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 Общество
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Все про:Гонгадзе (731) Пукач (442)

 Пукач изменил показания и может вскоре выйти на свободу, - KyivPost

Убийца журналиста Георгия Гонгадзе, бывший генерал-лейтенант милиции Алексей Пукач, приговоренный к пожизненному заключению, вскоре может выйти на свободу.

66-летний Пукач продолжает подавать кассации с просьбой изменить пожизненный приговор на 15-летний срок. При этом он изменил свои показания, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на KyivPost.

Если раньше Пукач утверждал, что вместе с ним должны сидеть экс-президент Леонид Кучма и его помощник Владимир Литвин, то теперь он утверждает, что "превысил полномочия".

"Я могу признать, что превысил свои полномочия, и это привело к смерти Гонгадзе. Я уже отбыл полный срок за это преступление. Они не имели права дать мне пожизненное", - заявил Пукач.

Кроме того, в 2018 году Пукачу по просьбе адвокатов пересчитали срок по закону Савченко. Теперь, если суд удовлетворит кассацию, Пукач может выйти на свободу.

Следующее заседание по Пукачу суд проведет 9 октября.

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Напомним, в апреле 2000 года журналист Георгий Гонгадзе основал интернет-издание "Украинская правда". А уже через полгода, в сентябре, он исчез. 2 ноября в Таращанском лесу, в 70 км от Киева, было найдено тело, в котором друзья и родственники узнали журналиста. Большинство проведенных впоследствии экспертиз подтвердили, что найденный труп - это тело Гонгадзе. Однако только в феврале 2001 года Генеральная прокуратура признала факт смерти журналиста и возбудила дело по статье "умышленное убийство", а в сентябре 2002 года признала, что найденное в Таращанском лесу тело принадлежит Гонгадзе. В 2009 году в Киевской области были найдены останки черепа, которые принадлежали исчезнувшему журналисту. Но мать Георгия Гонгадзе до последнего не верила, что найденные останки принадлежат ее сыну, поэтому его похоронили только 22 марта 2016 года.

Исчезновение и убийство Георгия Гонгадзе вызвало широкий общественный резонанс, как в Украине так и за рубежом. В Украине с акций протеста против исчезновения и убийства Гии начались широкомасштабные акции протеста известные под названием "Украина без Кучмы", в ходе которых протестующие обвиняли тогдашнего президента и его ближайшее окружение в исчезновении журналиста и требовали отставки президента.

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21 июля 2009 года по обвинению в совершении этого преступления в селе Житомирской области был арестован экс-начальник департамента наружного наблюдения МВД Алексея Пукача. Пукача вычислили по мобильному телефону. Генпрокуратура 24 июля 2009 выдвинула официальное обвинение Пукачу в соучастии в убийстве журналиста.

По результатам следствия, Пукач, получив устный приказ от тогдашнего Министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко ликвидировать Георгия Гонгадзе,17 сентября 2000 года совершил это убийство во главе преступной группы, состоящей из работников ГУ МВД Украины Валерия Костенко, Александра Поповича и Николая Протасова (в 2008 году первые двое были приговорены судом к 12 годам заключения, третий - к 13 годам). Подозреваемые в причастности к убийству были задержаны в феврале 2005 года. Трое сотрудников департамента внешнего наблюдения МВД: Валерий Костенко, Александр Попович и Николай Протасов, - в ходе судебного процесса признались в том, что 16 сентября 2000 в сопровождении генерал-лейтенанта милиции Пукача и по его приказу вывезли Гонгадзе за пределы Киева. В 2008 году Апелляционный суд Киева признал виновными трех бывших сотрудников МВД. Вместе с тем, похититель Гонгадзе, экс-полковник МВД Протасов внезапно умер в Менской колонии. В частности в своих показаниях Протасов говорил: "Гонгадзе набрал воздуха и сопротивлялся, и тогда Пукач приказал выбить из него дух".

В январе 2013 года суд признал Пукача виновным, и приговорил к пожизненному заключению. На вопрос судьи, согласен ли он с приговором, Пукач заявил: "Я соглашусь, когда в этой клетке со мной будут сидеть Кучма и Литвин". Также во время оглашения приговора Пукач заявил: "Спросите у Кучмы и Литвина о мотивах убийства Гонгадзе". Само же дело об убийстве Гонгадзе ранее было закрыто в связи с двойным самоубийством якобы заказчика Кравченко. Вместе с тем, в 2016 году в ГПУ заявили, что работают над новым делом "в отношении людей, которые называются "исполнители, заказчики, подстрекатели".

