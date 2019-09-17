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 Политика Украины
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Все про:журналистика (2454) свобода слова (993) СМИ (3222) Офис Президента (99)

 Офис Президента хочет ввести национальную пресс-карту и не пускать журналистов без нее на мероприятия, - журналист Щербина

На учредительном собрание Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины прозвучала идея ввести национальную пресс-карту. Журналистов смогут лишать этого документа "за проступки".

Об идее введения национальной пресс-карты рассказала в своем Facebook главный редактор "РБК-Украина" Сергей Щербина, информирует Цензор.НЕТ. Он 16 сентября побывал в Офисе Президента на учредительном собрание Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов.

"Этот документ, как я понял обсуждавших, призван давать статус журналиста, а за проступки такого статуса можно лишить. Легко предположить, что по принципу наличия национальной пресс-карты будет даваться аккредитация в парламент, на события с участием президента и т.д.", - сообщил Щербина.

Введение такого документа чревато негативными последствиями, считает журналист.

"Я категорически против такой инициативы, которая неизбежно приведет к появлению "святой инквизиции". Либо в государственном обличии, либо в виде какой-нибудь профильной "комсомольской" организации, либо их микса. К которым потом нужно будет ходить на поклон за званием дома высокой культуры быта. Фактически, это механизм регулирования профессии, который кто-то неизбежно оседлает", - написал Щербина.

Офис Президента хочет ввести национальную пресс-карту и не пускать журналистов без нее на мероприятия, - журналист Щербина 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Журналисты - четвертая власть, она глубоко коррумпирована и требует самоочищения, - Богдан

Он добавил, что на собрании звучали апелляции к опыту Турции, где такая карта существует.

"Очень хочется спросить об опыте Саудовской Аравии. Там, как мы знаем, тоже много чего есть", - подытожил журналист.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в понедельник, 16 сентября в Офисе Президента состоялось учредительное собрание Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины. В состав Совета вошли 15 членов: шесть представителей медиа, шестеро представителей медийных общественных организаций, а также по одному представителю от Офиса президента Украины, Национального союза журналистов Украины, Независимого медиа-профсоюза Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Я за свободу слова и не буду закрывать никакие телеканалы. У меня на это нет ни прав, ни полномочий, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3148800
 
   
 Топ комментарии
 
Сцикуни сцються навіть триндоболів.
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Пресс карту будут иметь только "журналисти" из Г+Г?
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'Cвобода слова' от зеЛеной падали...
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Журналистов много ,мест мало.телетрансляции будут смотреть и высасывать сенсации,либо в замочные скважины снимать на секретных объектах.
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Їм будуть подавати інформацію в відє фортепіанной ігри...
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а пресс карты журналистов будут и пресовать, и выдавать, и лишать в пресс хате.
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'Cвобода слова' от зеЛеной падали...
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Навпаки, вони самі сруть і сцють на цих тупих овець.
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Як вам не соромно, у "людей" очевидно простатит їм важко постійно здавати аналіЗЕ, вони вже з жахом починають дивитися навіть на баночки в магазинах...
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Ці медіалушпайки привели от цих пацанчіков до влади, а тепер недовольні?
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Авторитарный режим во всей красе. Спешат... бояться обратки. Ребят, в Украине это не пройдёт))
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Вже пройшло.
Чи ти вважаєш, що під час війни з россією патріоти почнуть якісь масштабні протести? От зєльонінькі цим і користуються.
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є таке, сперечатись не буду...
але завжди може зіграти принцип "згорів сарай - гори і хата"
я просто вірю в Україну)

P.S. овоч теж вважав, що йолкой можна заматівіровать нарід
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Карта має бути підписана особисто Пєсковим.
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Пресс карту будут иметь только "журналисти" из Г+Г?
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Нєнєнє !!!!
Це токо прєлюдія.
А далі всьо буде як дешевенькі *******.
Без вазєліна.
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Хай вони там свій виборчий бюлетень за 21 квітня повісять...
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Зеленский и его банда хотят накинуть намордник на прессу "для удобства". Значит будут грабить, а все грабители боятся огласки.
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"Неправильных" журналистов не пустят на ежегодное "послание Лукашенко" - нет мест
15:38 18/04/2019
Проблема недопуска журналистов и сокрытия от них информации государственными органами остро встала примерно три-четыре года назад, говорит координатор кампании "Право на информацию" БАЖ Юлия Катаржинская. По ее словам, для отказа в общении с представителями СМИ чиновники стали повсеместно использовать процедуру аккредитации, хотя это не регламентировано никакими законами. При этом они даже не потрудились прописать условия для ее получения, используя это понятие как запрет. "По сути, это прихоть власть предержащих и прихоть незаконная", - говорит Юлия Катаржинская.
https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E/a-44876322

А Зелемойский более прогрессивный, будет закон...
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То есть зелёная власть УЖЕ боится прямых вопросов общества
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Ви серьйозно?
Просто ця влада знає що таке ці журношлюхи, і скільки вони коштують.
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Ещё бы им не знать, ведь они сами этим журнашлюшкам с Г+Г и платят что б эти журнашлюшки распиарили и раскрутили одно клоуна.
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Это не повод делать ПРИДВОРНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ
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Послушайте журналисты. Вам уже так в лицо наплевали и вы это приняли, что для вас этот момент - ничего особенного. Вы уже ничто в глазах и словах этой власти. Вы способны только "за бабло"? Отрицаете это? Богдаша сказал, что вам нужно самоочищение. И вы и это приняли.
Кто из вас выйдет с плакатом против этой власти? Пока владельцы каналов не заплатят?
Надежда только на блогеров и только на них. Вам типа-журналистам звание журналиста отстоять еще надо, потому что рыло ваше в таком "дерьме", что если и дальше в вас кидать говном будут, вы так и будете сидеть на жопе. Так что не нойте, а действуйте и вас поддержат. Но это вы вряд ли сможете...
P.S.
Не все журналисты - шлюхи. Но большинство. Не все блогеры- ангелы, но от них больше пользы.
Шмарий - чмо. Богдан-быдло..
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Да чего уж мелочится, вводите министерство правды
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"Он вам ничего не должен!", "Ідіть усі в сраку!"
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