закрытом режиме. Такое решение премьер объяснил тем, что заседания Кабмина не должны быть местом для пиара, а также тем, что в данный момент страна живет в режиме ведения боевых действий, что требует минимального разглашения информации.

Источник: https://censor.net.ua/n3148808
 
 
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І що писали? "Гросік, ти великий вчоний реформатор, жгі іщо."
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Больше интересно, долго ли ещё продажные журнашлюхи будут бред этого мужика супрун цитировать.
Чатились на заседаниях, ага.
Такую дичь уже толкает
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Правительство Гройсмана было правительством профессионалов.
А нова влада - это группа юрыздов, ничего не понимающая ни в экономике, ни в политике, ни в обороне, ни в транспорте, ни в энергетике, ни в здравоохранении...
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