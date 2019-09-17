 "Формула Зеленского" - прекращение войны на Донбассе в срок от полугода до года или переход "к новым радикальным мерам", - Пристайко

Об этом Пристайко рассказал в эфире телеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
На вопрос о том, есть ли у Украины "формула Пристайко" или "формула Зеленского" по прекращению войны на Донбассе, он сказал: "Формулы Пристайко нет". Есть условная "формула Зеленского", которая говорит о том, что мы сделаем все шаги, которые мы можем сделать, отвечая на ожидания нашего, в первую очередь, народа".
"Например, мы попробуем вернуть всех наших парней и девушек, это одна часть. Мы попробуем дотянуться ментально, месседжами, символами, до нашего народа, который остался по ту сторону. Например, строить мост в Станице Луганской, чтобы люди не лазили с тачками… Мы были не один раз в этом месте, и президент Зеленский сам доходил. Мы можем попробовать сделать так, чтобы люди не должны были приезжать каждые 60 дней перерегистрироваться, чтобы получать ту несчастную пенсию, которую они получают, а сделать так, чтобы человек мог приехать один раз в год", - пояснил он.
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При этом Пристайко указал, что условная "формула Зеленского" предполагает также, что если в ближайшее время не получится решить проблему с войной на Донбассе, тогда "мы должны перейти к каким-то новым радикальным мерам".
"На все про все у нас есть от полугода до года. И "формула Зеленского" завершается фразой, что у нас нет пяти лет, чтобы продолжать переговоры. Это и есть условная "формула Зеленского", - подчеркнул глава МИД Украины.
Также на Цензор.НЕТ: "Есть определенное потепление в отношениях с РФ, и Зеленский пытается это использовать", - Пристайко
Я знаю, ЧТО ЭТО ТАКОЕ: Через год "Блазня" и "блазенят" - всяких "Разумковых", "Богданов", "Портновых", "Хомчаков", "Дубинских" - на "ростовскую помойку"... Это и будут необходимые "радикальные меры"...
Хм. т.е. "какие-то новые радикальные меры" еще не определены.
Источник: https://censor.net.ua/n3148804
Український письменник Олесь Гончар у своєму нотатнику у червні 1993 року зробив запис, який цензор, коли виходив друком тритомник щоденника, без відома автора вилучив:
"Донбас - це ракова пухлина, то відріжте його, киньте в пельку імперії, хай подавиться!
Бо метастази задушать всю Україну! Що дає Донбас нашій духовності, нашій культурі? Ковбасний регіон і ковбасна психологія! Єдину українську школу - й ту зацькували... Ні, хай нас буде менше на кілька мільйонів, але це буде нація. Ми здатні будемо відродитись, увійти в європейську цивілізовану сім`ю... А так ніколи ладу не буде. Буде розбій і вічний шантаж", - цитує Олеся Гончара uamedia.visti.net.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/48536-ukrajinsjkij_klasik_peredbachiv_vijnu_na_donbasi_za_20_rokiv_do_jiji_pochatku
1. наращивать собственную военную мощь (ракеты дальней и средней дальности, профобучение, переход на стандарты НАТО, максимальная интеграция к США в военном плане и союзникам, но без сдачи нац интересов).
2. максимально душить санкциями (в т.ч. и своими, ДААА РФ)
3. борьба с коррупцией вплоть до отстрелов в тёмных подворотнях без суда и следствия (почитайте историю становления США в 1930е годы и команду ФБР по отстрелу гангстеров).
4. безкомпромисная борьба с любителями "русскага мира" и "какаяразница". Приостановление гражданства или ограничение прав голосовать-депортация в РФ.
5. и ждать....может 5 лет, может 10 но РФ развалится, вот тогда и придёт настоящий мир и вернётся Крым и Донбасс.
кацапы уже валятся. Вы посмотрите что у них творится- пожары в сибири, возмущения народа (пока никакие, но уже есть), падение рубля, падение цен на нефть. Крым и Донбасс сосут сумашедшие бабки каждый день...а карлик ещё и в Сирию залез...Просто надо подождать и не помогать ему ожить как это делает счас клоун восстанавливая авторитет парашки в ЕС и делая из путла миротворца и голубя мира.
лучше замороженный конфликт на 5 лет как он есть сейчас и последующая победа, чем скорая и быстрая капитуляция и развал страны Украина...
будують міст біля станиці Луганський на лінії вогню тільки деьіл вкладає гроші туди де може в будь який момент прилетіти снаряд. Якщо 50 % бюджету на борги ~ то там до дефолту недалеко.
Похоже решили отодвинуть Сизифа в сторону и быстренько закатить камень на гору за полгода, максимум год...
Да господин Президент... А слабо поверить в то, что какие-то уступки со стороны РФ будут только после критической нехватки боеприпасов в их вооруженных силах! Нехватка продовольствия у них не проблема - заганшины могут и сапогами питаться до взятия Киева...
или это специально свой електорат пугает,
чтоб они быстрее на все соглашались на референдуме...
"А иначе пойдете на войну!!!"
ОНИ РЕАЛЬНО СУМАСШЕДШИЕ!
Успех сериала "Голобородько - слуга народа" уверил их в собственном всесилии....
Три миллиона упоротых ватников приникают к экранам, ежевечерне смотря сериал "Голобородько спасает народ Данбаса" и начинают петь гимн Украины....
А Расия в целом и Путин в частности при этом льёт слёзы дружбы и предоставляет свои вышки для трансляции...
Или же ждать, что российские избиратели потребуют досрочных выборов президента чтобы прекратить войну на Донбассе.
Печально читать. Чтобы жители Донбасса пошли на баррикады за украинские пенсии они должны 28 лет смотреть на них со стороны все это время давиться слюной. И конешно же они должны быть больше российских. Ну а отсутствие демократии на Донбассе и лестница вместо моста в станице Ново-Луганской - это все издержки быта, типа плохо помытых стаканов и отсутствие ведерка со льдом для бутылки паленой водки.