 Возвращаюсь на сцену, открыта к новым предложениям, - певица Приходько "завершила сотрудничество" с "Батькивщиной"

О решении вернуться к сценической карьере Приходько сообщила в своем Instagram, информирует Цензор.НЕТ.

"Это был тяжелый год, но наши отношения с партией "Батьківщина" подошли к концу! Огромное спасибо Юлии Тимошенко за опыт, за дружбу и поддержку, но я решила двигаться дальше! ... Да! Я возвращаюсь на сцену... Так что открыты к предложениям, к прессе, к новым проектам", - написала Приходько.

Об окончании карьеры в шоу-бизнесе и уходе в политику Анастасия Приходько объявила в октябре 2018 года. Тогда она заявляла, что нашла свое призвание в том, чтобы помогать людям путем "восстановления социальной справедливости для каждого нуждающегося гражданина Украины".

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На внеочередных выборах в Верховную Раду Анастасия Приходько баллотировалась от "Батькивщины" в одномандатном округе №11 в Винницкой области. Она заняла 9 место среди всех кандидатов, набрав 3,75% голосов.