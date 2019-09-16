 Состоялось учредительное собрание Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Детектор медиа.
Членами Совета избрали следующих медийщиков:
Наталья Влащенко;
Наталья Гуменюк;
Павел Елизаров;
Вадим Миський
Михаил Ткач;
Даниил Яневский;
Александр Бурмагин;
Диана Дуцик;
Татьяна Лебедева;
Светлана Остапа
Татьяна Попова;
Тарас Шевченко;
Сергей Томиленко
Сергей Штурхецкий
Максим Кречетов
Членов Совета выбирали участники учредительного собрания путем рейтингового голосования. Каждый участник мог проголосовать за одну кандидатуру от медиа и одну кандидатуру от медийной ОО. Представители НСЖУ, НМПУ и ОПГ вошли в Совет автоматически.
Для участия в учредительном собрании было зарегистрировано 33 представителя СМИ и 11 представителей медийных ГО. Не все они пришли на само собрание, но голосовать можно было за каждого из них. В частности, не присутствовали Михаил Ткач и Даниил Яневский, которые по результатам рейтингового голосования были избраны в состав Совета.
...медведчука