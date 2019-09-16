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 Общество
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Все про:Зеленский (2851) суд (22541) украинский язык (713) Офис Президента (99)

 Львовянин через суд требовал предоставить перевод выступления Зеленского на украинский язык и проиграл

Суд во Львове отказался обязать Офис Президента перевести выступление главы государства Владимир Зеленского на украинский язык.

Получить перевод выступления президента на украинский язык через суд пытался львовский активист Святослав Литинский. Он хотел обязать ОП перевести русскоязычное выступление Зеленского на форуме интернет-деятелей IForum, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net.

По словам Литинского, президент, как должностное лицо, при исполнении своих обязанностей должен общаться на государственном языке. Поэтому львовянин обратился в Офис Президента с просьбой предоставить украинский перевод выступления.

"Они сначала вообще не предоставили ответа. Я подал в суд и потом они (представители Офиса Президента. - Ред.) направили ответ, что перевод предоставлять не будут. То есть, как минимум, они нарушили закон "Об обращении граждан", потому что не предоставили вовремя ответ", - сказал Святослав Литинский.

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Активист просил суд признать противоправной бездеятельность Офиса Президента относительно ненадлежащего рассмотрения обращение гражданина, а также обязать предоставить письменный перевод выступления президента.

Дело рассматривал Львовский окружной административный суд. В суд поступил ответ Офиса Президента на исковое заявление, в котором указано, что ответ на обращение был направлен с задержкой из-за реорганизации Администрации президента.

"[Офис Президента] сообщил, что национальным законодательством не предусмотрено обязательное осуществление перевода выступления или речей Главы государства на мероприятиях, которые прямо не связаны с реализацией им полномочий Президента Украины", - указано в решении суда.

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12 сентября судья Львовского окружного административного суда Ростислав Москаль полностью отказал в удовлетворении исковых требований Святослава Литинского.

Теперь активист собирается подавать апелляцию.

Святослав Литинский известен тем, что через суд отстаивает свое право на получение документов и информации на украинском языке. Так, он получил первый в Украине паспорт без русского языка. Кроме этого, через суд Литинский добился от ПриватБанка предоставления выписки и чеки на украинском языке.

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Источник: https://censor.net.ua/n3148790
 
   
 Топ комментарии
 
Звикайте бути малоросами при зєбуїнах.
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Не дивно. Суди тримають ніс по вітру і занють що в кріслі президнета малоросійський хам.
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Президент оця малоросская и малый ростом а судья по хвамилии МОСКАЛЬ итересно как его доси биндеривцы не повисылы на суку?????
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63% жителей Львовской области голосовали за Порошенко во втором туре. Этим все сказано.
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Не дивно. Суди тримають ніс по вітру і занють що в кріслі президнета малоросійський хам.
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Он хотел обязать ОП перевести русскоязычное выступление Зеленского, Львовянин через суд требовал предоставить перевод выступления Зеленского на украинский язык и проиграл - Цензор.НЕТ 2865 малоросское наверное, в русском много матов,а Президент вряд ли публично будет материтьсяИсточник: https://censor.net.ua/n3148790
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Зачем ему знать в Украине русский язык ?
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В якому статусі він там виступав? Львовянин через суд требовал предоставить перевод выступления Зеленского на украинский язык и проиграл - Цензор.НЕТ 8571 Піаніно не було, значить не 95 Квартал
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Как вам зарплата медсестры. Изза медреформы Супрун скоро больных лечить будет некому.
Львовянин через суд требовал предоставить перевод выступления Зеленского на украинский язык и проиграл - Цензор.НЕТ 1115
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зарплата така була весь час. тому і реформа щоб її підняти
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Зебил , может объяснить причём тут Супрун ?
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Если ты тупой, то тебе не понять.
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Ну , объясни . Или ты думаешь что все тут тупые ?
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в натуре..
вот если бы чел с Усть-Задрочинска- на-Оби вещал,тогда понял бы,верняк,братка ?
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Та не, 4173 грн - это ровно минималка по закону, и это неспроста, потому что та основа каномики, которую заложил Порошенко - предусматривает как раз таки зарплату минималкой.
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1600+1717,53=3317,53 грн на руки, офигеть зарплата.
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Нараховано їй за місяць 4.173 гривні, остання цифра за мінусом авансу та іншого.
4.173 - це мало,але за декілька років, два-три, маємо надію, що зарплати виростуть в півтори-два рази, якщо, звичайно економіка при зеленій шмарклі не схлопнеться. Порошенко заложив непогану основу, при ньому останні три роки економіка почала зростати, навіть не зважаючи на рашистську агресію та втрату декількох регіонів, тепер тільки б ЗеБіли все не порушили.
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При порохе экономика начала рости, ты что фантастики начитался.
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Да, после падения 14-15 года, растет с 16 года, с 90 млрд.дол. до более 130 млрд., очень неплохой рост за три последних года, учитывая условия.
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При чем здесь я, пойди в любое отделение больницы, и спроси у медсестр и санитарок какая у них зарплата.
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Ринат Амедов
Вау!!!
Зеботів медсестрами вже оформлюють...

Щось не дуже цінують вашу "роботу" Львовянин через суд требовал предоставить перевод выступления Зеленского на украинский язык и проиграл - Цензор.НЕТ 390
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і чому націоналісти запити не пишуть, а ЛГбістів бють?
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Переведіть на Українську--Гражданских отсечь.
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Пусть теперь учит русский язык, раз уж оказался таким неучем.
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он его знает лучше тебя,дело в принципе..
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Снова делают из мухи слона под громким заголовком.
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А он не пробовал талмут на украинский перевести. Давно пора....
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