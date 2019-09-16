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Все про:убийство (5336) Аброськин (563) Джумаев (4)

 Полиция и СБУ предупреждали, что Джумаева нельзя отпускать под домашний арест, - Аброськин

Сотрудники полиции и СБУ предупреждали судей, что если террориста Джумаева отпустят под домашний арест, его могут убить.

Об этом написал на своей странице в Facebook бывший заместитель министра иностранных дел Вячеслав Аброськин, информирует Цензор.НЕТ.

"Убивать можно только на войне врагов с оружием, а убить пусть и негодяя, но в мирном городе - это произвол. Ни один человек в стране не имеет права решать, кому жить, а кому нет. Что же касается судей, те, кто принимал решение о его освобождении из-под стражи ... пусть это остается на их совести. Мы, полиция и СБУ, именно о вероятности такого развития ситуации предупреждали", - написал Аброськин.

"Мы живем не в джунглях и не каменном веке. Должно быть верховенство права и закона", - добавил он.

Полиция и СБУ предупреждали, что Джумаева нельзя отпускать под домашний арест, - Аброськин 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Убийство Джумаева наглядно показывает, чем чревата амнистия террористов, - Казанский

Напомним, в понедельник, 16 сентября, в Мариуполе Донецкой области найден мертвым один из наемников РФ, которого 9 сентября суд отпустил под домашний арест.

Роман Джумаев воевал на стороне наемников РФ в бандформировании "Пятнашка" осенью 2014 года под донецким аэропортом и зимой 2015 в Дебальцево, сообщает ИА "Вчасно".

После этого мариуполец Джумаев сбежал в Беларусь, где раздавал местным журналистам хвастливые интервью, в которых рассказывал о своих "подвигах", а когда в Беларуси стали поднимать вопрос о депортации наемника РФ, вынужден был вернуться в Украину.

Также на Цензор.НЕТ: "Когда не работает система, работает нация", - волонтер Однорог об убийстве боевика "ДНР" Джумаева

Джумаев был задержан 18 сентября 2017 года в Марьинском районе, когда попытался пересечь линию соприкосновения со стороны ОРДЛО

4 января 2018 года уголовное производство по обвинению Джумаева было передано в Марьинский районный суд Донецкой области, а уже 3 мая 2018 года этот суд отпустил наемника РФ под домашний арест.

Повторно наемник РФ был задержан уже в декабре прошлого года - за нападение на полицейского. Только после этого наемнику РФ вновь определили меру пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте также: Убийство боевика "ДНР" Джумаева в Мариуполе: полиция разыскивает стрелявшего

13 августа Мариупольский суд отпустил под домашний арест двоих наемников "ДНР", которые принимали участие в штурме донецкого аэропорта и обстрелах Марьинки. Одним из них был Джумаев.

Источник: https://censor.net.ua/n3148798
 
 
 Топ комментарии
 
Отброськин,пошел в жопу со своим правом!
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Навіщо здіймати стільки галасу через якогось бандюка?
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цемах на похорона хероя приедет?
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Отброськин,пошел в жопу со своим правом!
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Закон никто не отменял. Судьями пусть Камертон занимается,если силенок хватит.Беспредел никому не нужен Полиция и СБУ предупреждали, что Джумаева нельзя отпускать под домашний арест, - Аброськин - Цензор.НЕТ 9154
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Если бы Джумаев сбежал из-под домашнего ареста, то ты первый бы распинался тут, что Аброськин прав и нельзя было выпускать этого сепара из-под стражи.
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У сепаров нет прав. Пусть идёт у сраку этот умник...
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кстати, на похоронах надобно кому то всех скорбящих или тех кто пришёл помянуть - снять на видео и проверить по базе данных.
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Цемах сейчас резко сократит время пребывания вне квартиры
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Навіщо здіймати стільки галасу через якогось бандюка?
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судья нормальный чел. отпустил, понимая что долго не протянет и ещё мамаша того урода сама заплатила, чтоб её отприска прикончили, ведь в тюрьме он был бы под охраной (ок, какое то время)
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вспомнил эпизод из фильма про киборгов - там тоже отпустил сепара - и всё, нормально, даже свою амуницию не потратили.
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"Убивать можно только на войне врагов с оружием, а убить пусть и негодяя, но в мирном городе - это произвол. Источник: https://censor.net.ua/n3148798

