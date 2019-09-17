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 Общество
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Все про:выигрыш (15) лотерея (115)

 Украинка зашла на сайт и выиграла миллион долларов. Спустя год история повторилась

Помните историю Наталии из Украины? Девушка угадала выигрышную комбинацию из пяти основных номеров США - Mega Millions - 1, 10, 57, 66 и 75, что принесло ей баснословный выигрыш в $1 миллион! Если бы она угадала еще и дополнительный Mega Ball, который в том тираже выпал под номером 4, сумма ее выигрыша составила бы $15 миллионов.

 Как оказалось, по результатам того счастливого для Наталии тиража 26 сентября 2017 г., никому не удалось сорвать джекпот, зато сразу двое выиграли по $1 миллиону!



На днях стало известно, что Наталия снова выиграла в лотерею на сайте TheLotter. На сей раз выигрыш составил 5,000 долларов. Удачливая девушка уже в процессе получения выигрыша, подробности невероятного везения вскоре будут опубликованы на сайте.

Победа = Удача + Целеустремленность!

Три крупнейшие лотереи мира предлагают украинцам огромные джекпоты сегодня вечером

В мире лотерей наступила горячая пора. Крупнейшие лотереи мира наперебой предлагают грандиозные призы.
Лотерея Европы EuroMillions (ЕвроМиллионы) разыграет сегодня вечером 173 миллионов евро. Лотерея США Мега Миллионс разыгрывает сегодня 192 миллиона долларов США. И абсолютный рекорд: знаменитая австралийская лотерея Powerball Австралия предлагает рекордный джекпот в 150 миллионов австралийских долларов. До розыгрыша последней остался всего один день.
Международный лотерейный сервис TheLotter.com предлагает жителям Украины и других европейских стран официально принять участие в тиражах крупнейших зарубежных лотерей и попытаться сорвать огромные джекпоты или заманчивые второстепенные призы.

Как украинцы могут участвовать в тиражах крупнейших мировых лотерей?

Граждане Украины могут участвовать в лотерейных тиражах ЕвроМиллионов, Мега Миллионов и Powerball Австралии наравне с резидентами стран-участниц.

Шаг 1: Создайте аккаунт на сайте Thelotter.com
Шаг 2: Выберите участие в понравившейся лотерее и заполните лотерейные билеты в соответствии с вашими пожеланиями. Вы можете выбрать ваши любимые номера, или воспользоваться услугой "Автовыбор" на сайте.
Шаг 3: Получите скан фактического билета, приобретенного от вашего имени в ваш личный аккаунт на сайте и ждите результатов тиража. В случае выигрыша, TheLotter.com незамедлительно уведомит вас об этом!

Приобрести лотерейные билеты онлайн можно прямо сейчас, из любой точки мира.

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Источник: https://censor.net.ua/n3148806
 
 
 Топ комментарии
 
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Ха) Чий не новость. Мне принц Нигерии оставил в наследство 35 млн долларов! Щас только переведу 2000 за оформление документов и на мальдивы. А вам, неудачникам, привет. Оттак от
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вже давно не рєсурс, а продажная дєвка імпіріалізьма
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Ха) Чий не новость. Мне принц Нигерии оставил в наследство 35 млн долларов! Щас только переведу 2000 за оформление документов и на мальдивы. А вам, неудачникам, привет. Оттак от
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А мнє ротствєннік в Лонданє агліцком прям в сіті-банкє, внєзапно скончавшісь, точно такую же сумму оставіл. Щас токмо 500 йєвров брошу "сєбє" на щот, і ву-а-ля - 35 лімонов моїх!!! А ви пашитє в трі смєни шоп зімой нє замьорзнуть - я пайєхал на Тенеріфє. Там вєчная вєсна і отаплівать жилльо нє нада
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Зачем тебе париться? Я сам все сделаю. Переведи мне 1900, я им переведу 2000.
Сэкономишь 100 баксов и время. Взамен может позовешь на Мальдивы, когда устроишься.
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Еще и инструкция дана.
А почему нет обозначения "Реклама"?
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чітайтє мєлкім шріфтом в канце проізвєдєнія - обично проговарівают ускорєнним аудіо
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А сколько таких Наташ нефига не выиграли?? Есть статистика?? Опубликуйте.. сколько они денег просрали...
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Кто не играет, тот не выигрывает, но он не играя и не проигрывает.
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мы выпили колы, сожрали сникерс и тормознули астероид (524522) 2002 VE68
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Читайте те, що написано "мілкими літерами". "Новость публикуется на правах рекламы", рядок тексту під відео Украинка зашла на сайт и выиграла миллион долларов. Спустя год история повторилась - Цензор.НЕТ 4453
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Выигрывают в конце концов устроители лотереи, так как все основано на жадности человеческой. Человек выигравший крупную сумму в конце концов опять начинает играть и все проигрывает.
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Цензор уже окончательно в помойку превратился. Как хозяев отогнали от корыта вынуждены теперь проплаченные новости постить, направленные на то как развести украинский народ на бабло.
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Целеустремлённость при игре в лотерею?
Блестящее сочетание!
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И обанкроть всю эту грёбанную Америку.
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Мне каждую неделю приходят СМС-ки в которых рассказывают, что я выиграл кучу денег (хотя ни в каких розыгрышах я участия не принимал). Даже не знаю, куда все эти деньги складывать...
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Ви повєрьтє мнє, друззя:
Бєз абмана здєсь ніззя.
Бросьтє, нє спорьтє, покупайтє,
Врємня дарам нє тіряйтє!
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