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 Политика Украины
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 "Формула Зеленского" - прекращение войны на Донбассе в срок от полугода до года или переход "к новым радикальным мерам", - Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко пояснил, в чем заключается условная "формула Зеленского" по прекращению войны на Донбассе.

Об этом Пристайко рассказал в эфире телеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

На вопрос о том, есть ли у Украины "формула Пристайко" или "формула Зеленского" по прекращению войны на Донбассе, он сказал: "Формулы Пристайко нет". Есть условная "формула Зеленского", которая говорит о том, что мы сделаем все шаги, которые мы можем сделать, отвечая на ожидания нашего, в первую очередь, народа".

"Например, мы попробуем вернуть всех наших парней и девушек, это одна часть. Мы попробуем дотянуться ментально, месседжами, символами, до нашего народа, который остался по ту сторону. Например, строить мост в Станице Луганской, чтобы люди не лазили с тачками… Мы были не один раз в этом месте, и президент Зеленский сам доходил. Мы можем попробовать сделать так, чтобы люди не должны были приезжать каждые 60 дней перерегистрироваться, чтобы получать ту несчастную пенсию, которую они получают, а сделать так, чтобы человек мог приехать один раз в год", - пояснил он.

Читайте также: Украина согласится на миротворцев на Донбассе, если другие инструменты урегулирования ситуации не сработают, - Пристайко

При этом Пристайко указал, что условная "формула Зеленского" предполагает также, что если в ближайшее время не получится решить проблему с войной на Донбассе, тогда "мы должны перейти к каким-то новым радикальным мерам".

"На все про все у нас есть от полугода до года. И "формула Зеленского" завершается фразой, что у нас нет пяти лет, чтобы продолжать переговоры. Это и есть условная "формула Зеленского", - подчеркнул глава МИД Украины.

Также на Цензор.НЕТ: "Есть определенное потепление в отношениях с РФ, и Зеленский пытается это использовать", - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/n3148804
 
   
 Топ комментарии
 
Мы можем попробовать сделать так, чтобы люди не должны были приезжать каждые 60 дней перерегистрироваться, чтобы получать ту несчастную пенсию, которую они получают, а сделать так, чтобы человек мог приехать один раз в год", - пояснил он.

Правильно. Сколько можно издеваться. А давайте с дронов бабло разбрасывать над луганском и донецком.
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Под радикальные меры нужно закончить "ракетную программу Пастора" . Для начала....
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"мы должны перейти к каким-то новым радикальным мерам". Это что под этим радикальным мерам подразумевается мир - капитуляция на милость нашего самого лютого кровавого врага в мире, проклятой вражеской паРаши ? Ну тогда вам "Слугам" но не украинского народа а кремлёвских оккупантов и террористов - коллаборантов стоит ожидать в ответ очень жёстких радикальных мер украинского народа против вас продажных Иуд за вашу страшную измену капитуляцию
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. Мы можем попробовать сделать так, чтобы люди не должны были приезжать каждые 60 дней перерегистрироваться, чтобы получать ту несчастную украинскую и российскую оккупационную пенсию, которую они получают, "Формула Зеленского" - прекращение войны на Донбассе за срок от полугода до года или переход "к новым радикальным мерам", - Пристайко - Цензор.НЕТ 8264 Ну а украинский народ(пенсионеры)живёт только на одну, не для счастья пенсию Источник: https://censor.net.ua/n3148804
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"...условная "формула Зеленского" предполагает также, что если в ближайшее время не получится решить проблему с войной на Донбассе, тогда "мы должны перейти к каким-то новым радикальным мерам".

