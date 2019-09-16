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 Политика Украины
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Все про:бюджет (4365) местные выборы (1217)

 Кабмин выделит 2,2 млрд гривен на проведение местных выборов в 2020 году

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде выделить 2,2 млрд гривен на проведение местных выборов в 2020 году.

Об этом говорится в законопроекте о государственном бюджете на 2020 год №2000, зарегистрированном в парламенте 15 сентября, передает  Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини.

Аппарату ЦИКа предлагается предусмотреть 874,4 млн гривен в 2020 году, из которых 467,3 млн – на возмещение прошедшим в парламент партиям расходов на предвыборную агитацию на внеочередных выборах Рады.

Кроме того, субвенция из госбюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых и городских глав предусмотрена на уровне 2 млрд 155 млн гривен.

Госбюджет-2019 предусматривает 5,1 млрд гривен для ЦИКа, в том числе 2,4 млрд гривен на проведение президентских выборов и 2 млрд гривен – парламентских.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На местные выборы нужно 2,2 млрд грн, - ЦИК

Источник: https://censor.net.ua/n3148791
 
 
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