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 Выборы мэра Киева и членов Киевсовета "Слуга народа" предлагает назначит на 8 декабря

Депутаты от политической партии "Слуга народа" предлагают провести 8 декабря внеочередные выборы мэра Киева и членов Киевсовета.

Это предусмотрено заключительными и переходными положениями законопроекта № 2143 о внесении изменений в закон "О столице Украины – городе-герое Киеве", который 13 сентября зарегистрировала в парламенте группа народных депутатов от "Слуги народа". Об этом Цензор.НЕТ информирует со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, данный законопроект предлагает законодательно закрепить функционирование районных советов в Киеве, сократить максимальное количество депутатов местных советов до 84 человек и уполномочить главу Киевской городской администрации опротестовывать акты местного самоуправления столицы.

Проект закона 13 сентября зарегистрировала в Верховной Раде группа нардепов во главе с председателем комитета по вопросам местного самоуправления Андреем Клочко. Его текст был обнародован в понедельник, 16 сентября.

Читайте также на Цензор.НЕТ: Киев может лишиться должности главы КГГА, а вся Украина - глав ОГА, - замглавы фракции "Слуги народа" Корниенко

Источник: https://censor.net.ua/n3148803
 
 
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Битва за киев, короче. Один раз немцы захватили, теперь евреи нaступают..
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Єврейська громада в Києві в літописних джерелах згадується з 10 ст. Погугліть в інтеренті "Київський лист", який дешефрував професор Олмелян Пріцак.
Єврейська громада Києва ( як і вірменська та польські громади та інші ) - це частина загальноукраїнського культурного простору, в якому впродовж віків знаходилим своє місце культури різних народів.
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С какой радости "слуга народа" назначает досрочные выборы мера Киева? Я понимаю инициировали бы это сами киевляне, а обкуренная в Трускавце шайка-ряжка с какого перепугу решила похерить выбор киевлян? Обнаглевшее жлобъё!
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так они же переписали закон и нажали на зеленые кнопочки... дружно... не глядя... не думая... Выборы мэра Киева и членов Киевсовета "Слуга народа" предлагает назначит на 8 декабря - Цензор.НЕТ 644
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Да зебіки. Узурпація наступає семимильними кроками. Навідь овоч це не чіпав. Але путіністи зрозуміли помилку і тепер кругом мають бути свої люди.
А на фоні новин про журналістів яких будуть позбавляти права відвідувати всілякі події з участью СН.
https://censor.net.ua/news/3148800/ofis_prezidenta_hochet_vvesti_natsionalnuyu_presskartu_i_ne_puskat_jurnalistov_bez_nee_na_meropriyatiya

І цеж не просто так. Так як зелебені задурили мізки українським зомбакам так може і хтось інший. ТОму цензуру треба посилювати. Не здивуюсь якщо скоро вони сайти начнуть блокувати аргументуючи це цензурою як це роблять за поребриком.
https://censor.net.ua/news/3148701/jurnalisty_chetvertaya_vlast_ona_gluboko_korrumpirovana_i_trebuet_samoochischeniya_bogdan
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почему не на 04 в день конституции ссср?
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