 Львовянин через суд требовал предоставить перевод выступления Зеленского на украинский язык и проиграл

Получить перевод выступления президента на украинский язык через суд пытался львовский активист Святослав Литинский. Он хотел обязать ОП перевести русскоязычное выступление Зеленского на форуме интернет-деятелей IForum, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net.
По словам Литинского, президент, как должностное лицо, при исполнении своих обязанностей должен общаться на государственном языке. Поэтому львовянин обратился в Офис Президента с просьбой предоставить украинский перевод выступления.
"Они сначала вообще не предоставили ответа. Я подал в суд и потом они (представители Офиса Президента. - Ред.) направили ответ, что перевод предоставлять не будут. То есть, как минимум, они нарушили закон "Об обращении граждан", потому что не предоставили вовремя ответ", - сказал Святослав Литинский.
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Активист просил суд признать противоправной бездеятельность Офиса Президента относительно ненадлежащего рассмотрения обращение гражданина, а также обязать предоставить письменный перевод выступления президента.
Дело рассматривал Львовский окружной административный суд. В суд поступил ответ Офиса Президента на исковое заявление, в котором указано, что ответ на обращение был направлен с задержкой из-за реорганизации Администрации президента.
"[Офис Президента] сообщил, что национальным законодательством не предусмотрено обязательное осуществление перевода выступления или речей Главы государства на мероприятиях, которые прямо не связаны с реализацией им полномочий Президента Украины", - указано в решении суда.
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12 сентября судья Львовского окружного административного суда Ростислав Москаль полностью отказал в удовлетворении исковых требований Святослава Литинского.
Теперь активист собирается подавать апелляцию.
Святослав Литинский известен тем, что через суд отстаивает свое право на получение документов и информации на украинском языке. Так, он получил первый в Украине паспорт без русского языка. Кроме этого, через суд Литинский добился от ПриватБанка предоставления выписки и чеки на украинском языке.
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вот если бы чел с Усть-Задрочинска- на-Оби вещал,тогда понял бы,верняк,братка ?
4.173 - це мало,але за декілька років, два-три, маємо надію, що зарплати виростуть в півтори-два рази, якщо, звичайно економіка при зеленій шмарклі не схлопнеться. Порошенко заложив непогану основу, при ньому останні три роки економіка почала зростати, навіть не зважаючи на рашистську агресію та втрату декількох регіонів, тепер тільки б ЗеБіли все не порушили.
Вау!!!
Зеботів медсестрами вже оформлюють...
Щось не дуже цінують вашу "роботу"