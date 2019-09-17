 Офис Президента хочет ввести национальную пресс-карту и не пускать журналистов без нее на мероприятия, - журналист Щербина

Об идее введения национальной пресс-карты рассказала в своем Facebook главный редактор "РБК-Украина" Сергей Щербина, информирует Цензор.НЕТ. Он 16 сентября побывал в Офисе Президента на учредительном собрание Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов.
"Этот документ, как я понял обсуждавших, призван давать статус журналиста, а за проступки такого статуса можно лишить. Легко предположить, что по принципу наличия национальной пресс-карты будет даваться аккредитация в парламент, на события с участием президента и т.д.", - сообщил Щербина.
Введение такого документа чревато негативными последствиями, считает журналист.
"Я категорически против такой инициативы, которая неизбежно приведет к появлению "святой инквизиции". Либо в государственном обличии, либо в виде какой-нибудь профильной "комсомольской" организации, либо их микса. К которым потом нужно будет ходить на поклон за званием дома высокой культуры быта. Фактически, это механизм регулирования профессии, который кто-то неизбежно оседлает", - написал Щербина.
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Он добавил, что на собрании звучали апелляции к опыту Турции, где такая карта существует.
"Очень хочется спросить об опыте Саудовской Аравии. Там, как мы знаем, тоже много чего есть", - подытожил журналист.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в понедельник, 16 сентября в Офисе Президента состоялось учредительное собрание Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины. В состав Совета вошли 15 членов: шесть представителей медиа, шестеро представителей медийных общественных организаций, а также по одному представителю от Офиса президента Украины, Национального союза журналистов Украины, Независимого медиа-профсоюза Украины.
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Чи ти вважаєш, що під час війни з россією патріоти почнуть якісь масштабні протести? От зєльонінькі цим і користуються.
але завжди може зіграти принцип "згорів сарай - гори і хата"
я просто вірю в Україну)
P.S. овоч теж вважав, що йолкой можна заматівіровать нарід
Це токо прєлюдія.
А далі всьо буде як дешевенькі *******.
Без вазєліна.
15:38 18/04/2019
Проблема недопуска журналистов и сокрытия от них информации государственными органами остро встала примерно три-четыре года назад, говорит координатор кампании "Право на информацию" БАЖ Юлия Катаржинская. По ее словам, для отказа в общении с представителями СМИ чиновники стали повсеместно использовать процедуру аккредитации, хотя это не регламентировано никакими законами. При этом они даже не потрудились прописать условия для ее получения, используя это понятие как запрет. "По сути, это прихоть власть предержащих и прихоть незаконная", - говорит Юлия Катаржинская.
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А Зелемойский более прогрессивный, будет закон...
Просто ця влада знає що таке ці журношлюхи, і скільки вони коштують.
Кто из вас выйдет с плакатом против этой власти? Пока владельцы каналов не заплатят?
Надежда только на блогеров и только на них. Вам типа-журналистам звание журналиста отстоять еще надо, потому что рыло ваше в таком "дерьме", что если и дальше в вас кидать говном будут, вы так и будете сидеть на жопе. Так что не нойте, а действуйте и вас поддержат. Но это вы вряд ли сможете...
P.S.
Не все журналисты - шлюхи. Но большинство. Не все блогеры- ангелы, но от них больше пользы.
Шмарий - чмо. Богдан-быдло..