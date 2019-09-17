 Сначала было 24 моряка. Потом Зеленский смог договориться, - Денисова об обмене

Такое мнение уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова высказала в интервью изданию "Левый берег", информирует Цензор.НЕТ.
"Насколько мне известно, президенты (Украины Владимир Зеленский и РФ Владимир Путин. – Ред.) определили, кто из граждан попадает в этот список по освобождению. Мы занимались реализацией договоренностей между президентами. Сначала было 24 моряка... Потом президент Зеленский смог договориться и увеличить эту цифру – он делал это лично", – сказала омбудсмен.
Она подтвердила, что велись "разговоры, о которых мы не знаем".
По словам Денисовой, более успешными переговоры Зеленского с Путиным, чем Порошенко с главой Кремля, были потому, что у Зеленского и Порошенко "разная риторика".
"Я думаю, что изменение некоторых позиций, о чем говорил президент Зеленский, сыграло самую важную роль в достижении этой цели", – считает она.
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Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.
Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.
Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.
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Шо за риторика?
В общем, сказала, что с ваЗЕлином лучше пошло.
Просто охр..нная риторика...
Источник: https://censor.net.ua/n3148802 »
Нда...лізінг во всєй красє...
Но вовремя появился тупорылый шаурмист и начал сдавать Кремлю анализы ...