Я знаю, ЧТО ЭТО ТАКОЕ: Через год "Блазня" и "блазенят" - всяких "Разумковых", "Богданов", "Портновых", "Хомчаков", "Дубинских" - на "ростовскую помойку"... Это и будут необходимые "радикальные меры"...
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. И "формула Зеленского" завершается фразой, что у нас нет пяти лет, чтобы продолжать переговоры. Это и есть условная "формула Зеленского", - подчеркнул глава МИД Украины.Источник: https://censor.net.ua/n3148804
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Сцикливая власть бениного клоуна решила капитулировать перед ******. Зебилы теперь вы просрали страну ради селфи одного дебила
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Да уж, домбабвийские пенсионеры - это очень важно. Предателям, позвавшим )(уйла, хочет облегчить жизнь. А не хотел бы вспомнить взрывное устройство в банке с медом, которую принес пенсионер нашим бойцам на передовую. Погибли, по-моему два наших бойца! Смолы им горячей в глотку каждому.
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"формула Зеленского" предполагает также, что если в ближайшее время не получится решить проблему с войной на Донбассе, тогда "мы должны перейти к каким-то новым радикальным мерам".

Хм. т.е. "какие-то новые радикальные меры" еще не определены.
Источник: https://censor.net.ua/n3148804
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Раз в год приезжать? Ты что, дурак? А если он (она) "кони двинет" после очередного приезда, кто деньги Пенсионного фонда год получать будет, соображаешь?
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Український класик передбачив війну на Донбасі за 20 років до її початку

Український письменник Олесь Гончар у своєму нотатнику у червні 1993 року зробив запис, який цензор, коли виходив друком тритомник щоденника, без відома автора вилучив:



"Донбас - це ракова пухлина, то відріжте його, киньте в пельку імперії, хай подавиться!

Бо метастази задушать всю Україну! Що дає Донбас нашій духовності, нашій культурі? Ковбасний регіон і ковбасна психологія! Єдину українську школу - й ту зацькували... Ні, хай нас буде менше на кілька мільйонів, але це буде нація. Ми здатні будемо відродитись, увійти в європейську цивілізовану сім`ю... А так ніколи ладу не буде. Буде розбій і вічний шантаж", - цитує Олеся Гончара uamedia.visti.net.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/48536-ukrajinsjkij_klasik_peredbachiv_vijnu_na_donbasi_za_20_rokiv_do_jiji_pochatku

