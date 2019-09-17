EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Общество
  423  12
Материалы по теме:
Все про:Денисова (506) Зеленский (2851) обмен (808) Путин (25051) пленные (598)

 Сначала было 24 моряка. Потом Зеленский смог договориться, - Денисова об обмене

"Обменный фонд" удалось увеличить благодаря тому, что риторика Зеленского отличается от риторики Порошенко.

Такое мнение уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова высказала в интервью изданию "Левый берег", информирует Цензор.НЕТ.

"Насколько мне известно, президенты (Украины Владимир Зеленский и РФ Владимир Путин. – Ред.) определили, кто из граждан попадает в этот список по освобождению. Мы занимались реализацией договоренностей между президентами. Сначала было 24 моряка... Потом президент Зеленский смог договориться и увеличить эту цифру – он делал это лично", – сказала омбудсмен.

Она подтвердила, что велись "разговоры, о которых мы не знаем".

По словам Денисовой, более успешными переговоры Зеленского с Путиным, чем Порошенко с главой Кремля, были потому, что у Зеленского и Порошенко "разная риторика".

"Я думаю, что изменение некоторых позиций, о чем говорил президент Зеленский, сыграло самую важную роль в достижении этой цели", – считает она.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Зеленский назвал задачи Украины на встрече "нормандской четверки": Освобождение всех удерживаемых лиц и определение сроков разведения сил на Донбассе. ВИДЕО

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Также на Цензор.НЕТ: Выданные России люди просто растворятся в темном эфире, узнать что-то мы сможем только о судьбе Вышинского и Цемаха, - Фейгин

Источник: https://censor.net.ua/n3148802
 
   
 Топ комментарии
 
Потом президент Зеленский смог договориться и увеличить эту цифру - он делал это лично", - сказала омбудсмен.

В общем, сказала, что с ваЗЕлином лучше пошло.
 показать весь комментарий
 
Слушай тёзка, это будет очень заметно, что я тебя отмазал от трибунала, давай ещё кого-нибудь прицепом обменяем...
 показать весь комментарий
 
Та продовжуй скиглити соло. В тебе добре виходить.

 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Хочется верить, что "обменный фонд" удалось увеличить не за счет сдачи национальных интересов.
 показать весь комментарий
 
 
Слушай тёзка, это будет очень заметно, что я тебя отмазал от трибунала, давай ещё кого-нибудь прицепом обменяем...
 показать весь комментарий
 
 
Щас начнется заунывная песня соевой зрады. Запевайте, стецьки.
 показать весь комментарий
 
 
Та продовжуй скиглити соло. В тебе добре виходить.

 показать весь комментарий
 
 
Потом президент Зеленский смог договориться и увеличить эту цифру - он делал это лично", - сказала омбудсмен.

В общем, сказала, что с ваЗЕлином лучше пошло.
 показать весь комментарий
 
 
"Сначало было 24 моряка"...
Просто охр..нная риторика...
 показать весь комментарий
 
«По словам Денисовой, более успешными переговоры Зеленского с Путиным, чем Порошенко с главой Кремля, были потому, что у Зеленского и Порошенко "разная риторика".
Источник: https://censor.net.ua/n3148802 »

Нда...лізінг во всєй красє...
 показать весь комментарий
 
С начало был спецназ, который смог выкрасть Цемаха!!!
 показать весь комментарий
 
 
Больше обменного фонда, интересного Путе нет, прийдётся торговать интересами Украины
 показать весь комментарий
 
С начала было решение Морского трибунала и реальная угроза санкций рашиским плоскодонкам!
Но вовремя появился тупорылый шаурмист и начал сдавать Кремлю анализы ...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх