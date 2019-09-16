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Все про:вооружение (3247) Путин (25051) Россия (73865) Саудовская Аравия (166)

 Путин предложил Саудовской Аравии "принять мудрое государственное решение" и закупить российские ЗРК С-300 или С-400

Владимир Путин предложил Саудовской Аравии закупить российские ЗРК С-300 или С-400, чтобы обезопасить свою территорию.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо Москвы, президент России посоветовал Эр-Рияду принять мудрое государственное решение, как это сделали руководители Ирана, закупив российские С-300, или Турции, купившей новейшие комплексы ПВО С-400.

Напомним, утром 14 сентября на объектах одной из крупнейших в мире нефтяных компаний Saudi Aramco в городах Абкаик и Хурайс произошел взрыв, после которого начался пожар. Саудовская Аравия назвала причиной взрывов атаки беспилотников.

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Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в нападениях дронов на саудовский нефтеперерабатывающий завод и другие объекты компании Saudi Aramco.

МИД заявил, что в Украине решительно осуждают совершения этих терактов, которые ставят под угрозу жизнь мирных жителей Саудовской Аравии, экологическую безопасность региона и стабильность мирового рынка энергоресурсов.

Источник: https://censor.net.ua/n3148792
 
 
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А не закупят, для мудрости пришлют еще дронов?
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ну да дрочливые дроны от России и С 300-400 от России кто бы сомневался...да Вова
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Нефть и газ почти никто не покупает, может кто нибудь хоть ракеты купит.
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Но только быстро Сауды С-400 всё-равно не получат. Там индусы в очереди стоят
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Не. Сауды раньше индусов занимали, но испугались санкций. А индусы не из пугливых - на их рынок оружия и Штаты, и кацапы, и прочие французы в очередь на цыпочках.
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Во-вошка, спать иди. Чы тебя на всю ночь в дозор выставили?
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Это деменция ботоксного долбое...ба, он недавно на форуме азийском японскому премьеру рассказывал шо 2 милионная Чечня размножается быстрее чем в 120 милионной Япония и то шо он предлагал свои ракеты Трампу. Ну поговорите же со мнооооой это называется хоть кто нибуууудь.
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Да-да! А японский премьер хоть и припёрся на этот форум во Владивосток, но не проронил ни слова, не пожал руку *****, а когда тот отвернулся - плюнул ему в спину! Так с Вовкой тогда и не поговорил никто.
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Стріляти по беспілотникам з С 400,це як з гармати по горобцям))
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А в Саудовской Аравии поверхность Земли плоская? Ведь иначе кацапская вундервафля не сработает...
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Земля там плоска,але у герблюдів є горби,треба безгорбих герблюдів зробити.
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У верблюда два горба потому что жизнь - борьба! (с)
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Вот и ответ нарисовался - кому было выгодна атака дронов, и к бабке не ходи.
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СБИВАТЬ МАЛЮСЕНЬКИЕ ДРОНЧИКИ ОГРОМЕННЫМИ РАКЕТУЛЯМИ? И НЕ ЗАБЫВАЕМ ТО, ЧТО ЭТО ПРЕДЛАГАЮТ ДАВНЕМУ И БЛИЖАЙШЕМУ СОЮЗНИКУ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ Путин предложил Саудовской Аравии "принять мудрое государственное решение" и закупить российские ЗРК С-300 или С-400 - Цензор.НЕТ 916 НУ-НУ
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Когда тебе бьют кулаком ты в ответ бьешь не по кулаку тебя ударившему а по морде которой етот кулак принадлежит. А если Саудиты закупят тамагавки и запустят по тем кто пускает дроны ето будет более действенно чем сбивать дешовые дроны дорогущими ракетами. Заодно и посмотрим как С-400 остановит тамагавки, если они даже самолеты не видят из-за кривизны Земли.
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аха-ха, все-таки наглость второе счастье. Сила и наглость двигатели прогресса.
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_Ну вот и явка с повинной. ****, ну насколько наглые твари! Нанести удар по нефтедобывающим мощностям саудитов, задрав тем самым цену на нефть (первая выгода) и им же - союзникам США, вообще-то - продать ПВО (вторая выгода).
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плешивому поперло, - обнаглел от безнаказанности! Прошли времена когда Порох им жопу вытирал, - теперь зеленая сопля лебезит перед старикашкой и предлогает договориться посередине.. Эту "середину" путин подвинет до самого конца.
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Зато нефть на 14% подорожала за один день
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Поднялась -опустилась, поднялась- опустилась. Где же тут зато?
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