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Что дают Украине 73% колбасных избирателей Зе?
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мабуть більше ніж порохоботи. До речі, а який ваш особистий внесок?
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Це той Олесь Гончар, який був лауреатом Сралінської премії, членом КПРС, депутатом ВР СРСР, кандидат в ЦК КПРС; той що славиви діяння партії та підписав гнівного листа проти Сахарова та Солженіцина? Що дав сам Гончар і чим воно відрізняється від того що дав Донбас?
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Формула Зебіла - це просерити країну за рік...
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единственный вариант для Украины чтобы она сохранилась как страна вообще и держава:
1. наращивать собственную военную мощь (ракеты дальней и средней дальности, профобучение, переход на стандарты НАТО, максимальная интеграция к США в военном плане и союзникам, но без сдачи нац интересов).
2. максимально душить санкциями (в т.ч. и своими, ДААА РФ)
3. борьба с коррупцией вплоть до отстрелов в тёмных подворотнях без суда и следствия (почитайте историю становления США в 1930е годы и команду ФБР по отстрелу гангстеров).
4. безкомпромисная борьба с любителями "русскага мира" и "какаяразница". Приостановление гражданства или ограничение прав голосовать-депортация в РФ.
5. и ждать....может 5 лет, может 10 но РФ развалится, вот тогда и придёт настоящий мир и вернётся Крым и Донбасс.
кацапы уже валятся. Вы посмотрите что у них творится- пожары в сибири, возмущения народа (пока никакие, но уже есть), падение рубля, падение цен на нефть. Крым и Донбасс сосут сумашедшие бабки каждый день...а карлик ещё и в Сирию залез...Просто надо подождать и не помогать ему ожить как это делает счас клоун восстанавливая авторитет парашки в ЕС и делая из путла миротворца и голубя мира.
лучше замороженный конфликт на 5 лет как он есть сейчас и последующая победа, чем скорая и быстрая капитуляция и развал страны Украина...
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війну можна виграти або просрати, припинити не можна. Якщо путлер не збирається ретируватися з України, то бЗделенський просто програє дипломатично коли збереться нормандська четвірка підписати капітуляцію.
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Формула Порошенко-Волклера-на"уй іхтамнєт ,пардон,миротворці ООН-безпека.
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Пристайко абсолютно не в темі - "чтобы получать ту несчастную пенсию". Там кожен не лінивий сєпар зробив собі по 100 років підземного стажу, і несчастная пенсія у них в 2015р була мінімум 3500грн. коли в середньому по Україні мінімалка 1100грн, а зараз 2000р., якщо маєш 35р. стажу. Їм довідки про підземний стаж штампують давно закриті затоплені шахти. Сєпари поздихають сєпарами бо "Сколько волка не корми у слона яйца больше" - аксіома.
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схоже в зеленського манія що він може виграти будь-які вибори в світі. може під вибори в ордло все і підлаштовується шукають формулу участі. і тому така "миротворча" позиція, і пенсії платити і там "наші люди". але все це марні сподівання, за виключенням єдиного випадку якби раптом щось сталося з путіним.
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На 2020 рік в бюджет України заклали біля 500 млрд на обслуговування держборгу зовнішнього. А за чий рахунок будуть відбудовати дамбас? Рашка не дасть грошей по мінським домовленностям, якусь гуманітарку дасть Німеччина а 99% буде платити Київ. Як наприклад
будують міст біля станиці Луганський на лінії вогню тільки деьіл вкладає гроші туди де може в будь який момент прилетіти снаряд. Якщо 50 % бюджету на борги ~ то там до дефолту недалеко.
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У Ленина была статья "Головокружение от успехов"
Похоже решили отодвинуть Сизифа в сторону и быстренько закатить камень на гору за полгода, максимум год...
Да господин Президент... А слабо поверить в то, что какие-то уступки со стороны РФ будут только после критической нехватки боеприпасов в их вооруженных силах! Нехватка продовольствия у них не проблема - заганшины могут и сапогами питаться до взятия Киева...
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простите, что за херню он несет?
или это специально свой електорат пугает,
чтоб они быстрее на все соглашались на референдуме...

"А иначе пойдете на войну!!!"
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"Мы попробуем дотянуться ментально, месседжами, символами, до нашего народа, который остался по ту сторону. Например, строить мост в Станице Луганской, чтобы люди не лазили с тачками…"

ОНИ РЕАЛЬНО СУМАСШЕДШИЕ!
Успех сериала "Голобородько - слуга народа" уверил их в собственном всесилии....
Три миллиона упоротых ватников приникают к экранам, ежевечерне смотря сериал "Голобородько спасает народ Данбаса" и начинают петь гимн Украины....
А Расия в целом и Путин в частности при этом льёт слёзы дружбы и предоставляет свои вышки для трансляции...
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Это какая-то фигня. Стратегии нет. Какие-то гуманитарные акценты, ни о чем.
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Попытка пряником подкупить "народ Донбасса" - это типа той фигни, когда в СССР ждали, что немецкий пролетариат проснется и сбросит Гитлера своим гневом.
Или же ждать, что российские избиратели потребуют досрочных выборов президента чтобы прекратить войну на Донбассе.
Печально читать. Чтобы жители Донбасса пошли на баррикады за украинские пенсии они должны 28 лет смотреть на них со стороны все это время давиться слюной. И конешно же они должны быть больше российских. Ну а отсутствие демократии на Донбассе и лестница вместо моста в станице Ново-Луганской - это все издержки быта, типа плохо помытых стаканов и отсутствие ведерка со льдом для бутылки паленой водки.
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Печалька в том, что новая власть кажись поверила в то, что их выбрали за их креативность, а не от политической безисходности! И вместо того, чтобы спасать страну буду соревноваться в креативности с голосом...
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