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Все про:ликвидация (441) Мариуполь (3679) терроризм (18109)

 "Высшее правосудие совершается всегда", - Ярош о ликвидации террориста Джумаева в Мариуполе

Экс-руководитель "Правого сектора" Дмитрий Ярош прокомментировал ликвидацию в Мариупол террориста Романа Джумаева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Ярош отметил: "Выше Правосудие всегда совершается ...Еще раз, пользуясь гуманистическимипринципами, обращаюсь к врагам Украины: "Сдавайтесь украинским правоохранителям! Добровольно садитесь в украинские тюрьмы и не выходите оттуда! Потому что кара Божья неотвратимо придет!"

Напомним, в понедельник, 16 сентября, в Мариуполе Донецкой области найден мертвым один из наемников РФ, которого 9 сентября суд отпустил под домашний арест.

Роман Джумаев воевал на стороне наемников РФ в бандформировании "Пятнашка" осенью 2014 года под донецким аэропортом и зимой 2015 в Дебальцево, сообщает ИА "Вчасно".

После этого мариуполец Джумаев сбежал в Беларусь, где раздавал местным журналистам хвастливые интервью, в которых рассказывал о своих "подвигах", а когда в Беларуси стали поднимать вопрос о депортации наемника РФ, вынужден был вернуться в Украину.

Джумаев был задержан 18 сентября 2017 года в Марьинском районе, когда попытался пересечь линию соприкосновения со стороны ОРДЛО

4 января 2018 года уголовное производство по обвинению Джумаева было передано в Марьинский районный суд Донецкой области, а уже 3 мая 2018 года этот суд отпустил наемника РФ под домашний арест.

Повторно наемник РФ был задержан уже в декабре прошлого года - за нападение на полицейского. Только после этого наемнику РФ вновь определили меру пресечения в виде содержания под стражей.

13 августа Мариупольский суд отпустил под домашний арест двоих наемников "ДНР", которые принимали участие в штурме донецкого аэропорта и обстрелах Марьинки. Одним из них был Джумаев.

Читайте также: Убийство боевика "ДНР" Джумаева в Мариуполе: полиция разыскивает стрелявшего

Источник: https://censor.net.ua/n3148799
 
   
 Топ комментарии
 
Люди розпочали довгоочікувану судову реформу.
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Перед заседанием в нормандском формате это нужно сказать зебилу , а то родственники скажут , что не предупреждали.
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Высшее правосудие свершается всегда, это точно. Но высшему правосудию иногда и помогать надо. На Бога надейся, а сам не плошай...
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А где был национальный корпус когда бандюгу отпускали или до сих пор за Порохом бегает?
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Попіарився "напівпровідник"... Типу він там , до цього , причетний ..))
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"Высшее правосудие совершается всегда", - Ярош о ликвидации террориста Джумаева в Мариуполе

Та ладно. Лишь бы брякнуть что-нибудь. А шо ж мы раньше такого не наблюдали? Или раньше не за что было?
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Перед заседанием в нормандском формате это нужно сказать зебилу , а то родственники скажут , что не предупреждали.
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Люди розпочали довгоочікувану судову реформу.
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зря он в беларусь бегал, а потом обратно. захеканым умер.
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Правильно это народное , но всеравно справедливое
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Высшее правосудие свершается всегда, это точно. Но высшему правосудию иногда и помогать надо. На Бога надейся, а сам не плошай...
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Высшее правосудие это неплохо, но лучше когда будет нормально работать светское правосудие.
А то у нас борьба с коррупцией "идет вовсю", а судьи как брали взятки так и берут ибо непробиваемы.
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что это недоразумение продажное вообще рот открывает?
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Дмитро Анатолійович як завжди неперевершені. Шкода, що легендарний командир не потрапив до нового парламенту.
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Так он же был депутатом. Его хоть раз там видели? Человек-легенда. От кого он прячется? Это же смешно.
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Это наверно поэтому на людях Ярош всегда прятался в толпе бугаев, а потом вовсе исчез. "Высшее правосудие совершается всегда", - Ярош о ликвидации террориста Джумаева в Мариуполе - Цензор.НЕТ 1313


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если учесть сколько "бугаев" из ФСБ охотиться за Ярошем,то все становиться понятно,но только не тебе
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Ярош походу в религию подался - и познают грешники суд Божий и будут взывать к справедливости, но старания их тщетны. "Активной" деятельности Дмитрия позавидовал бы Штирлиц. Может к Новому году еще какое заявление наваяет?
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