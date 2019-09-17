 "Формула Зеленского" - прекращение войны на Донбассе за срок от полугода до года или переход "к новым радикальным мерам", - Пристайко

Об этом Пристайко рассказал в эфире телеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
На вопрос о том, есть ли у Украины "формула Пристайко" или "формула Зеленского" по прекращению войны на Донбассе, он сказал: "Формулы Пристайко нет". Есть условная "формула Зеленского", которая говорит о том, что мы сделаем все шаги, которые мы можем сделать, отвечая на ожидания нашего, в первую очередь, народа".
"Например, мы попробуем вернуть всех наших парней и девушек, это одна часть. Мы попробуем дотянуться ментально, месседжами, символами, до нашего народа, который остался по ту сторону. Например, строить мост в Станице Луганской, чтобы люди не лазили с тачками… Мы были не один раз в этом месте, и президент Зеленский сам доходил. Мы можем попробовать сделать так, чтобы люди не должны были приезжать каждые 60 дней перерегистрироваться, чтобы получать ту несчастную пенсию, которую они получают, а сделать так, чтобы человек мог приехать один раз в год", - пояснил он.
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При этом Пристайко указал, что условная "формула Зеленского" предполагает также, что если в ближайшее время не получится решить проблему с войной на Донбассе, тогда "мы должны перейти к каким-то новым радикальным мерам".
"На все про все у нас есть от полугода до года. И "формула Зеленского" завершается фразой, что у нас нет пяти лет, чтобы продолжать переговоры. Это и есть условная "формула Зеленского", - подчеркнул глава МИД Украины.
Также на Цензор.НЕТ: "Есть определенное потепление в отношениях с РФ, и Зеленский пытается это использовать", - Пристайко
Правильно. Сколько можно издеваться. А давайте с дронов бабло разбрасывать над луганском и донецком.
Стратегия прямого наступления против Донецка, кубани, крыма, воронежа и тд не соответствует имеющимся силам.
Оборонительная Стратегия обречена на провал, что продемонстрировала, в частности, операция в Дебальцево. Руские имеют возможность сосредоточить превосходящие силы против любого пункта оборонительного периметра, изолировать этот пункт и захватить.
Противник имеет отчетливое преимущество в воздухе и неоспоримое в технических средствах борьбы и людских ресурсах.
Положение с союзниками трагично. Англия и Германия находятся на грани моральной капитуляции перед рускими. США потеряли способность к наступательным действиям.
Польша, Венгрия и Румыния будут соблюдать нейтралитет до тех пор, пока рф не перейдет к активным действиям. После этого они в любом случае будут вынуждены начать военные действия против Украины. Под предлогом помощи беженцам и поддержания порядка.
Все это выше лишь констатация фактов. Что делать? Компромисный мир или "не войны ни мира" еще 20лет?
К сожалению, большинство населения Украины "устали от войны". Когда война постучится в дом каждого из них, будет поздно.
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"Ни войны, ни мира" - так живут и евреи с арабами, и две Кореи. Уже гораздо больше чем 20 лет.
А вот что такое "компромиссный мир" в Вашем понимании ? Перечислите набор условий.
Гидко навідь дивитись на цих тупих зебілів які вибрали це лайно до влади.
Вони хочуть покращити життя цим сепаратистам щоб їм у свому даунбасі жилось не погано.
При порошенко все робилось правильно. Ніхто не вмирав з голоду але цим сепаратюгам приходилось годинами стояти у черзі на перехід кордону. А тепер що....
Ех. Шкода цю країну яка помирає завдяки 73%...
Понятно? У зели есть формула. Зеля математик. Он по одной формуле учителям по 4 штуки баксов насчитал. Я думаю, от результата Зеле-донбасской формулы мы вообще о""еем.
В Одессу вернулся бывший начальник следствия, которого обвиняют в «зачистке» места трагедии 2 мая. Сам он утверждает, что никуда не уезжал
Дмитрий Цветков, бывший начальник следственного управления ГУ МВС Украины в Одесской области, которого считают причастным к развалу «дела 2 мая», вернулся в Одессу из Москвы, сообщили «Думской» источники в полиции.
По их информации, в Украине 43-летний экс-милиционер находится с лета этого года. Сейчас он строит дом у моря в элитном поселке возле Фонтанки. Документы оформлены на его жену Алину.
Дмитрий Цветков. Фото "Одесских известий"
Правда, сам Цветков, с которым «Думской» удалось связаться, отрицает, что вообще покидал страну:
«Это неправда. Я не уезжал в Россию. Все это время я был в Украине, в Одессе. Это легко проверить. Информация о том, что я куда-то там сбегал, ложная. Кому-то было выгодно ее распространять», - утверждает он.
Отрицает Цветков и то, что причастен к развалу «дела 2 мая»:
«Ничего я не разваливал, - говорит он. - Дело находилось в ведении одесского следствия всего трое суток. Это тоже легко проверить. Потом его забрал Киев».