А на АТО или на ООС?
Хорошо устроились.
Кто то пусть за них убивает врагов а они будут решать что можно а что нельзя.
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вот эта часть комента меня тоже "смутила"...значит наших можно убивать ,взрывать(Хараберюша...)-а сепаров -нет...?!
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"Что же касается судей, те, кто принимал решение о его освобождении из-под стражи ... пусть это остается на их совести." - Полиция и СБУ предупреждали, что Джумаева нельзя отпускать под домашний арест, - Аброськин - Цензор.НЕТ 2871 Полиция и СБУ предупреждали, что Джумаева нельзя отпускать под домашний арест, - Аброськин - Цензор.НЕТ 2871 Полиция и СБУ предупреждали, что Джумаева нельзя отпускать под домашний арест, - Аброськин - Цензор.НЕТ 2871 Ани щяс сгорят от стыда...Источник:https://censor.net.ua/n3148798
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У Атброськина подельника грохнули, расстраивается. Он его в ментовку собирался к себе взять. Там все такие сепары.
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он в мэры Мариуполя хочет. Ему замы нужны
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какие претензии к судье - разве этот результат хуже чем если он вышёл на свободу через лет так 7-10 и спокойно бы жил и гадил вокруг?
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Отпустили сепара, а в результате очень даже неплохо получилось...
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а если мамаша ещё и заплатила, чтоб отпустили - прям аплодирую такому поступку - сама заплатило за убийство своего сына, пусть теперь с этой мыслью и доживает свою жизнь.
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щас тут нада в сослагательном наклонении )) ".....ужин был бы. макароны, были бы"
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Судді б керувалися совістю, коли б вони її мали. Випускати завідомого вбивцю чи, як мінімум, члена терористичної орґанізації на вулиці, по яких ходять мирні люди, можуть тільки монстри без ґрама совісті та з обмежованими розумовими здібностями.
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Какая ещё совесть у судей? Эти судьи выпустили терориста на волю ,значит эти судьи пособники террористов и должны сидеть в тюрьме .
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а чого стільки завивань про дохлого сєпара та колаборанта? і до чого тут суди? Може його бандюки грохнули чи кацапня фсб-шна? Звичайно,хочеться думати що завівся якийсь Робін Гуд і вершить суди Лінча над злочинцями та покидьками але я думаю то банальні розбірки між бандюками.Як чечетов вилетів з вікна і не чичиркнув теж думали шо усілякі шуфричі бойки та інша погань полетять за ним...але такого не сталося.і цей випадок теж на жаль поодинокий буде.
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Там шото в последнее время про слугу народа все говорят, может он правосудие народное и совершил.
Поліція і СБУ попереджали, що Джумаєва не можна відпускати під домашній арешт, - Аброськін - Цензор.НЕТ 4535
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Не уважаемый Аброськин , нет человека и нет проблем . Собаке и собача смерть .
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Как в воду смотрели , а где второй олень ( корректировщик огня) ? Вернулся в тюрягу ?
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Юридично безграмотний дятел.Є тільки верховенство ПРАВА.Якщо "закони",які порушують ПРАВО,пишуть такі гниди,як Портнов,а застосовують такі суки,як ця суддівська наволоч,то ЛЮДИНА в своєму ПРАВІ своє ПРАВО захистити всіма доступними методами.
А судді думають,що вони бессмертні.Ню-ню.
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Сегодня как раз попалась история диспетчера на автобусы в ордле.
Так его впоймали и повесили на него незаконную переправку людей через границу и финансирование терроризма и держат в СИЗО как особо опасного преступника.
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Как там разумов сказал: "У нас нет времени играться во все эти процедуры"?
Получите-распишитесь.
Беспредел - так беспредел. В конце концов, мы теперь все презеденты.
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Мы предупреждали, но это не мы. В параше есть ихтамнеты, а у нас этонемыты.
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