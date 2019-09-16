 Будем устраивать прайды, пока ЛГБТ не получат "базовые права", - активист

Об этом в эфире "Громадського" заявил исполнительный директор и соучредитель общественной организации "Точка опоры ЮА" Тимур Левчук, информирует Цензор.НЕТ.

"До тех пор, пока у нас не начнут наказывать тех, кто нападает, когда у нас появится возможность хотя бы минимально урегулировать свои имущественные права. Сейчас хоть 20 или 40 лет живите, с точки зрения государства — вы чужие люди", — отметил активист.

Также в "базовые права" Левчук добавил возможность быть рядом с партнером в реанимации.

"Возможно, когда-то мы дойдем до гей-браков. Не знаю, когда. Пока что это такая же сложная тема, как и усыновление", — сказал соучредитель "Точки опоры ЮА".

Также на Цензор.НЕТ: Националисты избили нескольких участников марша равенства в Харькове. ВИДЕО