Дмитрий Цветков хорошо известен постоянным читателям «Думской». Весной 2010 года его задержали по подозрению в получении крупной взятки - 50 тысяч долларов США. В роли взяткодателя выступил известный провокатор, депутат горсовета Павел Серебреник, посредником - двоюродный брат Дмитрия Цветкова, заместитель начальника Киевского РОВД Сергей Присекарь. Цветков тогда занимал должность замначальника горУВД. Впрочем, он страдал недолго. Всю вину взял на себя Присекарь (получил пять лет колонии), и нашего героя отпустили. Роковой четырнадцатый год Дмитрий Цветков встретил в должности начальника следственного управления Одесской области.
По мнению члена независимой экспертно-журналистской «Группы 2 мая» Сергея Диброва, Дмитрий Цветков сделал все, чтобы расследование одесской трагедии зашло в тупик:
«Тезис об умышленном саботаже расследования фактически подтвержден приговором Ильичевского городского суда, который 18 сентября прошлого года оправдал двадцать антимайдановцев, которых обвиняли в участии в массовых беспорядках. Суд констатировал множество нарушений и необъяснимых событий в ходе расследования. Например, место преступления, Греческую площадь, по непонятной причине осмотрели только через две недели после побоища - при том, что уже утром 3 мая центр города был полностью вычищен коммунальщиками, и вещественные доказательства (пули, гильзы, следы крови, утерянные предметы) были уничтожены. Суд также установил, что важнейшие процессуальные действия в первые дни расследования проводили люди, которые не входили в состав следственной группы, и все подписанные ими документы суд не принял. Серьезные проблемы были и с вещественными доказательствами, часть которых попросту исчезла из материалов дела.
Цветков в это время как раз возглавлял следственное управление. Очевидно, что он и его подчиненные не предприняли никаких мер для сохранения вещественных доказательств. Это же касается и Дома профсоюзов: эксперты работали там всего несколько часов, после чего место преступления открыли для всех желающих, и все вещественные доказательства, которые еще оставались в огромном здании, были фактически утеряны».
«Прошло четыре года, но смерти активистов Евромайдана и Антимайдана до сих пор остаются нерасследованными, - говорит Сергей Дибров. - Не названы имена организаторов, финансистов, подстрекателей, исполнителей убийств. Обвинительные акты и материалы следствия по всем эпизодам не имеют судебной перспективы, что наглядно показал прошлогодний приговор Ильичевского суда. Вполне вероятно, что из-за умышленного саботажа (как утверждает сам Цветков) или же вопиющего непрофессионализма одесских следователей установить истину и довести дело до обвинительных приговоров по всем событиям 2 мая теперь уже невозможно».
Дмитрий Цветков уволился из милиции в 2015 году. По его словам, «просто устал».
Надо сказать, что после ухода на пенсию он стал вполне успешным бизнесменом. В 2016 году принадлежащая бывшему милиционеру фирма «Мередис-Финанс» оказалась причастна к афере госпредприятия «Черазморпуть». Через нее реализовывались на металлолом суда и другие плавсредства ГП. По заниженной цене. В результате государство понесло убытки на 11 миллионов 590 тысяч гривен.
В мае прошлого года Цветков продал фирму некоему Ивану Куприяшкину.
Окружной административный суд Киева продолжает, скажем так, удивлять.
Как стало известно «Думской», на прошлой неделе он восстановил в должности Дмитрия Кавуна, который долгое время работал в органах прокуратуры нашего региона и подвергся люстрации в соответствии с Законом Украины «Об очищении власти».
С недавних пор Кавун, напомним, трудится советником министра внутренних дел Арсена Авакова.
Кавун подал иск еще в 2014 году, сразу после увольнения с должности зампрокурора Харьковской области. 22 февраля 2015 года столичный админсуд приостановил производство до рассмотрения вопроса о конституционности люстрационного закона в Конституционном суде Украины. 5 сентября 2019 года процесс возобновили, хотя вердикта КСУ до сих пор нет. Дело рассмотрели за несколько дней, в турборежиме, так сказать, и удовлетворили все требования бывшего подчиненного (и почти родственника) Виктора Пшонки.
Если решение суда вступит в силу, Дмитрий Кавун не только сможет продолжить карьеру в органах прокуратуры (по слухам, он может стать и прокурором Одесской области), но и получит от государства 951 тысячу грн - компенсацию за вынужденный прогул.
Дмитрий Кавун - сын одноклассника и кума бывшего генпрокурора Виктора Пшонки Юрия Кавуна (сделал карьеру в экологической инспекции). Родился в 1981 году в Краматорске. Окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого.
С 11 июля 2008 по 19 сентября 2008 - старший помощник прокурора Малиновского района Одессы, потом был назначен на должность прокурора Южного.
С 13 мая 2010 - прокурор Коминтерновского района Одесской области. С 27 апреля 2011 - заместитель прокурора Одесской области
В 2012-2014 годах Дмитрий Кавун работал заместителем прокурора Харьковской области, а после победы революции и бегства Виктора Януковича подвергся люстрации в соответствии с законом «Об очищении власти».
До 2024 года ему запрещено занимать должности в органах государственной власти