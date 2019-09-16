 Архиепископ Климент попросил включить крымских татар и "украинских диверсантов" в списки на обмен

Свою просьбу он озвучил на пресс-конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Есть еще два человека, имена которых я называю впервые - это Владимир Дудка, к которому у меня было разрешение суда попасть в СИЗО и поддержать его, - он сейчас находится в очень тяжелом физическом состоянии. И второй человек - это Костя Давыденко, которому тоже пришлось немного помочь ... Им вынесен приговор, и я бы очень просил президента Украины Владимира Зеленского, новоизбранного председателя СБУ, омбудсмена по правам человека Людмилу Денисову, чтобы эти два человека были в списках на обмен и смогли вернуться в Украину", - сказал Климент.

Вместе с тем, отметил архиепископ, надо помнить, "что у нас очень много крымских татар, которых посадили только за то, что они молились дома, вопреки закону Яровой, который запрещает проводить любые молитвы дома".

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"Тем татарам не нашлось места в мечетях, и их судят за то, что они молятся Богу, и это тоже тема, которую надо поднимать ... Кто они - хизбы, не хизбы, я не знаю, но в Крыму до 2014 года никто с поясом шахида не бегал, и ни одного теракта не было", - сказал Климент.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

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