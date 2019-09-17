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 Экономика, Общество
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Все про:гражданство (1010) иммиграция (33)

 Украина может запустить программу инвестиционной иммиграции, использовав успешный опыт более 10 стран в мире, - "Зеркало недели".

Привлечению инвестиций в Украину мешают коррупция, недоверие к судебной системе, политическая и экономическая нестабильность. Кроме того существуют и неблагоприятные глобальные экономические условия, но у государства есть возможность сделать прорыв в поиске частных инвесторов.

Об этом пишет издание "Зеркало недели".

Отмечается, что согласно отчету Конференции ООН по торговле и развитию за 2018 в странах СНГ (в том числе в Украине), уровень притока инвестиций снизился на 27%, что является крупнейшим падением с 2005 года.

Следовательно, Украина должна искать инновационные пути привлечения инвесторов в экономику государства. Одним из них может стать реализация инновационной программы инвестиционной иммиграции.

"В соответствии с такой программы Государство привлекает частные иностранные средства в экономику, а взамен выдает гражданство или вид на жительство. Такой опыт имеют более 10 стран в мире", - пишет "Зеркало недели".

Средства, полученные в обмен на гражданство, могут использоваться для развития проектов социальной сферы - медицинские учреждения, ЖКХ, социальное жилье для семей ветеранов АТО. ведь в социальные проекты классические инвестиции привлечь практически нереально.

"Это может поднять инвестирования в социальную сферу на качественно новый уровень и к тому же сделать украинскую программу инвестиционной миграции наиболее инновационной, такой, которая не имеет аналогов в мире", - отмечается в публикации.

Украинский паспорт может заинтересовать граждан стран, не имеющих безвизового режима с ЕС, инвесторов в области медицины, IT или агросектора.

Как отмечает в статье эксперт в сфере инвестиционной иммиграции, первый вице-президент одного изключевых игроков на рынке инвестиционной миграции компании Discus Holdings LTD Милан Цимболинец, при успешном запуске программы в Украине за первый год государство потенциально может привлечь около 20 млн долл., за второй год - 50 млн, за третий - 70 млн.

"О таких суммах может идти речь, если Украина примет формат получения гражданства по контрибуции. Если формат программы будет иметь в виду не только контрибуции, но еще и обратные инвестиции в экономику страны, то за первые три года можно привлечь вдвое, а то и втрое больше", - утверждает Цимболинец.

Источник: https://censor.net.ua/n3148805
 
 
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Маскалота припхнеться сюди за безвізом.
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А как же конец эпохи бедности? Украина может запустить программу инвестиционной иммиграции, использовав успешный опыт более 10 стран в мире - "Зеркало недели". - Цензор.НЕТ 6599 он наступил уже или еще только намечается? Украина может запустить программу инвестиционной иммиграции, использовав успешный опыт более 10 стран в мире - "Зеркало недели". - Цензор.НЕТ 6954
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Программа инвестиционной иммитации?
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А как же конец эпохи бедности? Украина может запустить программу инвестиционной иммиграции, использовав успешный опыт более 10 стран в мире - "Зеркало недели". - Цензор.НЕТ 6599 он наступил уже или еще только намечается? Украина может запустить программу инвестиционной иммиграции, использовав успешный опыт более 10 стран в мире - "Зеркало недели". - Цензор.НЕТ 6954
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Судя по предпологаемым в статье цифрам инвестиций, ещё не намечается
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Маскалота припхнеться сюди за безвізом.
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Это бы ЗЕбобикам было привычно, все же "одиннароТ", но вот как быть с инвесторами китайскими? ЗЕбобики китайского языка не знают, а им в батраки идти придется, удары хозяйской бамбуковой палкой по пяткам считать за нерадивый труд.
Срочно нужно вводить обучение китайскому в средней школе и курсы открывать.
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Прекрасная идея!
Говорила же я вам, ЗЕбобики, учите китайский язык!
Сейчас китайские инвесторы в Украину приедут, чернозёмы скупят, а вы, ЗЕбобики, к ним батраками пойдете. Как же без китайского на хозяина работать будете? Украина может запустить программу инвестиционной иммиграции, использовав успешный опыт более 10 стран в мире, - "Зеркало недели". - Цензор.НЕТ 4264
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Программа инвестиционной иммитации?
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то за первые три года можно привлечь вдвое, а то и втрое больше", - утверждает Цимболинец.Источник: https://censor.net.ua/n3148805

Остап Ибрагимович...со своими Нью_васюками нервно курит в сторонке.... Украина может запустить программу инвестиционной иммиграции, использовав успешный опыт более 10 стран в мире, - "Зеркало недели". - Цензор.НЕТ 2314
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Это те инвесторы, которые на осеннем инвестиционном форуме в Мариуполе (обещанном Владимиром Александровичем еще в июне) денег дали на восстановление Донбасса.
И так им понравился результат, такие надежные оказались те инвестиции (как Арселор-Миттал), что и постоянное место перебраться решили, и пустить корни Украина может запустить программу инвестиционной иммиграции, использовав успешный опыт более 10 стран в мире, - "Зеркало недели". - Цензор.НЕТ 2008
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Программа прекрасная, но требует доработки. А именно, открытия в каждом городе казино с блэкджеком и шлюхами.
Бары также хорошо открывать, и рюмочные. Ой, простите, наливайки уже есть.
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Но самое главное Квартал упустил: для успешного проведения инвестиционной политики необходимо избавится от порохоботов, то есть среднего класса. Методы избавления от среднего класса существую разные: уморить голодом, "смыть, как грязь, в океан"(С).
Но лично мне кажется, что Кварталу, как троцкистам, больше всего по душе должна прийтись методика Пол Пота - мотыгами.
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