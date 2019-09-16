EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  443  11
Все про:Батькивщина (1820) Приходько Анастасия (22)

 Возвращаюсь на сцену, открыта к новым предложениям, - певица Приходько "завершила сотрудничество" с "Батькивщиной"

Певица Анастасия Приходько объявила о завершении сотрудничества с политической партией "Батькивщина" и возвращении на сцену. Она баллотировалась в депутаты, но заняла на своем мажоритарном округе только 9 место.

О решении вернуться к сценической карьере Приходько сообщила в своем Instagram, информирует Цензор.НЕТ.

"Это был тяжелый год, но наши отношения с партией "Батьківщина" подошли к концу! Огромное спасибо Юлии Тимошенко за опыт, за дружбу и поддержку, но я решила двигаться дальше! ... Да! Я возвращаюсь на сцену... Так что открыты к предложениям, к прессе, к новым проектам", - написала Приходько.

Возвращаюсь на сцену, открыта к новым предложениям, - певица Приходько завершила сотрудничество с Батькивщиной 01

Об окончании карьеры в шоу-бизнесе и уходе в политику Анастасия Приходько объявила в октябре 2018 года. Тогда она заявляла, что нашла свое призвание в том, чтобы помогать людям путем "восстановления социальной справедливости для каждого нуждающегося гражданина Украины".

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Константин, гражданин Украины", - "группа поддержки" Приходько прервала ее интервью из-за неудобного вопроса о Тимошенко. ВИДЕО

На внеочередных выборах в Верховную Раду Анастасия Приходько баллотировалась от "Батькивщины" в одномандатном округе №11 в Винницкой области. Она заняла 9 место среди всех кандидатов, набрав 3,75% голосов.

Источник: https://censor.net.ua/n3148793
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
поход в политику закончился пивице ухудшением зрения. до похода, очки она не носила.
 показать весь комментарий
 
 
А зачем? Сразу в официантки в ближайшую пиццерию. А ЮВ на сцену. Все при деле.
 показать весь комментарий
 
 
Ну я как то бол ше одной песни этой певицы и не слышал. То она в продюсеры подалась, то в политику....
 показать весь комментарий
 
 
Это был тяжелый год.
Был он тяжелей, чем тот.
Неожиданно нам всем
много он принес проблем.
Но приходит Новый год,
он нам счастье принесет
и споем мы через год:
Это был тяжелый год.
Был он тяжелей, чем тот.
 показать весь комментарий
 
Щас букинги повалят со всех сторон (шутка )
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх