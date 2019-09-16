EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  2647  68
Все про:Кремль (517) Путин (25051) Россия (73865) Богдан Андрей (164)

 Богдан "раз пять" звонил главе администрации Путина, но его не соединили

Руководитель Офиса Президента Андрей Богдан в августе и сентябре несколько раз пытался связаться с главой администрации Путина Антоном Вайно, но поговорить не удалось.

Об этом Богдан рассказал в интервью BBC News Україна, информирует Цензор.НЕТ.

"Я набирал своего визави, звонил ему раз пять, но он в августе был в отпуске. В сентябре его секретари ответили, что он пока что не имеет полномочий со мной говорить", – сказал Богдан.

Он добавил, что с помощником президента РФ Владиславом Сурковым по телефону не говорил.

"Я по дипломатическим правилам должен контактировать только со своим визави в этой стране", – сказал глава ОПУ.

Также на Цензор.НЕТ: "Там есть сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества", - Богдан о "Слуге народа"

На вопрос о контактах президентов Украины и РФ Богдан ответил: "Насколько мне известно, было три телефонных разговора, суть и интонация которых дают мне надежду на завершение военного конфликта".

Источник: https://censor.net.ua/n3148796
 
 
 Топ комментарии
 
Тупорылый бурят ищет контакт с мышебратьями
 показать весь комментарий
 
Надо было стоять на коленях и звонить 😁😁😁
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тупорылый бурят ищет контакт с мышебратьями
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А ты ему пейджер свой подари
 показать весь комментарий
 
Відповім за дєдулю.пейджер-це удосконалений телетайп.
 показать весь комментарий
 
 
Спроси у своего лечащего врача,внучара
 показать весь комментарий
 
гены хахла малороса никуда не спрячеш еще и бурят внешне
 показать весь комментарий
 
 
Если бурят похож на бурята, значит это бурят
 показать весь комментарий
 
 
прикол...забув вимкнути нанімайзер і мене під кацапською ганчіркою запостило. Богдан "разів п'ять" дзвонив голові адміністрації Путіна, але його не з'єднали - Цензор.НЕТ 6190
 показать весь комментарий
 
 
а навіщо ти використувуєш кацапські нанімайзери - користайся голандськими)
 показать весь комментарий
 
В нього навіть очі не повністю розплющуються - як в котинятки.
 показать весь комментарий
 
 
Надо было стоять на коленях и звонить 😁😁😁
 показать весь комментарий
 
 
В рельсу тюремную позвонил бы.Скорее дойдет Богдан "раз пять" звонил главе администрации Путина, но его не соединили - Цензор.НЕТ 9090 !
 показать весь комментарий
 
 
Богдан ты же не кум *****, чтобы тебя соединяли.
 показать весь комментарий
 
 
"Не имеет полномочий говорить" - холопы, чё с них взять...
 показать весь комментарий
 
 
А в это время Вайно обрывал телефоны, пытаясь дозвониться к Баканову Богдан "раз пять" звонил главе администрации Путина, но его не соединили - Цензор.НЕТ 7011
 показать весь комментарий
 
 
Надо давно Зеленскому этого Богдана гнать, от него одни проблемы.
 показать весь комментарий
 
 
***
бухать и не звонить бывшим - градус на ветер.


 показать весь комментарий
 
 
Бурят надо было сразу в трубку кричать шо ты уже на коленях и штанишки приспустил, может тогда б кацапня сжалилась и "соединила" тебя.
 показать весь комментарий
 
 
)) а на дівані прикорнув упитий чаєм головний порадник ***** - полоній. а остальні пока тупо зависли в чаті з богданом. а той в києві зі смартфона, строче й строче, строче й строче їм смс-ки.
 показать весь комментарий
 
во как оно, а ведь триндел об открытости а тут оказывается аж с августа у агресора в двери стучится, фак, каких вы себе выбрали умственных уродов
 показать весь комментарий
 
