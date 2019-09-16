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 Общество
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Все про:украинский язык (713) Окружной админсуд Киева (20)

 ОАСК приступит к рассмотрению обжалования новой редакции украинского правописания 29 октября

Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу о признании незаконным и отмене Постановления Правительства №437 от 22 мая 2019 года, которым был утвержден украинское правописание в новой редакции.

Ответчиком по делу определены Кабинет министров Украины, третье лицо - Министерство образования и науки Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт суда.

Суд принял к рассмотрению дела по правилам общего искового производства и назначил подготовительное заседание на 29 октября 2019 года.

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Напомним, 22 мая Кабмин одобрил новую редакцию украинсокго правописания. Министерство образования и науки Украины рекомендовало применять нормы и правила новой редакции правописания с 3 июня 2019 года.

В производстве Окружного административного суда города Киева уже находится дело об обжаловании украинского правописания в новой редакции по иску матери семиклассницы к Кабинету министров Украины. В этом деле судом уже было проведено два подготовительных заседания.

Источник: https://censor.net.ua/n3148785
 
 
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