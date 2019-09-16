 Богдан "раз пять" звонил главе администрации Путина, но его не соединили

Об этом Богдан рассказал в интервью BBC News Україна, информирует Цензор.НЕТ.
"Я набирал своего визави, звонил ему раз пять, но он в августе был в отпуске. В сентябре его секретари ответили, что он пока что не имеет полномочий со мной говорить", – сказал Богдан.
Он добавил, что с помощником президента РФ Владиславом Сурковым по телефону не говорил.
"Я по дипломатическим правилам должен контактировать только со своим визави в этой стране", – сказал глава ОПУ.
Также на Цензор.НЕТ: "Там есть сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества", - Богдан о "Слуге народа"
На вопрос о контактах президентов Украины и РФ Богдан ответил: "Насколько мне известно, было три телефонных разговора, суть и интонация которых дают мне надежду на завершение военного конфликта".
бухать и не звонить бывшим - градус на ветер.
КАПІТУЛЯНТи довбані ! Понавибирали зебіли бурятів та евреїв собі у владу , і тепер вони
перед москалями плазують - звонять пахану ! Хто ж звонить ОКУПАНТАМ ??
Пока идет все к тому, что сделают они только своих избирателей. А ***** просто выжимает из них все, что ему нужно. И пока неплохо получается.
Даже кацапня брезгует и презрительно даёт под зад ЗЕманкуртам ЗЕколаборантам. А вот ЗЕбилам хохлам малороссам нравица !
Прикинь? Так и получается.
Он нормальный? Надежда на что - на почетную капитуляцию?!