 
Я попрошу!! не МЫ выбрали, а 73% хохлов малороссов выбрали себе подобных, как раз для того шоб перед старшими мышебратьями пресмыкаца и на коленях ползать..а там глядишь и вконтактик с однокласниками разбанили бы. Благо шо Сватов уже показывают..
 показать весь комментарий
 
 
так я и к ним обращался, про людей то ясно, вы вибирайте по уму а они по приколу.
 показать весь комментарий
 
 
А чого звонив - в "любви обьяснится " ??? Сталін Гітлеру теж звонив в Другу світову ???
КАПІТУЛЯНТи довбані ! Понавибирали зебіли бурятів та евреїв собі у владу , і тепер вони
перед москалями плазують - звонять пахану ! Хто ж звонить ОКУПАНТАМ ??
 показать весь комментарий
 
 
вот папёрла не везуха с вовками у руля, ну минимум последние столетия, прямь проклятие какое то. Не ну реально, разве есть за последние 200-300 лет хоть один умный и мудрый правитель с именем вовка на памяти.
 показать весь комментарий
 
 
fedjka - fedjka Вовка-це велика людина.Про нього навіть анекдоти пишуть. Богдан "разів п'ять" дзвонив голові адміністрації Путіна, але його не з'єднали - Цензор.НЕТ 2648
 показать весь комментарий
 
 
Шо это за Пайно такое, непонятно. Первый раз слышу...
 показать весь комментарий
 
та то мужиччо необразованное так хвамилиё Лайно пэрэкручюе.
 показать весь комментарий
 
 
Мне тоже самое бабки у подъезда на скамейке сказали, страна уа? это прикол? Богдан "разів п'ять" дзвонив голові адміністрації Путіна, але його не з'єднали - Цензор.НЕТ 7263
 показать весь комментарий
 
Думаю новая генерация сделает многоходовочников, в рашке победа за победой и год за годом хуже ситуация, уйло отличный тактик, но не стратег!!!
 показать весь комментарий
 
Новая генерация кого?

Пока идет все к тому, что сделают они только своих избирателей. А ***** просто выжимает из них все, что ему нужно. И пока неплохо получается.
 показать весь комментарий
 
 
Богдан "раз пять" звонил главе администрации Путина, но его не соединили

Даже кацапня брезгует и презрительно даёт под зад ЗЕманкуртам ЗЕколаборантам. А вот ЗЕбилам хохлам малороссам нравица !
 показать весь комментарий
 
 
нада была на "прямую линию" скабейкиной-та бы "саединила" без праблем... Богдан "разів п'ять" дзвонив голові адміністрації Путіна, але його не з'єднали - Цензор.НЕТ 5567
 показать весь комментарий
 
У х...ла відповіли що з пустим місцем х...ло не розмовляє.
 показать весь комментарий
 
 
а шо вы хатели от "теневого" саветника...из Сен-Тропе...
 показать весь комментарий
 
 
дипломатия 0.0, зачем вообще об этом говорить. Да хоть 100 раз. Если результата нет то зачем рапортовать. А то выходит что Богдан участвовал в секс по телефону с поимением самого себя. После несвежего пиваса еще не отпустило?
 показать весь комментарий
 
 
выходит что Богдан участвовал в секс по телефону с поимением самого себя

Прикинь? Так и получается.
 показать весь комментарий
 
 
Але, мамо?Як не мамо? Як пiшов на х...?
 показать весь комментарий
 
 
В России поняли, что реальным президентом Украины является Богдан, поэтому руководитель администрации Путина отказался говорить, уровень Богдана для него очень высок.
 показать весь комментарий
 
 
при Богдане Хмельницком этого Богдана уже бы бросили на колья
 показать весь комментарий
 
 
".... суть и интонация которых дают мне надежду на завершение военного конфликта "

Он нормальный? Надежда на что - на почетную капитуляцию?!
 показать весь комментарий
 
он думал, что это "вайно" смотрящее за ******, как и он?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх