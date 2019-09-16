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 Политика Украины
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 Предложения по новому составу ЦИК поступят от Зеленского в Раду на этой неделе, - Разумков

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков ожидает, что предложения по новому составу Центральной избирательной комиссии Украины поступят в парламент от президента Украины Владимира Зеленского уже на нынешней неделе.

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Насколько мне известно, сегодня разные политические силы дают свои предложения. Президент будет определяться и предлагать тот или иной состав кандидатур Верховной Раде Украины. Я надеюсь, что это произойдет на этой неделе, и мы с вами увидим полный перечень лиц, которые будут предложены парламентом в будущий состав ЦИК, и парламент будет определяться с этими кандидатурами", - сказал Разумков.

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Как сообщалось, 13 сентября Верховная Рада поддержала представление президента Украины Владимира Зеленского на досрочное увольнение всех 16 членов ЦИК.

После этого пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что роспуск ЦИК связан с планами власти провести выборы на оккупированной части Донбасса.

Эту же информацию подтверждают и источники Цензор.НЕТ. По данным редакции, изменение состава ЦИК связано с запланированным Офисом президента проведением досрочных местных выборов в четырех городах в декабре 2019 года и очередных местных выборов в 2020 году. По мнению экс-члена ЦИК Магеры: "Изменение состава ЦИК делается для проведения референдумов, в том числе, возможно, и по изменению статуса Донбасса".

Также на Цензор.НЕТ: Следующий состав ЦИК будет "хорошим", - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/n3148797
 
 
 Топ комментарии
 
Зицпредседателем назначат говорящую жопу Коломойского ,оно же Дубинский Предложения по новому составу ЦИК поступят от Зеленского в Раду на этой неделе, - Разумков - Цензор.НЕТ 6094
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Это те, которые обеспечили победу Зелемойскому? :D
Ты свои хромосомы не забыл посчитать?
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Зицпредседателем назначат говорящую жопу Коломойского ,оно же Дубинский Предложения по новому составу ЦИК поступят от Зеленского в Раду на этой неделе, - Разумков - Цензор.НЕТ 6094
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ну сциком кжись дела пошли помаленьку. следующая задача - как нам реорганизовать рабкрин?
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Пропозиції від ЗЄ по ЦВК... можна подумати що в ЗЄліній макітрі щось є😂🤣
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порохоботы мне вас жаль.......вы власть по тупости упустили
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людям не нужно армия мова и вира ---- это было ошибочно
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А тем временем, в Киеве, на Раменском посольстве сняли колючую проволоку. Зеля свой, своя малоросская шмаркля, можно не бояться.
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