 Будем устраивать прайды, пока ЛГБТ не получат "базовые права", - активист

Об этом в эфире "Громадського" заявил исполнительный директор и соучредитель общественной организации "Точка опоры ЮА" Тимур Левчук, информирует Цензор.НЕТ.
"До тех пор, пока у нас не начнут наказывать тех, кто нападает, когда у нас появится возможность хотя бы минимально урегулировать свои имущественные права. Сейчас хоть 20 или 40 лет живите, с точки зрения государства — вы чужие люди", — отметил активист.
Также в "базовые права" Левчук добавил возможность быть рядом с партнером в реанимации.
"Возможно, когда-то мы дойдем до гей-браков. Не знаю, когда. Пока что это такая же сложная тема, как и усыновление", — сказал соучредитель "Точки опоры ЮА".
Также на Цензор.НЕТ: Националисты избили нескольких участников марша равенства в Харькове. ВИДЕО
≈ Это гей-парад, сэр.
≈ И чего же они хотят, Бэрримор?
≈ Однополой любви, сэр.
≈ Им разве кто-то запрещает?
≈ Нет, сэр.
≈ Так почему же все-таки они так шумят?
≈ Пид@расы, сэр.
Это к националистам обращайся. Они эту проблему на раз-два решают. Хрясь, и вы с партнёром рядом в реанимации.