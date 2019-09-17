 Украина может запустить программу инвестиционной иммиграции, использовав успешный опыт более 10 стран в мире, - "Зеркало недели".

Об этом пишет издание "Зеркало недели".

Отмечается, что согласно отчету Конференции ООН по торговле и развитию за 2018 в странах СНГ (в том числе в Украине), уровень притока инвестиций снизился на 27%, что является крупнейшим падением с 2005 года.

Следовательно, Украина должна искать инновационные пути привлечения инвесторов в экономику государства. Одним из них может стать реализация инновационной программы инвестиционной иммиграции.

"В соответствии с такой программы Государство привлекает частные иностранные средства в экономику, а взамен выдает гражданство или вид на жительство. Такой опыт имеют более 10 стран в мире", - пишет "Зеркало недели".

Средства, полученные в обмен на гражданство, могут использоваться для развития проектов социальной сферы - медицинские учреждения, ЖКХ, социальное жилье для семей ветеранов АТО. ведь в социальные проекты классические инвестиции привлечь практически нереально.

"Это может поднять инвестирования в социальную сферу на качественно новый уровень и к тому же сделать украинскую программу инвестиционной миграции наиболее инновационной, такой, которая не имеет аналогов в мире", - отмечается в публикации.

Украинский паспорт может заинтересовать граждан стран, не имеющих безвизового режима с ЕС, инвесторов в области медицины, IT или агросектора.

Как отмечает в статье эксперт в сфере инвестиционной иммиграции, первый вице-президент одного изключевых игроков на рынке инвестиционной миграции компании Discus Holdings LTD Милан Цимболинец, при успешном запуске программы в Украине за первый год государство потенциально может привлечь около 20 млн долл., за второй год - 50 млн, за третий - 70 млн.

"О таких суммах может идти речь, если Украина примет формат получения гражданства по контрибуции. Если формат программы будет иметь в виду не только контрибуции, но еще и обратные инвестиции в экономику страны, то за первые три года можно привлечь вдвое, а то и втрое больше", - утверждает Цимболинец.