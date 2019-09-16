 Львовянин через суд требовал предоставить перевод выступления Зеленского на украинский язык и проиграл

Получить перевод выступления президента на украинский язык через суд пытался львовский активист Святослав Литинский. Он хотел обязать ОП перевести русскоязычное выступление Зеленского на форуме интернет-деятелей IForum, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net.

По словам Литинского, президент, как должностное лицо, при исполнении своих обязанностей должен общаться на государственном языке. Поэтому львовянин обратился в Офис Президента с просьбой предоставить украинский перевод выступления.

"Они сначала вообще не предоставили ответа. Я подал в суд и потом они (представители Офиса Президента. - Ред.) направили ответ, что перевод предоставлять не будут. То есть, как минимум, они нарушили закон "Об обращении граждан", потому что не предоставили вовремя ответ", - сказал Святослав Литинский.

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Активист просил суд признать противоправной бездеятельность Офиса Президента относительно ненадлежащего рассмотрения обращение гражданина, а также обязать предоставить письменный перевод выступления президента.

Дело рассматривал Львовский окружной административный суд. В суд поступил ответ Офиса Президента на исковое заявление, в котором указано, что ответ на обращение был направлен с задержкой из-за реорганизации Администрации президента.

"[Офис Президента] сообщил, что национальным законодательством не предусмотрено обязательное осуществление перевода выступления или речей Главы государства на мероприятиях, которые прямо не связаны с реализацией им полномочий Президента Украины", - указано в решении суда.

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12 сентября судья Львовского окружного административного суда Ростислав Москаль полностью отказал в удовлетворении исковых требований Святослава Литинского.

Теперь активист собирается подавать апелляцию.

Святослав Литинский известен тем, что через суд отстаивает свое право на получение документов и информации на украинском языке. Так, он получил первый в Украине паспорт без русского языка. Кроме этого, через суд Литинский добился от ПриватБанка предоставления выписки и чеки на украинском языке.

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