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 Будем устраивать прайды, пока ЛГБТ не получат "базовые права", - активист

В Украине будут проходить прайды до тех пор, пока представители ЛГБТ не получат "базовые права", например, право быть с партнером в реанимации или владеть совместно нажитым имуществом.

Об этом в эфире "Громадського" заявил исполнительный директор и соучредитель общественной организации "Точка опоры ЮА" Тимур Левчук, информирует Цензор.НЕТ.

"До тех пор, пока у нас не начнут наказывать тех, кто нападает, когда у нас появится возможность хотя бы минимально урегулировать свои имущественные права. Сейчас хоть 20 или 40 лет живите, с точки зрения государства — вы чужие люди", — отметил активист.

Также в "базовые права" Левчук добавил возможность быть рядом с партнером в реанимации.

"Возможно, когда-то мы дойдем до гей-браков. Не знаю, когда. Пока что это такая же сложная тема, как и усыновление", — сказал соучредитель "Точки опоры ЮА".

Также на Цензор.НЕТ: Националисты избили нескольких участников марша равенства в Харькове. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3148788
 
 
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А якщо фінансування закордонне закінчиться? Будем устраивать прайды, пока ЛГБТ не получат "базовые права", - активист - Цензор.НЕТ 8938
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≈ Бэрримор! Что там за шум на улице?
≈ Это гей-парад, сэр.
≈ И чего же они хотят, Бэрримор?
≈ Однополой любви, сэр.
≈ Им разве кто-то запрещает?
≈ Нет, сэр.
≈ Так почему же все-таки они так шумят?
≈ Пид@расы, сэр.
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Также в "базовые права" Левчук добавил возможность быть рядом с партнером в реанимации.

Это к националистам обращайся. Они эту проблему на раз-два решают. Хрясь, и вы с партнёром рядом в реанимации.
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