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6 января 2016 года Апелляционный суд Киева оставил приговор в силе. В ходе этого заседания Пукач рассказал новую версию убийства Гонгадзе.

Источник: https://censor.net.ua/n3148794
 
   
 Топ комментарии
 
Охренеть превышение.....
Вывезли.... Голову отрезали.....
А чего не самооборона? Или вообще хулиганство?
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В цій країні Кучму не посадить ні одна влада, він недоторканий, маємо це визнати і змиритись
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Вроде бы за импичмент проголосовали, или нет.
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Чтобы посадить Кучму, процедура импичмента не нужна. Нужна политическая воля.
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Вже скоро старе куЧМО постане перед іншим Суддею. Направду непідкупним...
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Основанием для инициирования импичмента является письменное представление нардепов, подписанное большинством Рады... А большинство у нас ктооо?
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Не так. Или весной посадят - или осенью уберут.
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Провайдер мой (домашний интернет) закидывает меня у Хранцию. Завтра днем снова флажок родной будет, бо буду с Водафона писать.
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Попрошу без грязных намеков. Пол не менял со дня появления на свет.
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Охренеть превышение.....
Вывезли.... Голову отрезали.....
А чего не самооборона? Или вообще хулиганство?
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"Если раньше Пукач утверждал, что вместе с ним должны сидеть экс-президент Леонид Кучма и его помощник Владимир Литвин, то теперь он утверждает, что "превысил полномочия"." операция по отмазыванию причастных можно сказать подходит к концу
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Никуда Пукач не выйдет... Этот "KyivPosт" просто пиарится на громком деле. Пукач заявляет... Мало ли о чём он там булькает...
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Цемаха ж відпустили..відпускають тих у кого руки по шию в крові..могли б і пук.ачу волю подарувати. Зеля добрий.
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Клятий Порох відпустив двох кацапських ГРУшників та дев'ять "заблудівшихся" десантників. Це зрада, однозначно. Чи вже ні?
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Так і я про те ж. Пук.ач поряд з кацапською наволочу випущеною на волю президентами мерзотниками як янгол небесний виглядає...заслуговує на амністію однозначно. На шконку пук.ача поселити обох..бурякового короля і зелену відрижку бені коломойського.
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Убийство Гонгадзе, Янукович президент, Майдан, Зеленский президент - это пункты одного сценария. Все исполнилось, поэтому Пукача и выпускают.
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Пункт про Порошенко забыли. Он как-никак давний соратник и Медведчука, и Януковича - был и в президиуме Медведчуковской СДПУ (о), с которой и попал впервые в Раду, и в президиуме ПР, и министром в правительстве Азарова при Яныке-президенте...
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Ах да, запамятовал - Медведчук ведь кум не только *****, но и Порошка - только там наоборот - Медведчук - крестный ребенка Порошка.
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Навіщо таке пишете проти ночі? Пукач змінив свідчення і може незабаром вийти на свободу, - KyivPost - Цензор.НЕТ 8195 Залишки любителів чоколяди стратять спокій, сон і залишки глузду! Пошкодуйте психіатрів... Пукач змінив свідчення і може незабаром вийти на свободу, - KyivPost - Цензор.НЕТ 8195
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"Кроме того, в 2018 году Пукачу по просьбе адвокатов пересчитали срок по закону Савченко"

В смысле пересчитали по закону Савченко??? В 2018м закон Савченко уже не действовал, когда Пукача судили и он сидел в СИЗО закон Савченко еще не действовал - так какого хрена???
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дык у него пожизненное, там можно день за 100 считать
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амнистируют, купит костюм с отливом и в мариуполь. там накануне одна квартира освободилась.
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То що, тепер поміняють пукача з куЧМОм місцями?

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Это убийство с особой жестокостью в составе преступной группировки а не превышение! Что за бред? И это пожизненное!
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Блеа, шкода, що Чекатилу розстріляли. Ща би його зєлєбобіки випустили.
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І віддали до виборчого списку ПЕСа...
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